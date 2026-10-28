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Kim Kardashian habló de la difícil convivencia parental con Kanye West: "Es una gran carga"

La empresaria confesó que barrerá "todo debajo de la alfombra" para que sus hijos mantengan una relación con su padre

Kim Kardashian habló de la difícil convivencia parental con Kanye West
Kim Kardashian admitió que la crianza compartida con Kanye West representa una carga, según la biografía Citizen Kim. (Shutterstock/Instagram)
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Kim Kardashian admitió que la crianza compartida con su exmarido Kanye West le supone “una gran carga” y que siempre se preocupará por el rapero, pese a la relación conflictiva que mantienen desde su separación.

Las declaraciones forman parte de Citizen Kim: The Woman Who Created the Future, una biografía autorizada escrita por el periodista Jonathan Van Meter, quien entrevistó a la empresaria y a su entorno entre 2018 y 2026.

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“Oh, me preocupo por [Kanye] todo el día. Todo el tiempo. Es el padre de mis hijos, nunca dejaré de preocuparme por él”, afirmó Kardashian en el libro.

En ese sentido, añadió: “Y esa es una gran carga de tener hijos con alguien con quien no necesariamente te llevas bien. Mis hijos nunca lo sabrían”.

La fundadora de SKIMS estuvo casada con el rapero desde 2014 hasta que el divorcio se concretó en 2022. Juntos tienen cuatro hijos: North, de 13 años; Saint, de 10; Chicago, de 8, y Psalm, de 7.

A pesar de los conflictos públicos que acompañaron la ruptura, Kardashian indicó que la convivencia ha alcanzado cierta estabilidad.

Kanye West afirmó que está inconforme con las visitas a sus hijos (Instagram/ Kim Kardashian)
La empresaria y el rapero concretaron su divorcio en 2022 tras ocho años de matrimonio y cuatro hijos en común. (Instagram/ Kim Kardashian)

“Ha sido bastante tranquila desde hace un tiempo. Supongo que porque no hablamos mucho. Pero cuando nos vemos, nos damos un abrazo”, señaló.

La empresaria también aseguró que intenta dejar atrás “todas las cosas negativas que pasaron” y que su prioridad es que sus hijos tengan una relación sólida con su padre.

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“Quiero que piensen que su papá es el mejor”, expresó.

Según el relato recogido en la biografía, Kim Kardashian mantiene una política de puertas abiertas con Kanye West y le ofrece la posibilidad de cenar y pernoctar en la casa de los niños.

“¿Quieres venir a cenar? Yo me voy de la casa. Ven y cena con los niños en su casa para que se sientan cómodos. Quédate a dormir unas noches”, le propuso.

Kanye West hijos
Kardashian invitó a West y a su esposa Bianca Censori a compartir la celebración de Nochebuena en la casa de sus hijos. (Instagram/ Kim Kardashian)

La expareja incluso pasó la Navidad junta el año pasado. Kardashian invitó a West a quedarse en Nochebuena junto a su esposa, Bianca Censori.

“La Navidad pasada le dije: ‘Quédate a dormir en Nochebuena. Trae a tu novia’. ¡Soy flexible! ‘Hagamos la Navidad todos juntos’”, recordó.

La empresaria aseguró que planea extender la misma invitación en estas fiestas.

“Y lo sugeriré de nuevo este año. Barreré todo debajo de la alfombra, todas las cosas horribles que ha dicho sobre mí, para que los niños puedan ver a su padre”, afirmó.

La socialité también reconoció que la salud de su exesposo le causa inquietud constante. “Siempre parece levantarse”, dijo, aunque admitió que verlo en dificultades la entristece.

“Y no creo que vaya a mejorar. Rezo para que sí. Por mis hijos”, confesó. Actualmente, la comunicación entre ambos se canaliza a través de Censori y del mánager del rapero.

La comunicación actual entre la empresaria y su exmarido se canaliza a través de Bianca Censori y del mánager del músico. (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)
La comunicación actual entre la empresaria y su exmarido se canaliza a través de Bianca Censori y del mánager del músico. (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

La pelea de Kanye West contra Kris Jenner que fue eliminada del reality

La biografía también revela un episodio que nunca llegó a transmitirse. La productora ejecutiva de Keeping Up With the Kardashians, Farnaz Farjam, contó que una confrontación de 30 minutos protagonizada por Kanye West fue eliminada de la última temporada del programa.

El incidente ocurrió el 28 de octubre de 2020, durante la celebración del cumpleaños de Caitlyn Jenner.

Según el relato de Farjam, West llegó a la casa junto a Kim y comenzó a arremeter contra Kris Jenner y el resto de la familia.

Kanye vino a la casa de Caitlyn con Kim y simplemente empezó a arremeter contra Kris y la familia, cuestionándolos por no haber votado por él” en su candidatura presidencial de 2020, recordó la productora en declaraciones recogidas por The Cut.

“Hizo que todo girara en torno a él”, añadió Farjam. “Toda esa batalla de 30 minutos fue muy reveladora, pero tuvimos que editarla”.

La producción del reality 'Keeping Up With the Kardashians' eliminó una discusión de 30 minutos entre West y Kris Jenner en 2020. (Instagram/Kris Jenner)
La producción del reality 'Keeping Up With the Kardashians' eliminó una discusión de 30 minutos entre West y Kris Jenner en 2020. (Instagram/Kris Jenner)

Aunque el altercado no fue emitido, la reacción de Kardashian ante el deterioro de su matrimonio sí quedó registrada en el final de la temporada 20, que funcionó como cierre definitivo de la serie.

En una escena, la empresaria rompió en llanto frente a sus hermanas Kourtney Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner.

“Honestamente ya no puedo hacer esto más. Me siento como una maldita fracasada y es, como, un tercer maldito matrimonio… Me siento como una maldita perdedora”, les dijo.

Van Meter detalla en el libro que la relación “se desmoronó definitivamente” en febrero de 2020, cuando West “contrajo un caso grave de COVID-19” y, tras ser cuidado por Kardashian durante semanas, dejó a su esposa y a sus cuatro hijos para trasladarse al rancho familiar en Cody, Wyoming.

La candidatura presidencial del rapero en julio de ese año fue “una noticia” incluso para Kim Kardashian. “La campaña duró solo 11 días, pero dejó una estela ruinosa”, escribió el autor.

En enero de este año, Kanye West abordó públicamente su diagnóstico de trastorno bipolar y se disculpó por sus comentarios antisemitas a través de un aviso publicado en The Wall Street Journal.

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