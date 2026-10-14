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“No puedo retirarme. Hablo en serio”: Sylvester Stallone bromeó sobre el costo de la boda de su hija Sophia con Michael Sheehan

El artista elogió a su futuro yerno, quien solicitó permiso previo para formular la propuesta matrimonial

Sylvester Stallone viste ropa oscura y habla frente a un fondo con plantas de interior y un arreglo floral rosado
Sylvester Stallone bromeó sobre su retiro profesional al vincularlo con los gastos de la próxima boda de su hija Sophia Stallone (YouTube/@LiveKellyandMark)
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La charla en el estudio de Live with Kelly and Mark se detuvo en los preparativos de una boda. Kelly Ripa quiso saber cuánto dinero pondría Sylvester Stallone para el casamiento de su hija y la respuesta llegó entre risas: el actor dijo que, con ese gasto por delante, todavía no puede pensar en retirarse.

Sylvester Stallone aseguró en tono de humor que no puede retirarse porque deberá pagar la boda de su hija Sophia Stallone, durante una entrevista en la que el actor habló de la próxima celebración familiar.

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La frase, pronunciada ante la pregunta sobre cuánto aportará al casamiento, combinó el humor con una referencia directa al costo del evento.

El comentario llegó después de que Sophia Stallone, de 30 años, anunciara su compromiso con Michael Sheehan el 28 de agosto. La pareja confirmó entonces que se casará, y la intervención televisiva de su padre trasladó ese anuncio al centro de la actualidad de entretenimiento.

Sophia Stallone anunció el 28 de agosto su compromiso con Michael Sheehan a través de una publicación en Instagram (REUTERS/Jeenah Moon)
Sophia Stallone anunció el 28 de agosto su compromiso con Michael Sheehan a través de una publicación en Instagram (REUTERS/Jeenah Moon)

Sylvester Stallone, de 80 años, participó en el programa Live with Kelly and Mark el 13 de octubre. La conductora Kelly Ripa le consultó cuánto planeaba desembolsar para la ceremonia y el actor contestó ante las risas del público.

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Stallone respondió con una broma sobre el costo de la ceremonia

No puedo retirarme”, afirmó Stallone durante la entrevista, de acuerdo con la nota de People. El intérprete señaló que le resultaba casi vergonzoso decirlo y repitió la frase después de la reacción del estudio.

El actor participó el 13 de octubre en el programa Live with Kelly and Mark para conversar sobre la celebración familiar (Instagram/@sophiastallone)
El actor participó el 13 de octubre en el programa Live with Kelly and Mark para conversar sobre la celebración familiar (Instagram/@sophiastallone)

La pregunta de Ripa se refería al aporte económico que hará el actor para la boda de su hija. Stallone no dio una cifra, tampoco detalló qué gastos afrontará ni precisó cómo se distribuirá la organización del casamiento entre las familias de los futuros esposos.

El actor añadió que hablaba en serio. “Hablo en serio”, sostuvo durante el mismo intercambio televisivo.

La declaración no fue presentada como un anuncio sobre su carrera ni incluyó una fecha para un eventual retiro. El sentido de sus palabras quedó circunscrito a la conversación sobre el costo de la boda.

Stallone elogió a Michael Sheehan y recordó una escena de Rocky II

La conversación también incluyó referencias a Michael Sheehan, el prometido de Sophia. Stallone lo describió como “un gran tipo” y contó que le pidió su aprobación antes de hacer la propuesta de casamiento. “De hecho, me pidió la mano de ella”, dijo el actor, según recogió People.

Un hombre y una mujer rubia con vestido claro posan abrazados de noche en un balcón con luces urbanas de fondo
Michael Sheehan pidió la mano de Sophia Stallone directamente a su padre antes de formalizar la propuesta de matrimonio (Instagram/@sophiastallone)

Ripa respondió que Sheehan debió haber estado “aterrorizado”. Stallone retomó entonces una línea de Rocky II y contestó: “No dejaré pelos en la pileta”, en referencia a una promesa que su personaje, Rocky Balboa, le hace a Adrian en la película.

El actor añadió que Sheehan se mostró “muy seguro de sí mismo” antes de la propuesta. Stallone contó que reaccionó con un “buena suerte, amigo” y señaló que su esposa, Jennifer Flavin, tuvo que estar presente para actuar como árbitro durante ese encuentro.

Stallone ha quedado asociado en la pantalla a personajes como Rocky y a la serie Tulsa King. En esta ocasión, la entrevista no giró en torno a un estreno, un rodaje o un proyecto profesional, sino sobre el compromiso de Sophia y la participación económica que su padre prevé tener en la celebración.

Jennifer Flavin presenció la reunión entre el actor y su futuro yerno para actuar como árbitro en la conversación (Instagram)
Jennifer Flavin presenció la reunión entre el actor y su futuro yerno para actuar como árbitro en la conversación (Instagram)

La aparición en Live with Kelly and Mark ofreció así una actualización familiar a partir de una pregunta concreta.

La información confirmada es que Stallone relacionó en tono humorístico la boda de su hija con la necesidad de continuar trabajando; no comunicó un cambio de agenda ni un plan laboral nuevo.

Sophia Stallone confirmó su compromiso con Michael Sheehan en agosto

Sophia Stallone anunció el 28 de agosto que se comprometió con Michael Sheehan. Según informó People, compartió en Instagram imágenes de la propuesta y escribió: “Para siempre con mi mejor amigo”, junto a un símbolo de infinito.

La publicación dio a conocer el compromiso de la pareja antes de la entrevista de Stallone. Semanas más tarde, el actor retomó el asunto desde una perspectiva distinta cuando Kelly Ripa le preguntó en televisión por los gastos del futuro enlace.

Una mujer rubia y un hombre arrodillados se abrazan en una habitación decorada con arreglos de flores blancas, velas encendidas y pétalos
La intervención televisiva de Stallone abordó la actualidad familiar en lugar de anunciar nuevos proyectos o un retiro definitivo (Instagram/@sophiastallone)

El compromiso de Sophia Stallone con Michael Sheehan fue anunciado el 28 de agosto, mientras que el comentario de su padre se produjo el 13 de octubre.

Ambos episodios corresponden a instancias públicas diferentes: la confirmación de la pareja y la respuesta de Stallone sobre el dinero que espera destinar a la ceremonia.

La información difundida hasta ahora permite establecer esos dos momentos. Sophia comunicó su compromiso con Sheehan y Stallone comentó que la boda le impide pensar en el retiro por el desembolso que supone.

La entrevista no añadió una fecha para el casamiento ni otros detalles de la celebración.

El interés de la declaración radica en que Stallone convirtió una consulta sobre los preparativos de su hija en una escena televisiva. Sin anunciar decisiones profesionales, el actor dejó una frase que vinculó la próxima boda de Sophia con la continuidad de su actividad.

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