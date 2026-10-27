Estados Unidos

Entre la capa de Bela Lugosi y la sierra de “Saw”: un museo de Los Ángeles ordena en 400 piezas un siglo de cine de terror

La exposición “The Horror Show”, organizada por el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, recorre este género en seis galerías temáticas que estarán abiertas hasta julio de 2027

La obra cinematográfica "Déjame salir" desarrolla una premisa de intriga y tensión psicológica
Guardar

El Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles presenta la exposición “The Horror Show”, un recorrido por un siglo de cine de terror que reúne cerca de 400 piezas y estará abierto hasta el 25 de julio de 2027.

La muestra, organizada en seis galerías temáticas por los curadores Jessica Niebel y Nicholas Barlow, exhibe desde la capa de Bela Lugosi hasta un traje de Freddy Krueger.

PUBLICIDAD

La propuesta llega en el período previo a Halloween y reúne elementos de películas de distintas décadas, géneros y estilos. La crítica de David Mermelstein, publicada en The Wall Street Journal, la define como un recorrido “extraordinariamente completo, a veces asombroso y con frecuencia escalofriante”.

bela lugosi dracula
Los curadores Jessica Niebel y Nicholas Barlow organizaron la exhibición en seis galerías temáticas enfocadas en distintos subgéneros del miedo (Universal Pictures)

El montaje busca ordenar un universo amplio de producciones mediante categorías reconocibles para el público. Las salas están dedicadas a los subgéneros Gótico, Psicológico, Científico, Slasher, Religión y Fantasmas, una distribución que permite recorrer la exhibición según los intereses o las preferencias de cada visitante.

Reliquias de los primeros monstruos del cine

La clasificación temática evita que los objetos aparezcan como una acumulación sin conexión. Según la reseña, los curadores consiguieron dar un eje a una colección diversa y propusieron vínculos entre piezas procedentes de filmes separados por décadas.

PUBLICIDAD

La Galería de Ciencias incluye una mesa de operaciones utilizada en “El joven Frankenstein” (1974), de Mel Brooks. A poca distancia se expone una bola con cadena que apareció tanto en “Frankenstein” (1931) como en “La novia de Frankenstein” (1935), dos películas dirigidas por James Whale.

El joven Frankenstein de Mel Brooks
El Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas presenta la exposición The Horror Show con cerca de cuatrocientas piezas dedicadas a un siglo de cine de terror

En el sector dedicado al terror gótico se conserva un murciélago de utilería de “Drácula” (1931), de Tod Browning. La pieza es tan frágil que deberá ser retirada antes de que termine la exposición, según la información difundida.

La misma sala reúne la capa que llevó Bela Lugosi al interpretar a Drácula y que el actor mantuvo consigo durante el resto de su vida. Para Mermelstein, verla de cerca equivale a observar “una reliquia religiosa”.

Objetos de clásicos y producciones recientes

Antes de llegar a las salas, un pasillo exhibe carteles originales de títulos que van desde “Nosferatu” (1922), de F. W. Murnau, hasta “El cuervo” (1963), de Roger Corman. La exposición reduce, en cambio, la presencia de fragmentos audiovisuales para concentrar la atención en los objetos.

La sala de terror psicológico combina elementos históricos como el hacha de El resplandor con objetos de la película Déjame salir (EFE/ Neil Hall)
La sala de terror psicológico combina elementos históricos como el hacha de El resplandor con objetos de la película Déjame salir (EFE/ Neil Hall)

En la galería psicológica se muestra el hacha de “El resplandor” (1980), dirigida por Stanley Kubrick. También se encuentran el mono naranja, la camisa de fuerza y la carretilla que fueron empleados para confinar al personaje Hannibal Lecter en “El silencio de los corderos” (1991), de Jonathan Demme.

El mismo espacio incluye la taza, el platillo y la cuchara vinculados al trance de “Déjame salir” (2017), de Jordan Peele. La convivencia entre materiales de obras antiguas y más recientes permite seguir cambios en las formas de representar el miedo en la pantalla.

La galería Slasher, dedicada a relatos con asesinos que persiguen a sus víctimas, contiene una máscara de Leatherface de “La masacre de Texas” (1974). Allí también se exhibe un traje utilizado por Freddy Krueger en “Pesadilla en Elm Street” (1984) y una sierra de mano de “Saw” (2004).

Una sala final refleja el cambio en las imágenes del terror

Daniel Kaluuya en 'Déjame salir', de Jordan Peele
El recorrido concluye en una sala de sangre concebida para mostrar el paso de los filmes basados en la sugestión a producciones con violencia explícita

El cierre de la exhibición está marcado por una sala de sangre, diseñada para parecer desordenada y peligrosa. Aunque no hay líquidos ni superficies resbaladizas, el efecto visual funciona como la salida formal del recorrido.

Quienes no deseen atravesar ese sector solo pueden regresar por el camino de entrada. La crítica señala que ese final remite a una transformación del género: las películas de terror antes dependían sobre todo de la imaginación, mientras que muchas producciones actuales apelan a imágenes directas y viscerales.

De acuerdo con el autor del artículo, en una tarde reciente entre semana, las galerías estaban llenas de visitantes de edades, géneros y procedencias diversas.

Sala dividida en dos: a la izquierda, carteles clásicos, proyector y público; a la derecha, luces de neón rojas, pantallas y máscaras modernas.
La afluencia de público a la muestra consolida la convocatoria del Museo de la Academia tras los cuestionamientos iniciales a su apertura en 2021 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la institución, que había afrontado cuestionamientos desde su inauguración de 2021, esa concurrencia representa una respuesta a su búsqueda de convocar a un público amplio.

La exposición se suma a los antecedentes favorables del museo, entre ellos “Regeneration”, dedicada al cine afroamericano en 2022, y “John Waters: Pope of Trash”, presentada tres años antes.

Mermelstein atribuye a Niebel y Barlow haber concebido una propuesta que “no rehúye lo antiguo en favor de lo efímero ni menosprecia lo popular en aras de lo esotérico”, esto quiere decir que crearon una exposición que combina clásicos del cine de terror con producciones populares y obras de distintos estilos.

Temas Relacionados

Academia de CineLos ÁngelesCine de terrorExposicionesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Retiran del mercado espadines ahumados vendidos en Nueva York tras detectar riesgo de botulismo

La FDA confirmó que el pescado se elaboraba sin controles sanitarios para prevenir la bacteria Clostridium botulinum y pidió a los consumidores no ingerirlo aunque luzca en buen estado

Retiran del mercado espadines ahumados vendidos en Nueva York tras detectar riesgo de botulismo

Cayó la “asesina del bikini” en Costa Rica: OIJ detuvo a joven sospechosa de matar a estadounidense con una licuadora

La mujer de 22 años fue capturada este martes 27 de octubre en San Felipe de Alajuelita, después de permanecer prófuga durante casi dos semanas. Es investigada por el homicidio del empresario estadounidense Marc Walter Fleming, ocurrido en un condominio de Playas del Coco, Guanacaste.

Cayó la “asesina del bikini” en Costa Rica: OIJ detuvo a joven sospechosa de matar a estadounidense con una licuadora

Mareas récord inundaron Newport Beach y Long Beach: el nivel del mar nunca había sido tan alto en California

La estación de San Pedro registró 2,44 metros sobre su referencia local, mientras el agua avanzaba hacia calles, negocios y viviendas de varios sectores del sur estatal durante la pleamar del lunes

Mareas récord inundaron Newport Beach y Long Beach: el nivel del mar nunca había sido tan alto en California

Mensajes agresivos y lesiones inexplicables: las pruebas contra el exprometido de Michelle Parker, desaparecida tras participar en ‘The People’s Court’

Un informe judicial revelado recientemente reconstruye datos telefónicos y antecedentes de violencia que derivaron en la imputación por homicidio de Dale Smith Jr., quince años después del último rastro de la madre de tres hijos en Orlando

Mensajes agresivos y lesiones inexplicables: las pruebas contra el exprometido de Michelle Parker, desaparecida tras participar en ‘The People’s Court’

Un hombre robó pendientes de diamantes valuados en más de USD 760.000 y se los tragó para ocultarlos de la policía

Un jurado de Florida emitió el veredicto el 22 de octubre, tras un juicio por el asalto a una tienda de lujo en Orlando. La audiencia para determinar la pena quedó programada para el 7 de diciembre

Un hombre robó pendientes de diamantes valuados en más de USD 760.000 y se los tragó para ocultarlos de la policía

TECNO

“Tenemos un historial de pérdidas netas”: la frase de Anthropic que pone en alerta a Wall Street

“Tenemos un historial de pérdidas netas”: la frase de Anthropic que pone en alerta a Wall Street

Las 5 cosas que no sabías del Nokia 1100

Anthropic admite que depende del gas natural para alimentar sus centros de datos de IA

Los memes que marcaron los 2000 están de vuelta: Firefox reúne a las leyendas de YouTube para un nuevo comercial

Nuevo iPad mini vs. iPad Pro M4: cuáles son sus verdaderas similitudes y diferencias

ENTRETENIMIENTO

Los memes que marcaron los 2000 están de vuelta: Firefox reúne a las leyendas de YouTube para un nuevo comercial

Los memes que marcaron los 2000 están de vuelta: Firefox reúne a las leyendas de YouTube para un nuevo comercial

Viuda de Hugh Hefner denuncia abuso sexual, incesto y más detalles inquietantes de su matrimonio con el magnate de Playboy

Matthew Perry y el funeral que reunió al elenco de ‘Friends’: “Se quedaron a su alrededor, llorando”

Coach vocal analiza la controversial interpretación de Amaia Montero durante la nueva gira de La Oreja de Van Gogh: “La presión le pasa factura”

Christopher Lloyd y su gran arrepentimiento en ‘Volver al futuro III’: “Todavía siento esa punzada en el corazón”

MUNDO

Los partidos árabes logran la mayor representación de su historia en el Parlamento de Israel y se vuelven decisivos para desbancar a Netanyahu

Los partidos árabes logran la mayor representación de su historia en el Parlamento de Israel y se vuelven decisivos para desbancar a Netanyahu

Eisenkot celebró la victoria en Israel: “Los resultados preliminares arrojan una desconfianza total en Netanyahu”

El bloque de Eisenkot aventaja a Netanyahu en las elecciones de Israel pero ninguno logra mayoría

Tras años de confusión, un análisis de ADN permitió identificar una nueva especie de chinche de encaje en Japón

El Tapiz de Bayeux recaudó en una hora más que el estreno de la película más taquillera del año