El actor de ‘El joven Sheldon’ afirmó sentirse aliviado después de terminar la serie: “No me fui a casa a llorar todo el día, nada bueno dura para siempre”

Iain Armitage, actor de "Young Sheldon" (Warner Bros. TV)

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Iain Armitage fue el integrante del elenco que sintió mayor alivio cuando El joven Sheldon llegó a su fin en 2024, tras siete temporadas. El actor, que interpretó al protagonista desde los ocho años, aseguró que no quería seguir encarnando al personaje en su edad adulta y que prefería enfocarse en nuevos proyectos.

Las declaraciones forman parte de una historia oral sobre la serie escrita por Jessica Radloff, titulada Young Sheldon: The (Juicier-Than-Meemaw’s-Brisket) Inside Story of the Hit Comedy, publicada el 20 de octubre de 2026. En el libro, Iain Armitage explica que no se fue a su casa “a llorar todo el día” como sí lo hicieron otros compañeros al enterarse de que el programa terminaba.

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A diferencia del resto del equipo, Armitage asumió el cierre de la serie (un spin-off de The Big Bang Theory sobre la infancia del personaje de Sheldon), con tranquilidad: evitó prolongar el duelo emocional, rechazó la idea de interpretar a un Sheldon adulto y priorizó regresar a su vida en Virginia junto con nuevos proyectos actorales, según detalló en el libro.

La decisión de no prolongar el duelo

El actor calificó el período de cierre como “pesado, molesto y extraño” y afirmó que se negó a “permanecer en esa pesadez para siempre”. Atribuyó esta postura a una enseñanza de su madre, quien le inculcó “un sentido saludable de lo efímero” y la idea de que “nada bueno dura para siempre, y eso es bueno”, según sus palabras.

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El elenco protagonista de 'El joven Sheldon' (CBS)

Armitage tenía ocho años cuando comenzó el rodaje en 2017 y remarcó que le hubiera resultado desagradable continuar en el papel a los 23 años. “Odiaría estar en un show interpretando a un Sheldon de 23 años. Eso sería terrible. No querría hacer eso”, sostuvo. Por ese motivo, consideró que el final de la ficción llegó en el “momento perfecto”.

Nostalgia sin apego a momentos puntuales

Dos años después del cierre, el actor admitió sentir una tristeza nostálgica al mirar atrás, aunque aclaró que no extraña escenas o situaciones específicas. “Extraño trabajar en Warner Bros., extraño al equipo y a las personas que quiero. Amo actuar, me encanta hacerlo, es divertido. Pero no momentos específicos, más bien todo en general”, expresó.

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El intérprete también reconoció las dificultades de haber liderado una comedia televisiva siendo niño. “Fue un privilegio completo estar en este show e interpretar a este personaje, pero sí, fue una tarea enorme para un chico de ocho años”, declaró. Agregó que “a veces los niños no son perfectos” y se mostró agradecido con quienes “entendieron eso y le dieron espacio para equivocarse”.

La mirada de sus compañeros de elenco

Lance Barber, quien dio vida a George Sr., el padre de Sheldon, coincidió en que Armitage estaba listo para cerrar esa etapa. “Iain también estaba listo para pasar a otra cosa, artística y tal vez personalmente, con cuestiones que se fueron acumulando un poco hacia el final de la temporada”, señaló Barber en el libro. El actor agregó que “mucha gente sintió que había ciertos elementos del show de los que estaban listos para alejarse”.

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Iain Armitage comenzó la serie 'El joven Sheldon' con tan solo ocho años.

Otros miembros del elenco, como Annie Potts, intérprete de la abuela Connie “Meemaw” Tucker, aportaron contexto sobre la posición particular de Armitage dentro de la producción. Potts señaló que todo el equipo “trabajaba para Iain” y que los personajes estaban pensados para servir a su recorrido narrativo, lo cual representaba “una carga psicológica considerable para una persona tan joven”.

Una propuesta rechazada para el ‘spin-off’

La popularidad de Young Sheldon derivó en El primer matrimonio de Georgie y Mandy, un ‘spin-off’ centrado en otros personajes de la familia que se estrenó en 2024. Según relató Lee Armitage, madre del actor, la producción le ofreció a Iain aparecer en un episodio especial de Acción de Gracias, pero él decidió declinar la propuesta.

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Un primer teaser trailer sobre el nuevo spin-off de 'The Big Bang Theory'

“Fueron amables y generosos al respecto. Cuanto más lo pienso, tal vez podríamos haber llegado a un ‘sí’, pero él y su agente pensaron que era importante hacer otros papeles primero”, explicó Lee Armitage. La madre del actor no descartó que en el futuro pueda concretarse su participación en la franquicia derivada de la serie original.