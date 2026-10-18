El Salvador

En fotos: costillas, chicharrones, chorizos y más, así deleitó el festival del cerdo a El Salvador

Entre el crujido del chicharrón recién hecho, el aroma imparable de la carne a las brasas y el ritmo vibrante de cuatro tarimas en vivo, San Rafael Obrajuelo se transformó este domingo en la capital gastronómica de El Salvador.

El distrito de San Rafael Obrajuelo celebra su Festival del Cerdo con gastronomía y música en vivo (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)
El distrito de San Rafael Obrajuelo celebra su Festival del Cerdo con gastronomía y música en vivo (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)
Guardar

El distrito de San Rafael Obrajuelo, en el departamento de La Paz, celebró este domingo 18 de octubre su Festival del Cerdo, una actividad dedicada a la gastronomía elaborada con carne porcina.

La festividad incluyó presentaciones en vivo en cuatro tarimas, mientras los emprendedores locales ofrecieron sus productos al público. También asistieron creadores de contenido especializados en gastronomía. La alcaldía de La Paz Este entregó degustaciones gratuitas de chicharrón con tortilla de maíz tostada. Los asistentes pudieron probar carne asada, chicharrón, chorizos y otros platillos en las mesas habilitadas para la actividad.

PUBLICIDAD

Los asistentes probaron tortilla de maíz tostada, carne asada, embutidos y otros platillos en las mesas habilitadas por la administración municipal para el evento gastronómico celebrado en San Rafael Obrajuelo este domingo (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)
Los asistentes probaron tortilla de maíz tostada, carne asada, embutidos y otros platillos en las mesas habilitadas por la administración municipal para el evento gastronómico celebrado en San Rafael Obrajuelo este domingo (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)
El distrito del departamento de La Paz convirtió la gastronomía porcina en una fiesta colectiva. Creadores de contenido especializados se sumaron a la jornada junto a los vecinos que disfrutaron platillos típicos. (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)
El distrito del departamento de La Paz convirtió la gastronomía porcina en una fiesta colectiva. Creadores de contenido especializados se sumaron a la jornada junto a los vecinos que disfrutaron platillos típicos. (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)
Creadores de contenido no dejaron de asistir para degustar de las comidas obrajuelenses (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)
Creadores de contenido no dejaron de asistir para degustar de las comidas obrajuelenses (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)
La Superintendencia de Regulación Sanitaria garantizó la higiene en cada uno de los puestos de comida (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)
La Superintendencia de Regulación Sanitaria garantizó la higiene en cada uno de los puestos de comida (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)
La actividad organizada este 18 de octubre en el distrito de La Paz reunió a vendedores de platillos porcinos, espectáculos en cuatro tarimas y degustaciones gratuitas entregadas por la alcaldía de La Paz Este (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)
La actividad organizada este 18 de octubre en el distrito de La Paz reunió a vendedores de platillos porcinos, espectáculos en cuatro tarimas y degustaciones gratuitas entregadas por la alcaldía de La Paz Este (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)
Los chicharrones fueron uno de los platillos que más se encontraban en los puestos de comida (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)
Los chicharrones fueron uno de los platillos que más se encontraban en los puestos de comida (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)
Chicharrones, costillas, tortillas tostadas de maíz y casamiento (arroz con frijoles) son el platillo ideal para una tarde de domingo (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)
Chicharrones, costillas, tortillas tostadas de maíz y casamiento (arroz con frijoles) son el platillo ideal para una tarde de domingo (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)
El concurrido Festival del Cerdo ofreció múltiples espectáculos en vivo sobre cuatro tarimas mientras varios emprendedores comercializaron carne asada junto a degustaciones de chicharrones y la cobertura especial de reconocidos creadores digitales (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)
El concurrido Festival del Cerdo ofreció múltiples espectáculos en vivo sobre cuatro tarimas mientras varios emprendedores comercializaron carne asada junto a degustaciones de chicharrones y la cobertura especial de reconocidos creadores digitales (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)
Las presentaciones también dieron vista a los talentos locales (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)
Las presentaciones también dieron vista a los talentos locales (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)
Calidad gastronómica se encontró en el festival del cerdo (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)
Calidad gastronómica se encontró en el festival del cerdo (Foto cortesía La Paz Este Distrito San Rafael Obrajuelo)

Temas Relacionados

El Salvadorcarne de cerdofestivales en El Salvadorchicharrones de El Salvadorchorizos de El SalvadorSan Rafael ObrajueloLa PazLa Paz Este

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ormusa documentó 21 feminicidios en El Salvador durante los primeros nueve meses de 2026

Santa Ana reunió el 38,1% de los casos documentados por Ormusa entre enero y septiembre de 2026, mientras San Salvador registró cuatro

Ormusa documentó 21 feminicidios en El Salvador durante los primeros nueve meses de 2026

Más de 14 mil jóvenes salvadoreños ya están inscritos como becados universitarios para el ciclo 2027

La Dirección de Integración informó que los seleccionados acuden desde el 13 de octubre a centros de educación superior, técnicos y profesionales para entregar documentos y completar su matrícula correspondiente

Más de 14 mil jóvenes salvadoreños ya están inscritos como becados universitarios para el ciclo 2027

La justicia salvadoreña admite pruebas para extinción de dominio de bienes del exfiscal Luis Martínez

El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de San Salvador valorará los elementos durante la audiencia final, para determinar si los activos pasan a propiedad estatal tras concluir el proceso

La justicia salvadoreña admite pruebas para extinción de dominio de bienes del exfiscal Luis Martínez

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador propone permitir cambios de uso en suelos forestales

La reforma enviada a la Asamblea Legislativa habilitaría autorizaciones para terrenos arbolados de categorías VI, VII y VIII por cambios en las condiciones del entorno, discrepancias técnicas o proyectos de interés público

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador propone permitir cambios de uso en suelos forestales

“La reducción de homicidios en El Salvador es la más extrema de la historia”: Nayib Bukele destaca su plan de seguridad

Entre cuestionamientos sobre la revisión de casos judiciales y un masivo respaldo de la opinión pública, Nayib Bukele volvió a poner sobre la mesa el impacto de su estrategia anticrimen

“La reducción de homicidios en El Salvador es la más extrema de la historia”: Nayib Bukele destaca su plan de seguridad

TECNO

Super Mario Galaxy ya funciona en Android y sin emulador

Super Mario Galaxy ya funciona en Android y sin emulador

Un experimento del MIT demuestra cómo la IA puede manipular lo que recordamos

Estados Unidos quiere regular los robotaxis: Waymo, Tesla y más deberán tener monitoreos humanos y límites

100 frases que no deberías mandar por WhatsApp en el Día de la Madre

Creadoras de OnlyFans acusan a Meta de permitirle a su IA Muse lo que les prohíbe a ellas en Instagram

ENTRETENIMIENTO

Una fuente cercana a Halle Berry habla de sus cambios de humor drásticos en medio de su disputa legal

Una fuente cercana a Halle Berry habla de sus cambios de humor drásticos en medio de su disputa legal

Cindy Crawford despide a su hijo Presley Gerber con un emotivo mensaje: “Hasta que volvamos a encontrarnos”

Mikey Madison y Jeremy Allen White analizaron el poder de las plataformas y los algoritmos tras protagonizar “The Social Reckoning”

‘100 días de engaño’ en Netflix: el k-drama que revive la Corea de 1932 con una historia de amor, espionaje y resistencia

Jenny McCarthy recordó el incómodo momento que vivió en la boda de Tom Cruise y Katie Holmes: “Nunca había estado tan asustada”

MUNDO

Un avión de Austrian Airlines que volaba de Tel Aviv a Viena aterrizó de emergencia en Bulgaria por una amenaza de bomba

Un avión de Austrian Airlines que volaba de Tel Aviv a Viena aterrizó de emergencia en Bulgaria por una amenaza de bomba

Donald Trump afirmó que no quiere hacer nada “que aleje a Rusia de la mesa de negociaciones” con Ucrania

El primer ministro de Albania rechazó dimitir en el sexto día de violentas protestas: “Está en juego la negociación con la UE”

Macron prometió hacer rendir cuentas a quienes “intentaron derrocar la República” durante las violentas protestas en Francia

El aumento del riesgo de extinción rara vez impulsa a los zoológicos a ampliar sus poblaciones