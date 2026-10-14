La confesión de Melissa Gilbert, estrella de ‘La familia Ingalls’, en medio del juicio que espera su esposo: “Mucha incertidumbre y agitación”

A sus 62 años, Melissa Gilbert reconoció que la vida le presenta nuevos desafíos,(Instagram/@melissagilbertofficial)

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“Hay muchas cosas pasando en el mundo (y en mi vida) en este momento”. Con estas palabras, Melissa Gilbert resumió en una publicación de Instagram la etapa que atraviesa personalmente. La actriz de 62 años, recordada por su papel de Laura Ingalls en La familia Ingalls (Little House on the Prairie), habló de la incertidumbre y la tristeza que la rodean, aunque también destacó que todavía encuentra motivos para sentir esperanza.

Su mensaje llegó en un año de profundos cambios familiares, mientras su esposo, el actor y director Timothy Busfield, de 69 años, espera el juicio por cuatro cargos relacionados con presuntos delitos sexuales contra un menor de 13 años.

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“Hay mucha incertidumbre y agitación. Mucha tristeza. También hay mucha alegría, belleza y paz por encontrar”, escribió Gilbert en la red social. Para acompañar sus palabras, publicó dos fotografías de un paisaje acuático rodeado de árboles con los colores del otoño y un video de sus perros que corrían hacia el agua para buscar una pelota.

La actriz explicó que ese entorno natural le permite recuperar la calma cuando se siente vulnerable. “Cuando me siento intranquila, insegura o llena de dudas, solo tengo que cruzar la calle y contemplar la serenidad y la esperanza con mis propios ojos”, expresó.

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La actriz que interpretó a Laura Ingalls encontró en los paisajes otoñales de Nueva York un refugio para recuperar la calma (Instagram)

“Este es el lugar donde mis hombros se relajan, mi mandíbula deja de estar tensa y mi mente deja de correr a toda velocidad. Amo el lugar donde vivimos”, añadió en el mensaje, que acompañó con etiquetas relacionadas con la serenidad, la esperanza y las montañas Catskill, en Nueva York.

Según People, Gilbert anunció en junio que dejaría su apartamento en el Upper West Side de Manhattan para instalarse a tiempo completo en el norte del estado de Nueva York. La decisión coincidió con el proceso judicial que enfrenta Busfield.

La publicación solo estuvo unas horas en su perfil de Instagram. Luego fue archivada.

El juicio que cambió la vida familiar de la actriz

Timothy Busfield, esposo de Melissa Gilbert desde 2013, espera un juicio previsto para mayo de 2027 (Crédito: TheImageDirect.com)

El caso comenzó a principios de 2026, cuando las autoridades emitieron una orden de arresto contra Busfield por acusaciones de abuso sexual infantil. La denuncia alega presuntos tocamientos inapropiados a dos niños gemelos menores de edad que participaron en la serie The Cleaning Lady, en la que el actor dirigió varios episodios.

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Busfield se entregó a las autoridades en enero y quedó en libertad bajo condiciones el día 20 de ese mes. El 6 de febrero, un gran jurado del condado de Bernalillo, en Nuevo México, lo acusó formalmente de cuatro cargos de contacto sexual delictivo con un menor de 13 años. Los presuntos hechos habrían ocurrido en octubre de 2022 y septiembre de 2023, según documentos judiciales.

El actor se declaró inocente de los cuatro cargos y ha negado las acusaciones. Su abogado, Larry Stein, cuestionó la solidez del caso y afirmó que la fiscalía no podría demostrarlo durante el juicio, cuyo inicio está previsto para mayo de 2027.

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El esposo de Melissa Gilbert quedó en libertad bajo condiciones en enero de 2026 ( Sam Wasson/Pool vía REUTERS)

Gilbert, casada con Busfield desde 2013, ha defendido públicamente a su esposo. En abril, durante una entrevista con George Stephanopoulos para Good Morning America, aseguró: “Estoy 100 % segura de que será exonerado”.

La situación impactó con fuerza en su familia. “Nuestra vida tal como la conocíamos se acabó”, afirmó la actriz en esa conversación. Según explicó, ella y sus seres queridos lamentaban la pérdida de los planes, sueños, ideas y proyectos que habían imaginado para el futuro.

Gilbert además considera que el daño a la reputación de su esposo es irreversible. “Está cancelado. Incluso si es exonerado, siempre será señalado como esa clase de hombre”, declaró a Good Morning America.

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El proceso judicial no es la única novedad que ha enfrentado la actriz durante este año. En julio, Gilbert anunció que no regresaría a la próxima temporada de When Calls the Heart, serie de Hallmark en la que participaba. Según explicó en Instagram, su salida obedecía a cuestiones presupuestarias.

También compartió un descubrimiento sobre sus orígenes familiares: supo que tenía tres hermanos mayores por parte de su madre biológica, a quienes no conocía. Posteriormente, reveló que intentaba contactar a otro medio hermano por parte de su padre biológico.