Primer vistazo a ‘El secreto de la asistenta’ con la reunión de Sydney Sweeney, Kirsten Dunst y el resto del reparto

Secuencia de imágenes detrás de cámaras que muestra a miembros del reparto de la producción cinematográfica The Housemaid en un estudio fotográfico. En las tomas se observa a la actriz Sydney Sweeney posando y sonriendo frente a la cámara, interactuando con su compañera de reparto, así como al actor Michele Morrone luciendo una chaqueta de cuero marrón durante la sesión.

Guardar

Ha sido una de las películas que más han recaudado en lo que va de año y un fenómeno de masas sin precedentes, por lo que no era de extrañar que pronto tuviese su continuación. No obstante, nadie pensaba que fuese a pasar tan poco tiempo desde que vimos la película hasta que ya se han reunido para hacer una nueva, como es el caso del siguiente título.

Sydney Sweeney y Kirsten Dunst se han reunido frente a cámaras para arrancar el rodaje de El secreto de la asistenta, la secuela de La asistenta. La confirmación llegó el 15 de octubre de 2026 a través de un video de apenas 16 segundos publicado en la cuenta oficial de X de la franquicia, que mostró el primer momento del elenco en el set. En el clip, Sweeney abraza a Dunst mientras Brittany Snow baila a un costado y Michele Morrone posa junto al cartel de Lionsgate Stage 1. Según se informó, el rodaje también fue detectado en Hoboken, Nueva Jersey. El estreno en salas está previsto para el 17 de diciembre de 2027.

PUBLICIDAD

La cuenta oficial de La asistenta confirmó junto al video los nombres y personajes de los nuevos integrantes. Dunst interpretará a Wendy Garrick, un papel que se suma a una carrera marcada por su rol de Mary Jane Watson en la trilogía de Spider-Man y por su nominación al Oscar por The Power of the Dog. Brittany Snow, recordada por su papel de Chloe en Pitch Perfect, dará vida a Marybeth. Paul Anthony Kelly, que interpretó a JFK Jr. en Love Story, será Douglas Garrick. Stephen Kalyn, quien tuvo su papel de ruptura en Off Campus, encarnará a Brock.

Sydney Sweeney en 'La asistenta'

Así será la secuela

El primer vistazo a The Housemaid’s Secret confirma que Sydney Sweeney retoma su personaje junto a Kirsten Dunst, Brittany Snow, Paul Anthony Kelly y Stephen Kalyn. El rodaje comenzó el 15 de octubre de 2026 en Lionsgate Stage 1, con registro adicional en Hoboken, y el estreno está fijado para diciembre de 2027. La asistenta (2025) convirtió un presupuesto de 35 millones de dólares en una recaudación mundial cercana a los 400 millones de dólares. La película abrió con alrededor de 19 millones de dólares en el mercado doméstico a mediados de diciembre de 2025 y mantuvo su rendimiento durante las fiestas gracias al boca a boca.

PUBLICIDAD

Ese resultado comercial explica, según se detalló, la rapidez con la que se dio luz verde a la secuela. La historia original se mantuvo cercana a la novela de Freida McFadden, aunque el director Paul Feig modificó el desenlace: Andrew cae por las escaleras en lugar de morir en el ático, como ocurre en el libro. Para El secreto de la asistenta no se confirmaron variaciones respecto al material original. Feig regresa en la dirección, acompañado nuevamente por la guionista Rebecca Sonnenshine, ambos responsables de la primera película.

El argumento oficial ya coincide con el de la novela: Millie limpia el penthouse de un ejecutivo tecnológico cuya esposa permanece encerrada en un cuarto de huéspedes. Se espera que los giros centrales de la trama se conserven, con margen para un ritmo más ajustado y un tramo final de mayor escala, en línea con lo logrado en la primera entrega. Con las cámaras ya en marcha y la puerta del cuarto de huéspedes todavía cerrada en la trama, Sydney Sweeney y Kirsten Dunst encabezan ahora la búsqueda de quién guarda la llave de ese secreto.

PUBLICIDAD