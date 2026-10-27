Entretenimiento

Christopher Lloyd y su gran arrepentimiento en ‘Volver al futuro III’: “Todavía siento esa punzada en el corazón”

El intérprete de Doc Brown relató cómo estuvo a punto de asumir un riesgo que la producción le había prohibido

"Volver al futuro III" trasladó a Marty McFly y Doc Brown al Lejano Oeste de 1885
"Volver al futuro III" trasladó a Marty McFly y Doc Brown al Lejano Oeste de 1885 (IMDb)
Guardar

Hubo un instante, durante el rodaje de una de las escenas más recordadas de Volver al futuro III, en el que Christopher Lloyd estuvo a punto de romper una orden expresa de la producción. El actor guardó silencio sobre ese momento durante más de tres décadas, hasta que decidió revelarlo en sus memorias, publicadas el martes bajo el título In My Own Time, pocos días después de celebrar su cumpleaños número 88.

En la secuencia en cuestión, el doctor Emmett “Doc” Brown cabalga junto a un tren a toda velocidad con la intención de alcanzar el DeLorean y regresar a 1985 junto a Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox. Por motivos de seguridad, los responsables de la producción le prohibieron de manera expresa que se arriesgara a hacer la acrobacia de riesgo.

PUBLICIDAD

“La escena requería que montara mi caballo justo al lado de la parte trasera del tren, hasta quedar lo bastante cerca para agarrar una manija del vagón. Sin embargo, me dijeron claramente que no agarrara esa manija bajo ninguna circunstancia, ni que intentara bajarme del caballo para subir al tren”, escribió Lloyd en su libro.

"Volver al futuro III" trasladó a Marty McFly y Doc Brown al Lejano Oeste de 1885
Lloyd consideró durante años que pudo haber intentado subir al tren desde el caballo en Volver al futuro III(IMDb)

El actor obedeció la instrucción y dejó que especialistas se encargaran de la parte más riesgosa de la escena, entre ellas la persecución del tren, un intento de ahorcamiento y los tiroteos característicos del western que ambienta la tercera entrega.

Según explicó, la producción limitó a qué situaciones debía exponerse pues una lesión grave en uno de los actores estelares también condenaría el rodaje completo de la película.

PUBLICIDAD

Pese a haber seguido las indicaciones, Lloyd admitió que, al momento de filmar, sintió la tentación de completar la acrobacia por su cuenta. “Cuando llegó el momento de grabar la escena, no tuve problema para acercarme con el caballo al vagón. Es decir, estaba ahí mismo. El tren avanzaba a una velocidad enorme, y yo estaba tan cerca que podía sentir cómo pasaba silbando a mi lado. Estaba al alcance de mi mano. Y sentí que podía hacerlo. Casi pongo todo en riesgo. Pero no lo hice, y fue un momento límite”, relató el actor en su autobiografía.

"Volver al futuro III" trasladó a Marty McFly y Doc Brown al Lejano Oeste de 1885
El intérprete reveló su anécdota de rodaje en In My Own Time, sus nuevas memorias. (IMDb)

Esa decisión, sin embargo, continúa pesándole años después. “¿Quién sabe qué habría pasado? Pero cada vez que veo la película y llego a esa escena, todavía siento esa punzada en el corazón: debí haberlo hecho”, confesó Lloyd.

A pesar de ese recuerdo agridulce, el actor aseguró sentir especial cariño por ese filme. “La gente me pregunta todo el tiempo cuál de las películas de Volver al futuro me gusta más, y tengo que decir que es la Parte III”, confesó en sus memorias.

Volver al futuro III, dirigida por Robert Zemeckis, se estrenó el 25 de mayo de 1990 y recaudó 245 millones de dólares a nivel mundial, lo que la ubicó como la sexta película más taquillera de ese año. En el rodaje, filmado en California y Arizona junto con la segunda entrega, Lloyd compartió set además con Mary Steenburgen, Thomas F. Wilson y Lea Thompson.

Christopher Lloyd
Christopher Lloyd celebró recientemente sus 88 años (Instagram)

Por otro lado, el libro In My Own Time se publicó apenas una semana después de que el Christopher Lloyd cumpliera 88 años, fecha que celebró con un mensaje en la red social X que remitía directamente a una de las frases más recordadas de su personaje: “Hoy cumplo 88... he visto cosas muy serias. Lo más serio de todo es el amor. Amo a mi familia, a mis amigos y a mis maravillosos fans. El poder del amor permanece”, escribió.

Temas Relacionados

Volver al futuro IIIChristopher LloydBack to the futurePelículasEntretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Coach vocal analiza la controversial interpretación de Amaia Montero durante la nueva gira de La Oreja de Van Gogh: “La presión le pasa factura”

El especialista examinó distintos videos del ‘Tantas cosas que contar Tour 2026′ y comparó la voz de Amaia con la de Leire Martínez

Coach vocal analiza la controversial interpretación de Amaia Montero durante la nueva gira de La Oreja de Van Gogh: “La presión le pasa factura”

"Sensatez y sentimiento": la película de 1995 vs. la nueva adaptación que llegó a los cines

La versión dirigida por Georgia Oakley, con Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles, se mide frente al clásico de Ang Lee protagonizado por Emma Thompson y Kate Winslet

"Sensatez y sentimiento": la película de 1995 vs. la nueva adaptación que llegó a los cines

Esta es la sorprendente cantidad que ha ganado Erika Eleniak, estrella de ‘Baywatch’, desde que abrió su cuenta de OnlyFans

Desde que abrió su perfil en agosto, la intérprete ha registrado ingresos que podrían acercarla al millón de dólares durante su primer año en la plataforma

Esta es la sorprendente cantidad que ha ganado Erika Eleniak, estrella de ‘Baywatch’, desde que abrió su cuenta de OnlyFans

De Brad Pitt a Tom Cruise: todos los ganadores del título de Hombre Más Sexy del Mundo

People ordena en una cronología a las celebridades distinguidas desde 1985 hasta 2026, con nombres que recibieron el reconocimiento en dos ocasiones

De Brad Pitt a Tom Cruise: todos los ganadores del título de Hombre Más Sexy del Mundo

La historia real detrás de "Stop The Wedding!", la canción viral en TikTok que nació de una boda que nunca debió ocurrir

La cantante estadounidense Ashe compuso el tema tras recordar su primer matrimonio, al que describió como "horroroso"

La historia real detrás de "Stop The Wedding!", la canción viral en TikTok que nació de una boda que nunca debió ocurrir

DEPORTES

Franco Colapinto no correrá la primera práctica libre del Gran Premio de México de la Fórmula 1: los motivos

Franco Colapinto no correrá la primera práctica libre del Gran Premio de México de la Fórmula 1: los motivos

Mbappé, el perdón y la hipocresía en el fútbol: cuando a un genocida no se le puede decir “dictador”

El conflicto entre una escudería y su piloto estrella por la renovación del contrato que da de qué hablar en la Fórmula 1

En un duelo clave por el título de la Tabla Anual, Argentinos Juniors recibirá a Independiente Rivadavia: hora, TV y formaciones

¿Cambia el formato de Primera División en el fútbol argentino? Cómo sería el torneo 2027 con la vuelta del “todos contra todos”

TELESHOW

Florencia Raggi homenajeó a su hija Renata por su cumpleaños y mostró fotos de la intimidad familiar: “La vida con vos es mucho mucho mejor”

Florencia Raggi homenajeó a su hija Renata por su cumpleaños y mostró fotos de la intimidad familiar: “La vida con vos es mucho mucho mejor”

Andrés Nara presentó a su nueva novia en el cumpleaños de su nieta Isabella: quién es y a qué se dedica

Con delantales personalizados y temática de MasterChef: así fue el increíble festejo de cumpleaños de Isabella Icardi, la hija de Wanda Nara

Nancy Pazos chocó en la avenida General Paz: “Fui la primera que atendió al motoquero”

El regalo con el que Leandro Paredes sorprendió a Sergio Lapegüe: "Esto es una cosa de locos"

INFOBAE AMÉRICA

La NASA confirmó el final de Swift, el telescopio que caerá a la Tierra después de casi 22 años en el espacio

La NASA confirmó el final de Swift, el telescopio que caerá a la Tierra después de casi 22 años en el espacio

Un hombre robó pendientes de diamantes valuados en más de USD 760.000 y se los tragó para ocultarlos de la policía

Guatemala: El cáncer de mama masculino suele detectarse tarde por la falta de controles rutinarios

Rafael Correa confronta a quienes respaldan a Luisa González tras la detención de la excandidata

Ejército de Ecuador interviene una planta de procesamiento de oro presuntamente vinculada con Los Lobos y captura a cuatro sospechosos en la Amazonía