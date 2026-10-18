Belgrano cayó 3-1 ante Palmeiras y se jugará el pase a cuartos de la Libertadores Femenina en la última fecha

Belgrano cayó 3-1 frente a Palmeiras en la segunda fecha de la Copa Libertadores Femenina

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Belgrano perdió ante Palmeiras por 3-1 en su segunda presentación en el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina. El encuentro se disputó este domingo en el estadio IDV de Ecuador y dejó al conjunto brasileño con la clasificación asegurada para los cuartos de final, mientras que las cordobesas deberán buscar su pase en la última jornada.

Las Piratas tomaron la iniciativa desde el comienzo y lograron imponer su ritmo con la posesión de la pelota y una defensa firme ante los avances de Palmeiras. El equipo cordobés se mostró ordenado en la salida y buscó aprovechar los espacios que dejaba el conjunto brasileño. A los 13 minutos del primer tiempo, esa propuesta tuvo su recompensa. Una pelota larga encontró a Julieta Alaides Paz cerca de la mitad de la cancha y la atacante inició una corrida hacia el arco rival. La delantera superó en velocidad a Pati Maldaner, condujo con decisión y, al llegar al área, se frenó frente a la defensora. Luego enganchó hacia adentro y definió para convertir el tanto que puso en ventaja al conjunto argentino.

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Julieta Alaides Paz convirtió su segundo gol en la Copa Libertadores Femenina (@BelgranoFem)

Palmeiras respondió después del gol de las Piratas y consiguió el empate a los 26 minutos. La jugada se inició con un pase de Maldaner y continuó con un taco de Brena Carolina. Bia Zaneratto tomó la pelota dentro del área y resolvió ante la salida de Agustina Sánchez, que intentó interceptar la acción. La futbolista brasileña elevó su definición y estableció el 1-1. Poco después, el equipo brasileño dio vuelta el resultado. A los 35 minutos, Brena Carolina protagonizó una acción individual y sacó un remate desde afuera del área. La pelota tomó efecto en su recorrido y terminó en el arco de Belgrano para el 2-1 antes del descanso.

En el inicio del segundo tiempo, Agustina Sánchez evitó una nueva caída de su arco al desviar un cabezazo de Zaneratto. La capitana de Palmeiras había llegado al área tras un córner y conectó la pelota, pero la arquera respondió con una intervención que sostuvo la diferencia mínima. Desde ese momento, el conjunto brasileño acumuló mayor posesión y buscó el arco de Belgrano mediante remates de larga distancia. El tercer gol llegó a partir de un centro de Tainá Maranhão. Zaneratto apareció para definir la jugada y marcó el 3-1, resultado que amplió la ventaja de Palmeiras durante el complemento.

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Las Piratas son escolta de Palmeiras en el Grupo B con un punto (@BelgranoFem)

Con el transcurso de los minutos, las Piratas tuvieron dificultades para asociar pases y quedaron más replegadas frente a los avances del Verdão. La entrenadora Mariana Sánchez recurrió a los cambios para renovar el funcionamiento del equipo: Victoria Arrieto, Raquel Polich y Florencia Ceballos dejaron la cancha, mientras que Luisana Araya, Dana Pesántez y Mayra Acevedo ingresaron en sus lugares. Arianna Reche y Jazmín Puñi también sumaron minutos en el equipo cordobés. En Palmeiras, la argentina Lorena Benítez, que había sido titular, salió a los 69 minutos. A falta de ocho minutos para el cierre, Betina Soriano probó a la arquera Natascha con dos remates, pero respondió en ambas ocasiones.

El debut absoluto de Belgrano en el torneo terminó con un empate 1-1 ante Independiente del Valle. El partido también se jugó en el estadio IDV de Quito y Julieta Alaides Paz abrió el marcador para el conjunto cordobés. Después el equipo local reaccionó antes del descanso y alcanzó la igualdad mediante un penal convertido por Karen Páez. El resultado dejó a ambos equipos con un punto en el inicio del Grupo B, en una zona que reúne a representantes de Argentina, Ecuador, Brasil y Perú.

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El equipo de Mariana Pomu Sánchez cerrará la fase de grupos ante Universitario de Perú (@BelgranoFem)

Belgrano llegó a la competencia como el único representante argentino y participa por primera vez en la Copa Libertadores Femenina. El equipo de Córdoba consiguió su clasificación tras conquistar el Trofeo de Campeonas 2025. En aquella definición, las Piratas igualaron sin goles con Newell’s Old Boys durante los 90 minutos y luego se impusieron por 4-2 en la tanda de penales. El acceso al certamen continental fue consecuencia de una campaña que también incluyó la obtención del primer título de la historia del club en el Campeonato Femenino de Primera División. En Quito, Belgrano integra el Grupo B junto con Palmeiras, Independiente del Valle y Universitario de Perú.

Palmeiras venció 1-0 a Universitario en la primera jornada de la zona y, tras su triunfo posterior ante Belgrano, quedó como líder con seis puntos y la clasificación a cuartos de final asegurada. El equipo cordobés suma una unidad, la misma cantidad que Independiente del Valle, mientras que el conjunto peruano todavía no consiguió puntos. Universitario enfrentará este domingo a las locales desde las 21.00. En tanto, Belgrano cerrará su participación en la fase de grupos ante el elenco peruano el miércoles 21 a las 21.00, en un compromiso que definirá sus posibilidades de avanzar en la competencia.

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