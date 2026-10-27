Christopher Lloyd y su gran arrepentimiento en ‘Volver al futuro III’: “Todavía siento esa punzada en el corazón”

"Volver al futuro III" trasladó a Marty McFly y Doc Brown al Lejano Oeste de 1885 (IMDb)

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Hubo un instante, durante el rodaje de una de las escenas más recordadas de Volver al futuro III, en el que Christopher Lloyd estuvo a punto de romper una orden expresa de la producción. El actor guardó silencio sobre ese momento durante más de tres décadas, hasta que decidió revelarlo en sus memorias, publicadas el martes bajo el título In My Own Time, pocos días después de celebrar su cumpleaños número 88.

En la secuencia en cuestión, el doctor Emmett “Doc” Brown cabalga junto a un tren a toda velocidad con la intención de alcanzar el DeLorean y regresar a 1985 junto a Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox. Por motivos de seguridad, los responsables de la producción le prohibieron de manera expresa que se arriesgara a hacer la acrobacia de riesgo.

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“La escena requería que montara mi caballo justo al lado de la parte trasera del tren, hasta quedar lo bastante cerca para agarrar una manija del vagón. Sin embargo, me dijeron claramente que no agarrara esa manija bajo ninguna circunstancia, ni que intentara bajarme del caballo para subir al tren”, escribió Lloyd en su libro.

Lloyd consideró durante años que pudo haber intentado subir al tren desde el caballo en Volver al futuro III(IMDb)

El actor obedeció la instrucción y dejó que especialistas se encargaran de la parte más riesgosa de la escena, entre ellas la persecución del tren, un intento de ahorcamiento y los tiroteos característicos del western que ambienta la tercera entrega.

Según explicó, la producción limitó a qué situaciones debía exponerse pues una lesión grave en uno de los actores estelares también condenaría el rodaje completo de la película.

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Pese a haber seguido las indicaciones, Lloyd admitió que, al momento de filmar, sintió la tentación de completar la acrobacia por su cuenta. “Cuando llegó el momento de grabar la escena, no tuve problema para acercarme con el caballo al vagón. Es decir, estaba ahí mismo. El tren avanzaba a una velocidad enorme, y yo estaba tan cerca que podía sentir cómo pasaba silbando a mi lado. Estaba al alcance de mi mano. Y sentí que podía hacerlo. Casi pongo todo en riesgo. Pero no lo hice, y fue un momento límite”, relató el actor en su autobiografía.

El intérprete reveló su anécdota de rodaje en In My Own Time, sus nuevas memorias. (IMDb)

Esa decisión, sin embargo, continúa pesándole años después. “¿Quién sabe qué habría pasado? Pero cada vez que veo la película y llego a esa escena, todavía siento esa punzada en el corazón: debí haberlo hecho”, confesó Lloyd.

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A pesar de ese recuerdo agridulce, el actor aseguró sentir especial cariño por ese filme. “La gente me pregunta todo el tiempo cuál de las películas de Volver al futuro me gusta más, y tengo que decir que es la Parte III”, confesó en sus memorias.

Volver al futuro III, dirigida por Robert Zemeckis, se estrenó el 25 de mayo de 1990 y recaudó 245 millones de dólares a nivel mundial, lo que la ubicó como la sexta película más taquillera de ese año. En el rodaje, filmado en California y Arizona junto con la segunda entrega, Lloyd compartió set además con Mary Steenburgen, Thomas F. Wilson y Lea Thompson.

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Christopher Lloyd celebró recientemente sus 88 años (Instagram)

Por otro lado, el libro In My Own Time se publicó apenas una semana después de que el Christopher Lloyd cumpliera 88 años, fecha que celebró con un mensaje en la red social X que remitía directamente a una de las frases más recordadas de su personaje: “Hoy cumplo 88... he visto cosas muy serias. Lo más serio de todo es el amor. Amo a mi familia, a mis amigos y a mis maravillosos fans. El poder del amor permanece”, escribió.