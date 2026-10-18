La conmovedora carta de despedida de Jimena, la hija de Fernando Confessore: “Todo mi mundo se derrumbó”

Jimena Confessore despidió a su padre mediante una carta en Instagram dos días después del fallecimiento del meteorólogo

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Dos días después de la muerte de su padre, Jimena Confessore publicó una carta en Instagram que generó una ola de conmoción entre quienes seguían a Fernando Confessore desde las pantallas de TN. En el texto, acompañado de un álbum de fotos familiares, la joven relató los últimos momentos de vida del meteorólogo y describió la fe que sostuvo mientras los médicos intentaban reanimarlo.

Confessore murió en la madrugada del viernes 16 de octubre. Tenía 58 años y sufrió un paro cardíaco en su domicilio. Su esposa, Paula Franco, llamó al 911 después de que el periodista se descompensara. El personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó a la vivienda y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no logró reanimarlo.

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El texto repasó recuerdos cotidianos del periodista junto a sus hijas Jimena, Julieta y Candela

“Tardé en escribirte porque todavía no podía creer lo que había pasado. No caía en que era real, en que te habías ido”, escribió Jimena al comienzo del mensaje. La joven recordó que, mientras el personal médico y policial asistía a su padre, mantuvo la esperanza de que todo se resolviera. “Mientras los médicos y los policías te asistían, yo tenía la fe en que ibas a volver, en que todo iba a estar bien. Pero no despertaste, y fue ahí cuando todo mi mundo se derrumbó”, señaló.

El meteorólogo Fernando Confessore murió a los 58 años tras sufrir un paro cardíaco en su domicilio

El texto continuó con un repaso de las costumbres cotidianas que marcaron a la familia. “Todavía cuesta creer que ya no estés, que no voy a volver a verte, a escucharte ni a compartir esos momentos que hoy daría todo por tener una vez más”, expresó Jimena, antes de enumerar lo que va a extrañar de su padre: “Tu humor, tus enojos, tus locuras, tus comidas, tus quejas, tus asados… TODO, y no hay nada que pueda llenar el vacío que dejaste”.

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La hija del meteorólogo también agradeció el rol que cumplió Confessore dentro del núcleo familiar, que incluye a sus otras dos hijas, Julieta y Candela, y a su esposa Paula Franco. “Gracias por haber sido mi papá. Fuiste el mejor que nos pudo tocar. Diste todo por nosotras, no solo por Juli, Cande y por mí, sino también por mamá, el amor de tu vida”, escribió. Agregó que las enseñanzas de su padre quedaron marcadas en su forma de ser y en el amor cotidiano que les transmitió “a su manera, todos los días”.

El personal del SAME acudió a la vivienda luego de que Paula Franco alertara a los servicios del 911 sobre la descompensación

En uno de los pasajes más conmovedores de la carta, Jimena se dirigió directamente a su madre a través de una promesa. “Quedate tranquilo, pa, que nosotras vamos a cuidar de mamá por vos. Vamos a estar para ella, así como vos siempre estuviste para nosotras”, afirmó, en una muestra del compromiso que las tres hermanas asumieron tras la pérdida.

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La joven reconoció, además, la dificultad de atravesar un duelo de esta magnitud. “No sé cómo se aprende a vivir con una ausencia tan grande, ni cómo se sigue adelante cuando una parte de tu mundo se va con esa persona”, escribió. Sin embargo, aseguró que el recuerdo de su padre la acompañará de forma permanente: “Pero sí sé que te voy a llevar conmigo toda mi vida, en cada recuerdo, en cada comida que me haga acordar a vos, en cada risa y en cada momento en el que desearía tenerte al lado una vez más”.

Jimena Confessore relató la fe que mantuvo durante las maniobras de auxilio del personal policial y médico

El cierre de la publicación estuvo marcado por una declaración de amor final. “Te voy a amar eternamente, pa. Gracias por todo lo que nos diste, por todo lo que fuiste y por haber sido mi papá. Ojalá pudiera abrazarte una vez más y decirte cuánto te amo”, escribió Jimena, antes de concluir: “Te voy a extrañar toda la vida”.

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La publicación acumuló miles de interacciones y recibió comentarios de allegados y colegas de Confessore. Entre ellos, el periodista Guillermo Lobo escribió: “Estoy para ustedes. Fer hubiera hecho lo mismo por mí. Sea la hora que sea” y Diego Poggi, que añadió: “El abrazo más grande. Qué orgullo de familia”. También se sumaron mensajes de Candela y Julieta, las otras hijas del meteorólogo, quienes expresaron en los comentarios: “Te amo, pa, te vamos a extrañar siempre” y “Te amo y los amo”, respectivamente.

La publicación en redes sociales incluyó imágenes de Fernando Confessore frente a cámara y en el ámbito familiar

Las fotos que acompañaron la carta repasaron distintos momentos de la vida de Fernando Confessore junto a su familia, desde instantáneas de su trabajo frente a cámara hasta imágenes cotidianas en su hogar, donde se lo ve junto a su mascota y a sus hijas en diferentes etapas.

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