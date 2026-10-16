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“Quiero que no me vean solo como su hija”: Ever Anderson, de Disney y Marvel a actuar junto a Al Pacino con apenas 18 años

De sus primeros papeles en Resident Evil y Black Widow a su participación en Father Joe junto a Al Pacino y Kiefer Sutherland, la actriz de 18 años consolida su recorrido en Hollywood y suma nuevas experiencias en el cine y la moda

La actriz comenzó su carrera cinematográfica a los nueve años con una participación en la película Resident Evil: capítulo final (REUTERS/Yara Nardi)
La actriz comenzó su carrera cinematográfica a los nueve años con una participación en la película Resident Evil: capítulo final (REUTERS/Yara Nardi)
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Ever Anderson presentó en septiembre de 2026 Father Joe en el Festival de Venecia, la película que la reunió con Kiefer Sutherland y Al Pacino. Tras sus papeles en producciones de Disney y Marvel, la actriz de 18 años, hija de Milla Jovovich y del director Paul W. S. Anderson, combina el trabajo ante las cámaras con la moda y con sus primeros proyectos como realizadora.

Nació en Los Ángeles el 3 de noviembre de 2007 y creció entre los rodajes de sus padres. Jovovich alcanzó reconocimiento internacional por la saga Resident Evil; Paul W. S. Anderson dirigió varias de sus entregas. La cercanía con ese ambiente despertó su interés por la actuación, aunque la joven ha insistido desde sus primeras entrevistas en que quiere construir un camino propio.

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“Quiero trabajar duro y recorrer mi propio camino para que las personas no solo me vean como su hija, sino también como alguien que ha trabajado para ello”, dijo a los 12 años en una entrevista con Flaunt. Esa idea acompaña una carrera que reúne películas de gran alcance y campañas de moda.

Los inicios de la carrera de Ever Anderson

La primera aparición de Ever en el cine fue en 2016, cuando interpretó a una versión infantil de Alicia Marcus en Resident Evil: capítulo final. Tenía 9 años y compartió la producción con sus padres.

Antes de afianzarse como intérprete, ya trabajaba como modelo. Fue portada de Vogue Bambini y posó para fotógrafos como Ellen von Unwerth y Peter Lindbergh. Esa exposición generó comparaciones con su madre, aunque también abrió una actividad profesional que continuó en los años siguientes.

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Ever Anderson busca construir una trayectoria actoral propia para evitar que la reconozcan solo como la hija de Milla Jovovich y Paul W. S. Anderson (@everanderson/Instagram)
Ever Anderson busca construir una trayectoria actoral propia para evitar que la reconozcan solo como la hija de Milla Jovovich y Paul W. S. Anderson (@everanderson/Instagram)

En la conversación con Flaunt, Anderson se refirió a las expectativas que trae consigo su apellido. “Cuando tu madre es actriz y tu padre es director, son zapatos muy grandes que llenar”, afirmó. Explicó que buscaba que el público valorara su preparación y no atribuyera sus oportunidades solo a sus lazos familiares.

Sus padres intentaron, según relató, que no tomara demasiado pronto una decisión sobre su futuro laboral. De todos modos, haber visto cómo se hacían las películas la llevó a considerar la interpretación como un oficio posible. “Desde la primera vez que actué en una película, me encantó”, recordó.

También estudió taekwondo desde pequeña. Esa formación le sirvió para resolver las escenas físicas de sus trabajos posteriores. “Me siento fuerte. Siento que siempre podría protegerme”, respondió cuando le preguntaron por la disciplina.

De Disney y Marvel a actuar junto a Al Pacino

Su incorporación a Marvel Studios llegó con Black Widow, estrenada en 2021. Anderson encarnó a la Natasha Romanoff niña, mientras Scarlett Johansson interpretó la versión adulta del personaje. Esa participación la sumó a una de las franquicias cinematográficas de mayor alcance internacional.

Dos años después protagonizó Peter Pan y Wendy, adaptación de acción real de Disney dirigida por David Lowery. Dio vida a Wendy Darling, personaje central del relato de J. M. Barrie. Para obtener el papel, pasó por audiciones en Los Ángeles y viajó a Londres para realizar pruebas junto al resto del elenco.

Peter Pan y Wendy (Disney+)
La intérprete asumió el papel protagónico de Wendy Darling en la adaptación de acción real de Disney Peter Pan y Wendy (Disney+)

La actriz contó a Flaunt que recibió la noticia durante una pijamada en la casa de una amiga. “Quería tanto este papel, era lo único en lo que podía pensar”, dijo. Para la película trabajó el acento británico y participó en varias escenas de riesgo. La práctica de taekwondo le resultó útil en las secuencias de lucha y vuelo.

En septiembre de 2026, Anderson llegó al Festival Internacional de Cine de Venecia para presentar Father Joe, película de suspenso dirigida por Barthélemy Grossmann y escrita por Luc Besson. El elenco incluye a Kiefer Sutherland, Al Pacino y Anderson, quien interpreta a Felicity, una joven que se convierte en aliada inesperada del sacerdote encarnado por Sutherland.

En declaraciones a Vogue, la actriz explicó que la atrajeron “la empatía y la mirada sin prejuicios” de Felicity. Añadió que el personaje le pareció cercano desde la primera lectura del guion, algo que, según señaló, no suele ocurrir antes de comenzar un rodaje. La película tuvo su estreno mundial fuera de competición en Venecia.

La artista debutó como directora y guionista en 2025 con el cortometraje Almost Seventeen, una obra inspirada en vivencias personales (REUTERS/Yara Nardi)
La artista debutó como directora y guionista en 2025 con el cortometraje Almost Seventeen, una obra inspirada en vivencias personales (REUTERS/Yara Nardi)

En una entrevista con The Italian Rêve, vinculó la experiencia de Father Joe con una reflexión sobre los vínculos entre las personas. “Lo que importa es el impacto que tenés en los demás”, sostuvo. Además, señaló que el papel le recordó la necesidad de conservar la empatía frente a la exposición permanente a contenidos en las redes sociales.

La vida actual de Ever Anderson

Lejos de los rodajes, la actriz ha dicho que busca mantener intereses y rutinas propias de su edad. En distintas entrevistas mencionó los estudios, la lectura, la pintura, la escritura y la música entre sus principales actividades. También habló de su vínculo con sus hermanas menores, Dashiel y Osian, y del lugar central que ocupa su familia.

Habla inglés, francés y ruso, lengua que utiliza con su abuelo. Además, estudia japonés porque ha manifestado su intención de vivir algún día en ese país. Su manejo de varios idiomas se relaciona con una vida familiar atravesada por viajes y por el contacto con distintos países.

El Festival de Venecia acogió el estreno del filme Father Joe, un suspenso donde la joven compartió elenco con Al Pacino y Kiefer Sutherland (REUTERS/Yara Nardi)
El Festival de Venecia acogió el estreno del filme Father Joe, un suspenso donde la joven compartió elenco con Al Pacino y Kiefer Sutherland (REUTERS/Yara Nardi)

Anderson procura, además, limitar el tiempo que pasa en las redes sociales. Considera que son herramientas útiles para comunicarse y trabajar, pero advirtió sobre sus posibles efectos en la salud mental. “Si las uso demasiado, se convierten en algo poco saludable”, afirmó.

En el ámbito de la moda, su relación con Miu Miu derivó en campañas sostenidas para la firma. En 2026 fue nombrada embajadora de Dior y protagonizó junto a Mia Goth la campaña de joyería Rose des Vents. Durante su primera visita a Venecia combinó esas actividades con la presentación de la película.

En 2025 escribió y dirigió el cortometraje Almost Seventeen, inspirado en vivencias personales y en conflictos de amistad durante la adolescencia. Su familia colaboró en la producción, aunque Anderson contó que su padre prefirió que descubriera el proceso de dirección por cuenta propia.

Tras la presentación de Father Joe, mantiene abiertas dos líneas de trabajo: actuar en producciones internacionales y desarrollar historias desde la dirección.

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