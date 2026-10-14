Después de 10 años, Gibbs y Tony DiNozzo vuelven a reunirse en el universo de ‘NCIS’

‘NCIS’ reúne a Mark Harmon y Michael Weatherly por primera vez en 10 años. (Captura de video)

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Mark Harmon y Michael Weatherly volverán a compartir pantalla como Leroy Jethro Gibbs y Tony DiNozzo, respectivamente, diez años después de su última aparición conjunta en la serie NCIS.

El reencuentro tendrá lugar en el próximo episodio de NCIS: Origins, programado para el martes 20 de octubre a las 22:00 horas (tiempo del Este de Estados Unidos) por la cadena CBS. El capítulo también estará disponible en la plataforma de streaming Paramount+.

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Los intérpretes coincidieron durante 13 temporadas de NCIS, una de las producciones televisivas centradas en investigaciones criminales y casos relacionados con la Marina estadounidense.

Su última aparición conjunta ocurrió en el final de la temporada 13, cuando Tony DiNozzo abandonó la agencia para comenzar una nueva etapa de su vida.

Una década después, ambos personajes volverán a encontrarse en una historia que sitúa a Gibbs en una situación de peligro.

Mark Harmon y Michael Weatherly volverán a interpretar sus personajes para la nueva temporada de 'NCIS: Origins'. (CBS)

De acuerdo con la información difundida sobre el episodio, el personaje interpretado por Mark Harmon regresa a las oficinas centrales de NCIS en Washington para solicitar la ayuda de DiNozzo, quien ahora ocupa el cargo de director de la agencia.

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El regreso de Gibbs se produce después de que fuera atacado por personas desconocidas y recibiera un disparo. La trama llevará al antiguo agente a recurrir a su antiguo compañero para avanzar en la investigación de los hechos.

Aunque los actores dejaron de compartir escenas en NCIS durante diez años, ambos han mantenido su relación con la franquicia televisiva.

Harmon participa como productor ejecutivo y narrador de NCIS: Origins, una serie que explora los primeros años de Gibbs como agente especial, a comienzos de la década de 1990.

La producción presenta a una versión joven del personaje, interpretada por Austin Stowell, y desarrolla acontecimientos anteriores a los mostrados en la serie original.

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Austin Stowell interpreta a un joven Gibbs en la década de 1990. (CBS)

La temporada actual también incluye una trama ambientada en el presente, relacionada con las experiencias de Gibbs en Camp Pendleton durante los años noventa, en la que participa Mark Harmon.

Por su parte, Michael Weatherly regresó al elenco de NCIS con el estreno de la temporada 24, emitido el 6 de octubre. Su reincorporación a la serie y la participación de Harmon en NCIS: Origins han permitido desarrollar nuevas historias con personajes que formaron parte de distintas etapas de la franquicia.

‘NCIS: Origins’ continúa su tercera temporada

La tercera temporada de NCIS: Origins comenzó el 6 de octubre. Según datos difundidos por CBS, el estreno registró un promedio de 4.39 millones de espectadores, un incremento del 20 por ciento respecto al debut de la temporada anterior.

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Además, la producción ocupó el primer lugar de audiencia entre los programas emitidos en su franja horaria.

La tercera temporada de NCIS: Origins resultó ser una de la más vistas en su fecha de estreno por la televisión estadounidense. (CBS)

La serie cuenta con un elenco integrado por Austin Stowell, Kyle Schmid, Mariel Molino, Tyla Abercrumbie, Diany Rodriguez y Caleb Foote. Mark Harmon participa como narrador y productor ejecutivo, junto con David J. North, Sean Harmon, Michele Greco y Eric Christian Olsen.

La producción está a cargo de CBS Studios y amplía el universo narrativo de NCIS mediante historias centradas en los primeros años profesionales de Gibbs y en los acontecimientos que marcaron su trayectoria dentro de la agencia.