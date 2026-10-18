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Preocupación en la selección argentina: las lesiones que sufrieron Cuti Romero y Lisandro Martínez

Lionel Scaloni deberá prestar especial atención a la situación de los zagueros de cara a la próxima ventana internacional

Cuti Romero y Lisandro Martínez se lesionaron (REUTERS/Rodrigo Valle)
Cuti Romero y Lisandro Martínez se lesionaron (REUTERS/Rodrigo Valle)
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Cristian Cuti Romero y Lisandro Martínez, defensores centrales titulares de la selección argentina, sufrieron sendas lesiones este fin de semana en sus respectivos clubes, Atlético de Madrid y Manchester United. El cuadro se suma a la fractura de mandíbula que padece el arquero Emiliano Dibu Martínez, y a la distensión muscular de Lautaro Martínez, lo que configura un panorama inquietante a poco menos de un mes de dos compromisos confirmados de la Albiceleste: ante Uruguay, el 13 de noviembre en la Bombonera, y frente a Costa Rica, cuatro días después, en el estadio Mario Kempes de Córdoba.

Romero pidió el cambio tras una hora de juego en el triunfo 1-0 del Atlético de Madrid sobre Espanyol, disputado este sábado en Barcelona. Los estudios médicos realizados al día siguiente confirmaron una lesión en el aductor que, si bien no reviste la gravedad del padecimiento del arquero argentino, lo obligará a detenerse. Se estima que el defensor cordobés permanecerá inactivo entre diez y doce días, un plazo que lo dejará afuera de los próximos dos compromisos del equipo dirigido por Diego Simeone: ante Stuttgart, el martes en Alemania por la Champions League, y frente a Deportivo La Coruña, el sábado siguiente en Madrid.

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Cuti se lesionó en el duelo frente al Espanyol (REUTERS/Albert Gea)
Cuti se lesionó en el duelo frente al Espanyol (REUTERS/Albert Gea)

Se espera, en cambio, que el campeón del mundo en Qatar 2022 pueda estar disponible para el siguiente partido del conjunto colchonero, ante Levante, el sábado 31 de octubre. Su consolidación como pieza clave del equipo de Simeone en poco tiempo hace que la baja, aunque breve, se sienta con fuerza en el esquema defensivo del Atlético.

La situación de Lisandro Martínez tuvo un trasfondo distinto y más espinoso. El defensor fue titular en el empate 1-1 de Manchester United ante Leeds, resultado que dejó al equipo en el puesto 13 de la Premier League, pero abandonó el campo al inicio del segundo tiempo tras un golpe con el delantero rival Dominic Calvert-Lewin que le impidió continuar. El jugador se sentó en el banco de suplentes y siguió el resto del encuentro con gesto de fastidio.

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El episodio se dio en medio de una semana de tensión entre Martínez y la dirigencia del club, luego de que el defensor criticara públicamente la falta de refuerzos de jerarquía. Después, pidió disculpas por sus declaraciones, pero la polémica ya había dominado las redes sociales. Durante la transmisión del partido, las cámaras lo mostraron mientras elongaba en pleno juego y, acto seguido, enfocaron a Jason Wilcox, director deportivo de Manchester United, con rostro de pocos amigos, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre la interna del plantel.

Lisandro fue reemplazado en medio de la controversia que vive en el Manchester United (REUTERS/Phil Noble)
Lisandro fue reemplazado en medio de la controversia que vive en el Manchester United (REUTERS/Phil Noble)

Tengo que controlarme mucho, pero a veces es un reflejo del espejo de cómo está nuestro club en este momento. Esperábamos más desde arriba, que traigan más jugadores para competir, porque muchos equipos también han incorporado jugadores, y hoy también el Atlético tiene un equipo increíble. Merecieron ganar hoy”, explotó en zona mixta tras el duelo con el conjunto español.

En este último partido, cuando Martínez fue reemplazado por Noussair Mazraoui en el complemento, varios medios ingleses interpretaron la decisión del entrenador Michael Carrick como una señal vinculada al conflicto de la semana y calificaron la determinación como equivocada. Sin embargo, trascendió después que un golpe en uno de los tobillos había sido el verdadero motivo del cambio. Resta determinar cuánto tiempo estará inactivo el defensor argentino y si su disponibilidad para los próximos compromisos de la selección corre algún riesgo.

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