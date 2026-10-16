Vince Gilligan palideció en plena presentación de Breaking Bad: la serie con una premisa parecida que amenazó con arruinar su proyecto

Breaking Bad se convirtió en una de las series más icónicas de la televisión del siglo XXI (YouTube)

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La historia de Breaking Bad pudo haber quedado reducida a un proyecto descartado antes de llegar a una cadena de televisión. Durante una reunión para presentar la serie, un ejecutivo interrumpió a Vince Gilligan a los pocos minutos y le advirtió que el planteo se parecía demasiado al de otra producción recién estrenada. El creador desconocía esa ficción y entendió que la coincidencia podía cerrar una puerta decisiva para su guion.

La propuesta que Gilligan llevaba a las cadenas se alejaba de los formatos convencionales: un profesor de química de Nuevo México, diagnosticado con cáncer, decide fabricar metanfetamina para asegurar el futuro económico de su familia. La idea surgió en 2005, durante un período de dificultades laborales para el guionista.

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En conversaciones con otros colegas, había bromeado con la posibilidad de montar un laboratorio de drogas en una casa rodante, una premisa que luego se transformó en el punto de partida de la serie.

Con experiencia previa como guionista y productor de Expediente X, Gilligan preparó una presentación detallada del episodio piloto. Había memorizado la trama para relatarla ante los responsables de programación y exponer la transformación de un personaje ordinario en Walter White. Sin embargo, la reunión se detuvo antes de que pudiera desarrollar la historia.

Weeds, estrenada por Showtime en 2005, seguía a Nancy Botwin, una madre que vendía marihuana para sostener a su familia (Captura)

Una comparación amenazó el proyecto antes de su venta

Apenas cinco minutos después de comenzar el relato, el presidente de una cadena de cable comentó que la propuesta le recordaba a Weeds. Gilligan preguntó de qué serie se trataba. La producción de Showtime, estrenada ese mismo año, seguía a Nancy Botwin, una madre de los suburbios que comenzaba a vender marihuana para sostener a su familia tras atravesar dificultades económicas.

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El paralelismo era visible en la superficie: dos adultos de clase media ingresaban al negocio de las drogas por necesidades familiares. Gilligan relató en un texto publicado por Newsweek que palideció al escuchar la comparación. Descubrir, en plena presentación, que existía una serie con un punto de partida similar le hizo temer que su proyecto fuera considerado una repetición.

En esa reunión lo acompañaban Zack Van Amburg y Jamie Erlicht, ejecutivos de Sony. Ambos conocían la existencia de Weeds y buscaron diferenciar los proyectos ante el responsable de la cadena: una historia se centraba en la venta de marihuana y la otra, en la producción de metanfetamina. La explicación no resolvía la incomodidad inicial de la presentación, pero anticipaba que ambas series tomarían caminos distintos.

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Vince Gilligan desarrolló la idea de Breaking Bad en 2005, antes de llevarla a distintas cadenas de televisión (Captura de video)

El tono separó a dos series con premisas parecidas

Gilligan sostuvo después que ambas producciones terminaron por ocupar espacios diferentes. Mientras Weeds construyó una comedia negra alrededor de la vida de Nancy Botwin, Breaking Bad retrató el deterioro moral y familiar de Walter White desde un tono dramático. El creador comparó esa distancia con las máscaras de la comedia y la tragedia: aunque las dos historias partían de actividades ilegales, sus consecuencias narrativas eran distintas.

La observación de la cadena no terminó con el proyecto, aunque confirmó las dificultades para encontrarle un lugar en la televisión. Finalmente, Sony Pictures Television y AMC acordaron producir la serie. Incluso dentro de Sony existían dudas sobre su viabilidad: algunos ejecutivos veían en el piloto material para una película independiente, pero no una historia capaz de sostener varias temporadas.

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El escepticismo también aparece en el documental No Half Measures: Creating the Final Season of Breaking Bad, estrenada en 2013. Michael Lynton, entonces ejecutivo de Sony, recordó que su primera reacción ante el concepto había sido negativa. Pese a esas reservas, la compañía respaldó el desarrollo de una serie cuya historia se definiría episodio a episodio.

Bryan Cranston interpretó a Walter White, el profesor de química que inicia un negocio de metanfetamina tras recibir un diagnóstico de cáncer (Captura)

AMC y Netflix ampliaron el público de Breaking Bad

La llegada a AMC permitió que Gilligan y su equipo construyeran la evolución de White sin definir desde el inicio cada etapa de la trama. La primera temporada, estrenada en 2008, no convocó a un público masivo de inmediato. La recepción de la crítica y el premio Emmy que obtuvo Bryan Cranston por su interpretación del protagonista contribuyeron a darle visibilidad, aunque el crecimiento fue gradual.

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El salto de popularidad se produjo a comienzos de 2011, cuando las primeras temporadas estuvieron disponibles en Netflix en Estados Unidos. La distribución digital amplió el alcance de la serie y permitió que nuevos espectadores vieran episodios que AMC ya había emitido. Para la quinta y última temporada, el programa había pasado de ser una apuesta discutida a convertirse en un fenómeno de audiencia con una identidad narrativa diferenciada desde su protagonista, su tono y el conflicto criminal que organizó la historia.

Para la quinta y última temporada, el programa había pasado de ser una apuesta discutida a un fenómeno de audiencia, con una identidad narrativa definida por la transformación de su protagonista, el tono dramático y el conflicto criminal que organizó la historia.

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