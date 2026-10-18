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Enzo Pérez sorprendió al aparecer en la popular de River Plate en Córdoba antes del duelo con Belgrano: la reacción de los hinchas

El volante, que hoy juega en Deportivo Maipú, se mezcló entre los fanáticos del Millonario

Imágenes capturadas en las gradas del estadio Mario Alberto Kempes muestran la concentración y el movimiento de hinchas de River Plate ante la presencia del futbolista Enzo Pérez en el sector popular

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Enzo Pérez sorprendió a los hinchas de River Plate al aparecer en la tribuna visitante del estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, antes del partido entre el Millonario y Belgrano por la fecha 13 del Torneo Clausura. El volante, hoy en las filas de Deportivo Maipú, se mezcló entre los cerca de 11.500 simpatizantes que llegaron para alentar al equipo y desató una ola de pedidos de fotos y abrazos.

Pérez llegó temprano al recinto cordobés y caminó por los escalones de la popular, donde generó un revuelo inmediato entre los presentes. El exjugador, que disputó casi 280 partidos con la camiseta de River y es considerado un emblema de los años con títulos, se convirtió en el centro de atención mucho antes de que comenzara el encuentro.

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El mendocino aprovechó su día libre tras el compromiso que Deportivo Maipú disputó el día anterior ante Chacarita por la Primera Nacional en Buenos Aires. Desde allí viajó hasta Córdoba para presenciar el cruce entre su exequipo y el Pirata.

El futbolista Enzo Pérez se encuentra en la tribuna popular del estadio Mario Alberto Kempes junto a simpatizantes de River Plate.

Casi una hora y media después de que se abrieran las puertas del estadio, y mientras la tribuna visitante se iba llenando de camisetas del Más Grande, Pérez apareció entre los hinchas como uno más. La gente lo reconoció apenas lo vio y se le fue encima para pedirle fotos y abrazarlo, al grito de “Olé, olé, olé, olé, Enzo, Enzo”. Su presencia movilizó a toda la tribuna, donde los hinchas se turnaron para retratarse junto a él foto tras foto.

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Más allá de su rol como jugador en actividad, Pérez es un referente riverplatense y un baluarte futbolístico de los últimos años, campeón de la Copa Libertadores frente a Boca Juniors en Madrid y en otras competencias con la camiseta de River, lo que lo convierte, para buena parte de la hinchada, en un icono de la institución.

Enzo Pérez en la tribuna de River
Enzo Pérez junto a los hinchas

No es la primera vez que un exjugador del club elige la popular para alentar en lugar de observar desde un palco. Algo similar había ocurrido con Exequiel Palacios, quien se ubicó entre la hinchada el 22 de diciembre de 2023, durante la final del Trofeo de Campeones que River ganó ante Rosario Central bajo la conducción técnica de Martín Demichelis.

La aparición de Pérez se dio en la previa de un partido que River necesita ganar para mejorar su posición en el campeonato. El volante, que continúa su carrera en la Primera Nacional con Deportivo Maipú, remarcó con su gesto el vínculo que mantiene con la institución incluso fuera de las canchas de Primera División.

En cuanto a su presente, Pérez es referente del elenco mendocino que se encuentra en la octava posición de la Zona B de la Segunda categoría del fútbol argentino con 48 puntos y, por ahora, se mantiene en puestos de Reducido. En su última presentación, Maipú cayó por 1-0 frente a Chacarita en condición de visitante.

El próximo partido de Deportivo Maipú será contra Güemes de Santiago del Estero y cerrará su participación en la Fase Regular ante Tristán Suárez. Allí, buscará sellar su pase a la siguiente instancia con la premisa de mantener chances de ascender.

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