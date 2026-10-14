La exnovia de RJ Mitte, actor de 'Breaking Bad', se pronunció tras su muerte: "Nunca podría olvidarlo"

El actor RJ Mitte falleció a los 34 años en su residencia ubicada en Brownsville, Texas. (Instagram/@saintsashaa/REUTERS)

Guardar

Saint Sasha, fotógrafa y exnovia del actor RJ Mitte, se manifestó este martes 13 de octubre tras la muerte del protagonista de Breaking Bad, fallecido el lunes 12 de octubre a los 34 años en su residencia de Brownsville, Texas.

“Me enamoré por primera vez cuando tenía 18 años. RJ fue la primera persona en mostrarme cómo un hombre debe tratar a una mujer”, escribió Sasha en su cuenta de Instagram, donde también compartió dos fotografías de la época en que mantuvieron su relación. “Fue el primer compañero en impulsarme y hacerme sentir imparable”.

PUBLICIDAD

En su publicación, la fotógrafa describió a Mitte como alguien con “uno de los corazones más amables y únicos” que había tenido el privilegio de conocer.

La fotógrafa Saint Sasha publicó un homenaje en Instagram para recordar la relación que mantuvo con el actor. (Instagram/@saintsashaa)

“Nunca, en ninguna vida, podría olvidarlo y cómo me hizo sentir. Fue el primero y el último de su especie. Gracias por todo, sin límites, RJ. Te quiero, amigo”, concluyó.

El mensaje de Sasha llegó un día después de que el representante del artista confirmara su muerte. Aunque su homenaje se publicó horas antes de que otros integrantes del elenco de Breaking Bad se manifestaran en redes sociales.

“Es con profunda tristeza que compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad RJ Mitte”, señaló el vocero en un comunicado.

PUBLICIDAD

Al momento de su deceso, Mitte estaba comprometido con Kennedy Suarez, con quien llevaba cuatro años de relación. “Estoy emocionado de haber encontrado a mi persona, mi compañera de vida, que me hace querer ser mejor”, había declarado el actor en octubre de 2025.

El intérprete estaba comprometido con Kennedy Suarez tras cuatro años de relación al momento de su deceso. (Instagram)

En la serie emitida por AMC entre 2008 y 2013, Mitte interpretó a Walter “Flynn” White Jr., hijo del protagonista.

Mitte padecía parálisis cerebral —diagnóstico que recibió a los 3 años— al igual que su personaje, lo que, según su representante, le permitió aportar autenticidad al rol.

La causa de muerte de RJ Mitte fue confirmada como suicidio

El portavoz de RJ Mitte confirmó que el actor murió por suicidio. El Departamento de Policía de Brownsville (BPD) había recibido una llamada de emergencia a las 12:50 del mediodía, hora local, y encontró al actor sin vida en su domicilio.

PUBLICIDAD

En una primera instancia, el BPD indicó que “la causa y la manera de la muerte aún estaban pendientes, al existir una investigación en curso”.

Bryan Cranston, quien interpretó a Walter White en la serie, publicó un extenso mensaje en Instagram en el que describió a Mitte como alguien que jamás permitió que su diagnóstico fuera “una excusa para nada”.

RJ Mitte interpretó a Walter White Jr. en Breaking Bad y aportó autenticidad al rol con su propio diagnóstico de parálisis cerebral.

“Es especialmente devastador saber que se quitó la vida. ¿Por qué? Nos estábamos enviando mensajes hace apenas unas semanas, buscando cuándo podríamos almorzar juntos”, escribió el ganador del Emmy.

Al cierre del texto, instó a quienes atraviesen una crisis a comunicarse con la línea 988 Suicide & Crisis Lifeline.

Dean Norris, quien dio vida a Hank Schrader en la ficción, expresó estar “destrozado”. “Aunque RJ no interpretaba a mi hijo en la ficción, siempre lo cuidé como a un chico joven en el set. Era un joven de buen corazón y se lo va a extrañar mucho”, escribió en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Aaron Paul, el Jesse Pinkman de la serie, señaló estar “sin palabras” y añadió: “Estoy destrozado por esta noticia. RJ, te quiero, amigo mío. Te vamos a extrañar”.

Paul también dejó un mensaje para sus seguidores: “A quien esté leyendo esto: sepan que son amados y que no están solos”.

El portavoz oficial del actor y la policía local confirmaron que la causa de su muerte fue suicidio. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Al momento de su muerte, RJ Mitte tenía varios proyectos en distintas etapas de producción y promocionaba su película Talking to Strangers, dirigida por Johnny Severin.

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomienda sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

PUBLICIDAD

Línea de prevención del suicidio en Argentina: el Centro de Asistencia al Suicida ofrece orientación y apoyo. Tienen una línea de prevención del suicidio disponible al teléfono 135 (línea gratuita) o al (011)5275-1135 y 0800 345 1435 para llamadas desde todo el país.

En México, para aquellos que buscan ayuda o asistencia en relación al suicidio, existe la Línea de la Vida: 800-911-2000, este servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En Colombia, la Línea de la Vida brinda apoyo emocional a individuos que enfrentan crisis de suicidio o angustia. Este servicio está disponible en varias ciudades del país. En Bogotá, se puede contactar a través de la línea 106 o vía WhatsApp al 3007548933. Barranquilla cuenta con la línea 339 99 99, mientras que en Medellín se dispone de la Línea Amiga al 444 44 48. En Cali, al igual que en Bogotá, la línea de atención es el 106. Estas líneas ofrecen una respuesta inmediata a quienes necesitan ayuda en momentos críticos.

PUBLICIDAD

En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) ofrece apoyo emocional a través de la Línea 113 Salud, accesible nacionalmente por teléfono, WhatsApp o Telegram en los números 955557000 y 952842623.

En España, el Ministerio de Sanidad ha establecido la Línea 024 para la atención a la conducta suicida.

En Guatemala, la Fundación Desarrolla Guatemala para la Educación y la Salud, tiene la línea telefónica: 1582 y el número de WhatsApp: 502- 3007-1582. En El Salvador, para orientación psicológica o atención ante una crisis, el ministerio de Salud dispone del número 131. Durante la llamada deben seleccionar su departamento y luego la opción de salud mental. También se puede llamar al número 503 7741-6614, de lunes a viernes, de 7:30 a 15:30 o al Sistema de Emergencias 9-1-1 . En Costa Rica , está la línea Aquí Estoy del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica ofrece un servicio gratuito de apoyo para la prevención del suicidio y el Centro de Atención Psicológica (UCR), teléfono 506- 2511-5776. En Honduras, la línea de emergencia para la prevención del suicidio es 988. En Panamá el Ministerio de la Mujer pone al servicio de la comunidad la Línea gratuita 147 que brindará atención profesional en salud mental 24 horas. Puedes recibir atención psicológica gratuita en República Dominicana llamando al Centro de Contacto Cuida tu Salud Mental al número (809) 200-1400.

PUBLICIDAD