RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’, se había comprometido casi un año antes de su muerte

A casi un año de su compromiso, RJ Mitte murió a los 34 años. (Instagram)

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RJ Mitte, reconocido por interpretar a Walter “Flynn” White Jr. en la serie Breaking Bad, murió el lunes a los 34 años.

Un funcionario del condado confirmó su fallecimiento en Texas al medio TMZ, que también reportó que las circunstancias de su muerte continúan bajo investigación.

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La noticia se dio a conocer meses después de que el actor anunciara su compromiso con su pareja, Kennedy Suarez, con quien mantenía una relación sentimental desde hacía varios años.

De acuerdo con información publicada por la revista People, Mitte le propuso matrimonio el 10 de octubre de 2025, durante la celebración del cumpleaños número 30 de Suarez.

En declaraciones ofrecidas a la publicación tras anunciar el compromiso, el actor expresó su entusiasmo por comenzar una nueva etapa junto a su pareja.

RJ Mitte se mostró entusiasmado por contraer matrimonio con Kennedy Suárez. (Instagram)

“Estoy encantado de haber encontrado a mi persona, mi compañera de vida, que me hace querer ser mejor, sin importar lo que estemos haciendo. Kennedy lo es todo para mí, y estoy deseando comenzar oficialmente nuestra vida juntos y ver qué aventuras nos depara la vida”, señaló.

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La pareja había mantenido una amistad durante más de una década antes de iniciar una relación sentimental. Según el mismo medio, el vínculo cambió durante un viaje que realizaron juntos, cuando ambos comenzaron a percibir que existía algo más que una amistad.

Kennedy Suarez trabaja en el área de recursos humanos de manera remota y, de acuerdo con la información publicada, solía acompañar a RJ Mitte durante sus viajes relacionados con sus actividades profesionales.

Después del compromiso, el actor compartió un mensaje en Instagram el 16 de octubre de 2025, en el que agradeció a su pareja por el apoyo recibido.

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“He descubierto que el amor no siempre es sol y arcoíris, y para mí, el amor se reduce a la confianza y a creer el uno en el otro, independientemente de la situación, en los buenos y malos momentos, ¡y en todo lo demás!”, escribió.

RJ Mitte expresó su felicidad en Instagram tras el anuncio de su compromiso.

Tras esta publicación, Suárez recurrió a Instagram para compartir su felicidad por el compromiso.

“Mi trigésimo cumpleaños fue como un cuento de hadas… Tengo al hombre de mis sueños a mi lado y estamos haciendo lo que más nos gusta: ayudar a los demás”, expresó.

La propuesta de matrimonio tuvo lugar durante la edición número 56 del evento benéfico Día del Sol, celebrado en Carlsbad, California. La recaudación estuvo destinada a United Cerebral Palsy (UCP) de San Diego, organización de la que RJ Mitte era embajador.

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El actor vivía con parálisis cerebral, diagnóstico que recibió cuando tenía tres años. A partir de su experiencia personal, desarrolló una trayectoria vinculada también a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y a la promoción de una mayor representación en la industria del entretenimiento.

RJ Mitte alcanzó reconocimiento internacional por su participación en Breaking Bad, producción de AMC emitida entre 2008 y 2013.

RJ Mitte alcanzó la fama internacional con su papel de Walter White Jr. en Breaking Bad.(redes sociales)

La serie sigue la historia de Walter White, un profesor de química interpretado por Bryan Cranston que comienza a fabricar metanfetamina junto con su antiguo alumno Jesse Pinkman, encarnado por Aaron Paul. Mitte apareció en 56 episodios como el hijo del protagonista.

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Además de su trabajo en televisión, participó en producciones como The Recall y The Guardians of Justice (Will Save You!). Durante su carrera, también habló públicamente sobre la necesidad de ampliar las oportunidades laborales para actores con discapacidad, tanto delante como detrás de las cámaras.