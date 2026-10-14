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Sean ‘Diddy’ Combs habría terminado en el hospital tras una pelea: ¿quién lo atacó en prisión?

La lesión en la cabeza que llevó al músico al hospital tendría relación con un presunto altercado con otro recluso

Sean “Diddy” Combs fue trasladado a un hospital durante la madrugada del 10 de octubre (REUTERS/Mario Anzuoni /File Photo)
Sean “Diddy” Combs fue trasladado a un hospital durante la madrugada del 10 de octubre (REUTERS/Mario Anzuoni /File Photo)
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Sean “Diddy” Combs habría protagonizado una pelea con un narcotraficante jamaicano mientras cumple su condena en una prisión federal de Nueva Jersey. El enfrentamiento, que habría ocurrido el viernes 9 de octubre, sería el origen de la lesión en la cabeza que llevó al rapero al hospital al día siguiente, según un nuevo reporte de TMZ.

El supuesto altercado habría involucrado a Christopher Coke, conocido como “Dudus”, un traficante de drogas que cumple una pena de 23 años de prisión. De acuerdo con TMZ, ambos reclusos se enfrentaron físicamente en el centro penitenciario FCI Fort Dix.

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La noticia se conoció después de que trascendiera que Combs, de 56 años, había sido trasladado a un centro de salud durante la madrugada del sábado 10 de octubre. Los medios locales informaron sobre la hospitalización el lunes 12 de octubre, cuando todavía se desconocía la causa de la lesión.

Sean “Diddy” Combs tuvo una pelea en prisión con otro recluso
Christopher Coke, alias “Dudus”, es el narcotraficante jamaicano que habría protagonizado una pelea con Sean “Diddy” Combs. (U.S. Marshals Service, vía Page Six)

En ese momento, se reportó que el músico había sufrido una herida en la cabeza y que su estado no era de gravedad. Según los primeros informes, estaba consciente y podía hablar al momento en que recibió atención médica. Además, regresó a la prisión el mismo día.

El supuesto motivo de la pelea

Según la versión publicada por fuentes de Page Six, el enfrentamiento habría ocurrido después de que otros internos se molestaran por las revelaciones sobre el presunto trato privilegiado que Combs recibía en prisión. El reporte señala que el músico habría quedado expuesto tras una investigación de NBC News sobre las condiciones de su encarcelamiento.

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La publicación sostiene que, a raíz de esas revelaciones, las autoridades realizaron al menos dos registros en el centro penitenciario y confiscaron teléfonos celulares a Coke y otros reclusos. “Dudus” habría sido sancionado con dos semanas de aislamiento por el altercado, según la información citada por el medio.

Sean Diddy Combs habría accedido a un teléfono celular de contrabando
Sean 'Diddy' Combs habría accedido a un teléfono celular de contrabando (Captura de video/NBC News)

Hasta el momento, la Oficina Federal de Prisiones no emitió declaraciones específicas sobre el presunto incidente.

Quien sí ha declarado es el representante de Combs. Juda Engelmayer respondió a PEOPLE con este mensaje: “La salud y el bienestar de Sean son nuestra preocupación inmediata, y agradecemos a todos los que se han puesto en contacto con nosotros”.

La “cárcel dorada” de Sean ‘Diddy’ Combs

A finales de septiembre, un reportaje de NBC destapó los lujos que tendría el rapero que cumple su condena en Fort Dix: Combs habría logrado acceso a teléfonos celulares de contrabando, alcohol y otros artículos prohibidos.

Además de ello, el rapero recibiría servicios de masajes y comidas especiales previo pago a otros reclusos del centro penitenciario.

Sean “Diddy” Combs
Según Page Six, el presunto enfrentamiento estaría relacionado con el malestar de otros reclusos por las revelaciones sobre los supuestos privilegios del artista en prisión.(AP/Kathy Willens)

Tras la publicación, Combs fue trasladado a aislamiento y recibió una sanción que implicó la pérdida de 41 días de buena conducta. Su fecha prevista de liberación pasó del 21 de enero al 2 de marzo de 2028, según los registros de la Oficina Federal de Prisiones citados por PEOPLE.

El fundador de Bad Boy Records recibió una pena de 50 meses de prisión en octubre de 2025, tras ser declarado culpable de dos cargos relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución. Fue absuelto de los cargos más graves que enfrentaba durante el juicio federal en Nueva York.

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