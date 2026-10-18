Mikey Madison y Jeremy Allen White analizaron el poder de las plataformas y los algoritmos tras protagonizar “The Social Reckoning”

The Social Reckoning, dirigida por Aaron Sorkin, reconstruye la investigación de Frances Haugen y el periodista Jeff Horwitz sobre los documentos internos de Facebook que expusieron los efectos de sus plataformas y algoritmos (Sony Pictures)

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Las redes sociales concentran tiempo, atención e información de millones de personas. Para Mikey Madison y Jeremy Allen White, ese poder también plantea riesgos que exceden el uso individual de las plataformas.

Los actores analizaron el alcance de esos sistemas luego de protagonizar “The Social Reckoning”, la película de Aaron Sorkin inspirada en la investigación periodística sobre los llamados Facebook Files.

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Durante una entrevista con Rolling Stone, Madison, quien interpreta a la ex empleada de Facebook Frances Haugen, y White, en el papel del periodista Jeff Horwitz, hablaron sobre la radicalización en internet, los límites de las compañías tecnológicas y las presiones que enfrentan quienes exponen información interna de grandes empresas.

Mikey Madison interpreta a la denunciante Frances Haugen y Jeremy Allen White asume el rol del periodista Jeff Horwitz en el filme (EFE/Sony Pictures)

La trama se centra en la investigación que reveló documentos y testimonios sobre el funcionamiento de Facebook y sus consecuencias. Jeremy Strong interpreta a Mark Zuckerberg en la producción.

Jeremy Allen White, sobre el control de las plataformas

White contó que su relación con las redes sociales es distante y vinculada, sobre todo, con el trabajo. Esperó varios años antes de abrir una cuenta en Instagram y explicó que “todas esas dudas o temores se hicieron realidad y se reforzaron durante el proceso de preparación de la película”, afirmó el actor.

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El protagonista de la serie The Bear sostuvo que antes tendía a concederles el beneficio de la duda a las grandes tecnológicas y consideraba posible que ciertos efectos estuvieran fuera de su control. Tras investigar el caso, su percepción cambió.

El actor Jeremy Allen White observó que la desinformación en redes sociales alteró la percepción de la realidad entre personas cercanas durante la pandemia (REUTERS)

“La verdad es que saben exactamente qué está pasando. Lo que pasa era la intención”, señaló el actor de 35 años. Luego planteó una inquietud sobre el modelo de negocio de las compañías digitales: “Tienen gran parte de nuestra atención, de nuestra participación, de nuestro tiempo. ¿Necesitan todo eso?”.

El actor también se refirió al impacto de esos entornos en los vínculos personales. Recordó que, entre 2020 y 2021, notó cambios profundos en la manera en que algunas personas cercanas interpretaban la realidad.

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“Había amistades que conocía desde hacía años y que cambiaron su forma de entender qué era verdad”, explicó. Según relató, esas diferencias de percepción dificultaron los acuerdos y profundizaron las distancias entre personas que antes compartían puntos de vista.

Madison y los caminos de radicalización

Madison señaló que no mantiene una relación personal con las redes sociales. “No tengo ninguna relación personal con las redes sociales”, afirmó durante la entrevista con Rolling Stone.

Mikey Madison analizó los mecanismos que conducen a los usuarios hacia posiciones extremas dentro de los circuitos digitales (REUTERS)

Tuvo cuentas de Instagram y Facebook durante su adolescencia, aunque dejó de usarlas sin que mediara un episodio específico. “Simplemente nunca se consolidó”, explicó sobre esa experiencia.

La actriz de 27 años indicó que su distancia con las plataformas marcó una diferencia respecto de Frances Haugen, el personaje que interpreta en la película. Aun así, tras trabajar en la historia, comentó que entendió mejor el atractivo de ciertos contenidos y circuitos digitales para quienes terminan atrapados en posiciones extremas.

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“Puedo entender cómo sería un camino muy atractivo, seductor, para recorrer, especialmente después de hacer esta película”, afirmó Madison. También sostuvo que muchas personas tienen familiares o conocidos que siguieron esa dirección en internet.

Madison y White analizaron cómo los contenidos digitales pueden influir en las creencias y destacaron la importancia de examinar el funcionamiento de las plataformas (REUTERS)

White reconoció la responsabilidad individual de verificar la información y consultar medios con profesionales capacitados, aunque señaló las dificultades que plantea la exposición constante a contenidos digitales. “No culpo a esas personas. Culpo al sistema y al algoritmo”, sostuvo.

Regulación y protección de menores

Sobre posibles soluciones, el actor afirmó que no tiene una respuesta definitiva, aunque propuso mayor supervisión externa para las grandes compañías tecnológicas. Mencionó los controles existentes en sectores como el transporte aéreo y la industria farmacéutica como referencia de mecanismos de responsabilidad.

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“Creo que tiene que haber reguladores externos para todas estas compañías”, destacó. También consideró necesario establecer más salvaguardas para los menores de edad.

Las iniciativas para restringir el acceso de menores a las redes sociales plantean dudas sobre la recopilación adicional de datos personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El actor aludió a debates en Australia y el Reino Unido sobre restricciones al acceso de jóvenes a plataformas digitales. Advirtió, de todos modos, que la verificación de edad puede abrir otro interrogante: la eventual recopilación de más datos personales de niños y adolescentes.

White planteó que una prohibición total quizá no sea la salida, aunque sugirió limitar el tiempo de uso para los menores mediante mecanismos ajenos a las propias empresas tecnológicas.

El reconocimiento a Frances Haugen y al periodismo de investigación

Madison destacó el costo personal que implicó para Haugen revelar información sobre Facebook. “Lo que hizo Frances y lo que puso en juego por el bien de otras personas fue muy valiente”, afirmó.

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White preparó su personaje a partir de Broken Code, el libro de Horwitz sobre la investigación y el proceso que llevó a la publicación de los Facebook Files. El actor explicó que no se reunió con el periodista hasta después de terminar el rodaje, una decisión que atribuyó al enfoque de Sorkin.

Madison destacó el valor de Frances Haugen al revelar información interna de Facebook y las consecuencias personales que afrontó por su denuncia (Sony Pictures )

El director buscó que los intérpretes reunieran información sobre las figuras reales, aunque conservaran margen para construir sus propios personajes. White recordó que Sorkin le pidió evitar la imitación y centrarse en una interpretación.

La película reunió la perspectiva de una denunciante interna y la de un periodista de investigación, dos figuras que Madison y White vincularon con la necesidad de exigir responsabilidades a las empresas que administran gran parte de la conversación pública digital.

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