En fotos: costillas, chicharrones, chorizos y más, así deleitó el festival del cerdo a El Salvador

El distrito de San Rafael Obrajuelo celebra su Festival del Cerdo con gastronomía y música en vivo (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)

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El distrito de San Rafael Obrajuelo, en el departamento de La Paz, celebró este domingo 18 de octubre su Festival del Cerdo, una actividad dedicada a la gastronomía elaborada con carne porcina.

La festividad incluyó presentaciones en vivo en cuatro tarimas, mientras los emprendedores locales ofrecieron sus productos al público. También asistieron creadores de contenido especializados en gastronomía. La alcaldía de La Paz Este entregó degustaciones gratuitas de chicharrón con tortilla de maíz tostada. Los asistentes pudieron probar carne asada, chicharrón, chorizos y otros platillos en las mesas habilitadas para la actividad.

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Los asistentes probaron tortilla de maíz tostada, carne asada, embutidos y otros platillos en las mesas habilitadas por la administración municipal para el evento gastronómico celebrado en San Rafael Obrajuelo este domingo (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)

El distrito del departamento de La Paz convirtió la gastronomía porcina en una fiesta colectiva. Creadores de contenido especializados se sumaron a la jornada junto a los vecinos que disfrutaron platillos típicos. (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)

Creadores de contenido no dejaron de asistir para degustar de las comidas obrajuelenses (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)

La Superintendencia de Regulación Sanitaria garantizó la higiene en cada uno de los puestos de comida (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)

La actividad organizada este 18 de octubre en el distrito de La Paz reunió a vendedores de platillos porcinos, espectáculos en cuatro tarimas y degustaciones gratuitas entregadas por la alcaldía de La Paz Este (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)

Los chicharrones fueron uno de los platillos que más se encontraban en los puestos de comida (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)

Chicharrones, costillas, tortillas tostadas de maíz y casamiento (arroz con frijoles) son el platillo ideal para una tarde de domingo (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)

El concurrido Festival del Cerdo ofreció múltiples espectáculos en vivo sobre cuatro tarimas mientras varios emprendedores comercializaron carne asada junto a degustaciones de chicharrones y la cobertura especial de reconocidos creadores digitales (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)

Las presentaciones también dieron vista a los talentos locales (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)

Calidad gastronómica se encontró en el festival del cerdo (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)