Cuba

Japón donó 425 toneladas de arroz para los afectados por huracán en Cuba

La cancillería cubana informó que el aporte será destinado también a hogares con precariedad económica y social, aunque no precisó las fechas de entrega ni las zonas que tendrán prioridad

Activists participating in the Nuestra America Convoy flotilla load a boat with humanitarian aid for Cuba before setting sail from Isla Mujeres, in Quintana Roo state, Mexico, March 20, 2026. REUTERS/Paola Chiomante
Activists participating in the Nuestra America Convoy flotilla load a boat with humanitarian aid for Cuba before setting sail from Isla Mujeres, in Quintana Roo state, Mexico, March 20, 2026. REUTERS/Paola Chiomante
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Japón donó 425 toneladas de arroz para las comunidades del oriente de Cuba afectadas por el huracán Melissa y para familias identificadas por el régimen como población en situación de vulnerabilidad, según informó el canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez.

La isla también recibió 750 toneladas de aceite vegetal enviadas por Rusia. Los suministros se distribuirán entre los damnificados por el ciclón, que impactó en cinco provincias orientales en octubre de 2025, y hogares con dificultades económicas y sociales, de acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores.

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“Apreciamos estos esfuerzos solidarios con Cuba, destinados a grupos vulnerables y a damnificados por el huracán Melissa”, escribió Bruno Rodríguez en su cuenta de la red social X, en un mensaje recogido por la agencia EFE.

La ayuda de Japón llega también en momentos que los cubanos atraviesan una severa crisis humanitaria, debido a las fallas de asistencia de la dictadura hacia sus ciudadanos. Los apagones a diaria, la escasez de alimentos, de medicinas y la precariedad de servicios básicos son algunas de las carencias con las que deben lidiar los cubanos.

Un saco blanco abierto lleno de arroz de grano largo, junto a una cuchara de madera y varios sacos apilados al fondo.
Un saco abierto expone arroz de grano largo en el interior de un almacén rodeado por otros sacos apilados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese marco, Estados Unidos también envió hace cuatro días un cargamento de ayuda humanitaria para atender, en una primera etapa, a 700 de las 2,100 familias vulnerables seleccionadas en Matanzas, según informó Cáritas Cuba y recogió la agencia EFE.

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Los criterios para seleccionar a las familias se basan en la inseguridad alimentaria y las dificultades de acceso al agua. Cáritas precisó que tendrán prioridad los adultos mayores de 60 años, las personas con discapacidad o encamadas, los pacientes con enfermedades crónicas, las mujeres embarazadas o en período de lactancia y los niños menores de cinco años.

El huracán Melissa dejó daños en viviendas, cultivos y servicios públicos

El huracán Melissa atravesó cinco provincias del oriente de Cuba durante octubre de 2025. Aunque no dejó víctimas mortales, provocó afectaciones materiales en viviendas, instalaciones sanitarias, escuelas, cultivos y redes de servicios esenciales.

Elizandra Sorrilla posa para una foto entre las ruinas de su vivienda, destruida por el huracán Melissa, en El Aserradero, Cuba, el domingo 16 de noviembre de 2025. (AP Foto/Milexsy Duran)
Elizandra Sorrilla posa para una foto entre las ruinas de su vivienda, destruida por el huracán Melissa, en El Aserradero, Cuba, el domingo 16 de noviembre de 2025. (AP Foto/Milexsy Duran)

Según las cifras divulgadas por el régimen cubano, el ciclón dañó más de 116,000 viviendas. También afectó unas 600 infraestructuras médicas estatales y más de 2,000 centros educativos.

La agricultura estuvo entre los sectores más perjudicados. Melissa impactó cerca de 100,000 hectáreas de cultivos, dato que cobra peso en un país que depende de importaciones para cubrir parte de la demanda interna de alimentos. Los daños incluyeron pérdidas en áreas productivas y problemas en la infraestructura de transporte y almacenamiento.

El huracán también dejó consecuencias en las comunicaciones, el transporte, el suministro eléctrico y el abasto de agua. Esos servicios registraron interrupciones o desperfectos en las provincias alcanzadas por el temporal, según la información proporcionada por el régimen.

Ramona Sablon, 51, rests with her grandson in a shelter where they were moved as a precautionary measure as people prepare for the arrival of Hurricane Melissa, in Santiago de Cuba, Cuba, October 27, 2025. REUTERS/Norlys Perez
Ramona Sablon, 51, rests with her grandson in a shelter where they were moved as a precautionary measure as people prepare for the arrival of Hurricane Melissa, in Santiago de Cuba, Cuba, October 27, 2025. REUTERS/Norlys Perez

El régimen reconoce a más de 876,000 personas en situación de vulnerabilidad

La asistencia de Japón y Rusia se destinará además a familias que el régimen cubano clasifica como personas en “situación de vulnerabilidad”. Esa denominación agrupa a hogares en condiciones de precariedad económica y social, de acuerdo con los datos oficiales.

Las autoridades de La Habana han reconocido que existen 876,522 personas en situación de vulnerabilidad en el país. La cifra refleja la dimensión de las necesidades de asistencia en medio de las dificultades para acceder a alimentos, productos básicos y servicios.

Rodríguez no detalló el calendario de llegada, distribución ni las provincias que recibirán de forma prioritaria el arroz japonés y el aceite vegetal ruso. Tampoco precisó qué organismos estarán a cargo de canalizar la ayuda hacia las familias damnificadas y los sectores identificados como vulnerables.

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