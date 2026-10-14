Cómo un poema del siglo XVII inspiró una de las canciones de The Beatles

The Beatles - Golden Slumbers/ Carry That Weight/ The End (Sub. Español)

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En el tramo final de Abbey Road, publicado por The Beatles el 26 de septiembre de 1969, una canción une el repertorio del grupo con el teatro inglés de comienzos del siglo XVII. “Golden Slumbers” incorporó versos de una canción de cuna impresa en 1603, mientras Paul McCartney escribió una melodía propia para sumarla al medley de la segunda cara del álbum.

El origen de la letra se remonta a Thomas Dekker, dramaturgo inglés vinculado a los períodos isabelino y jacobeo. Los versos forman parte de Patient Grissel, obra impresa en 1603 y escrita por Dekker junto con Henry Chettle y William Haughton. En el cuarto acto aparece una canción de cuna identificada como “Cradle Song” o “Golden Slumbers”, incluida en una trama basada en la historia medieval de Griselda.

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La canción de cuna abre con el verso “Golden slumbers kiss your eyes” (dulces sueños besan tus ojos) y plantea la voz de un adulto que busca tranquilizar a un niño antes de dormir. El texto original reúne dos estrofas y repite la promesa de entonar una nana, según Indiehoy.

El hallazgo en un cancionero familiar

Paul McCartney encontró la letra en la casa de su padre, en Liverpool, mientras hojeaba un cancionero que pertenecía a su hermanastra Ruth. El músico contó que el libro descansaba sobre el atril del piano y que, al pasar sus páginas, se detuvo en “Golden Slumbers”.

McCartney no sabía leer partituras, un hecho que resultó decisivo en la adaptación. En una entrevista concedida a David Wigg en septiembre de 1969, explicó que no recordaba la melodía asociada con el texto y decidió crear una nueva. “Empecé a tocar mi propia melodía”, señaló en esa conversación.

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La imposibilidad de leer notación musical llevó a McCartney a crear una melodía nueva. Conservó los versos que le interesaban, introdujo cambios menores y los conectó con una sección que ya había compuesto. Así, la canción se apartó de la melodía tradicional y quedó acreditada a Lennon-McCartney, aunque parte de su letra procediera de Dekker.

McCartney tomó la primera estrofa de “Cradle Song” (“canción de cuna”): “Golden slumbers kiss your eyes / Smiles awake you when you rise” (“Dulces sueños besan tus ojos / las sonrisas te despiertan al levantarte”). La grabación comienza con esos versos, antes de que aparezca: “Once there was a way to get back homeward” (“Había una vez una manera de volver a casa”), una línea escrita por el propio músico.

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Ese agregado conduce hacia “Carry That Weight” (“Carga con ese peso”) y sitúa los versos de Dekker dentro de una composición creada a fines de la década de 1960.

El músico Paul McCartney toca un piano vertical junto a un libro abierto con la letra y música del poema Patient Grissel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canción fue grabada como una sola pieza conjunta

En el álbum, “Golden Slumbers” forma parte del medley final de la segunda cara y enlaza sin pausa con “Carry That Weight”, antes de “The End”. La ficha oficial de la banda señala que ambos temas se registraron como una única pieza y que el productor George Martin realizó los arreglos de cuerdas y metales.

La estructura explica el contraste entre el inicio de la canción y su continuación. McCartney interpreta la primera parte al piano, mientras los arreglos orquestales amplían el sonido en el pasaje hacia “Carry That Weight”. El crédito conserva la fórmula Lennon-McCartney, habitual en el catálogo del grupo, aunque la composición fue obra de Paul.

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Abbey Road fue el último álbum que The Beatles grabaron en estudio, aunque Let It Be salió a la venta después. De acuerdo con la página oficial del disco, el grupo volvió a los estudios de Londres tras las sesiones de Let It Be para registrar canciones con arreglos más elaborados. El disco llegó al primer puesto de las listas británicas en octubre de 1969.

El poema quedó unido al cierre de Abbey Road

La relación entre la canción de cuna y el disco surgió de una cadena de hechos: un texto teatral impreso en 1603, su publicación posterior en un cancionero y el hallazgo casual de McCartney en una casa familiar. La versión de The Beatles conservó parte de la letra de Dekker y la acompañó con una composición musical contemporánea.

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El medley no se publicó como sencillo y “Golden Slumbers” quedó asociada, desde su edición, a “Carry That Weight”. La página oficial de The Beatles ubica ambas canciones en los puestos noveno y décimo de la segunda cara, antes de “The End” y “Her Majesty”.

De esa forma, los versos escritos para una obra del teatro inglés de 1603 quedaron integrados en el cierre de uno de los álbumes más conocidos de la banda.