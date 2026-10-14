El Salvador

El Salvador realiza simulacro nacional por sismo de 8.0 con la participación de más de 5,600 centros educativos

La jornada coordinada por el Sistema Nacional de Protección Civil evaluó la respuesta ante emergencias y permitió difundir normas clave de seguridad estructural y resguardo preventivo en edificios de alta concurrencia

El Salvador realiza simulacro preventivo de terremoto nacional
El ejercicio masivo de evacuación llevado a cabo este día puso a prueba la capacidad de respuesta y prevención en más de siete mil instituciones públicas y privadas del país (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid).
Guardar

El Sistema Nacional de Protección Civil de El Salvador ejecutó este miércoles 14 de octubre, un simulacro nacional de evacuación ante un sismo hipotético de magnitud 8.0, un ejercicio preventivo realizado a las 10:00 a.m. con epicentro simulado frente a las costas del departamento de La Libertad.

La actividad movilizó de manera simultánea a miles de personas en las distintas zonas del país con el objetivo de evaluar los tiempos de respuesta y fortalecer las capacidades de la población ante posibles desastres naturales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el balance presentado por las autoridades, la convocatoria coordinada desde la Dirección General de Protección Civil sumó la participación de más de 7,114 instituciones a nivel nacional. La jornada contó con la integración de:

  • Oficinas distritales
  • Comisiones departamentales
  • Municipales y comunales
  • Unidades de salud
  • Centros hospitalarios públicos y privados
  • Policía Nacional Civil (PNC)
  • Organismos no gubernamentales
  • Universidades
  • Múltiples empresas del sector privado.

En el ámbito educativo, la actividad registró una presencia masiva en las instalaciones de enseñanza de todo el territorio nacional. Las autoridades contabilizaron la suspensión preventiva de actividades en 5,413 centros escolares públicos y aproximadamente 200 colegios privados, donde alumnos, docentes y personal administrativo realizaron ejercicios de evacuación hacia zonas de seguridad previamente demarcadas.

Más de 5,400 centros escolares públicos y privados se sumaron a la jornada de prevención de riesgos para ensayar los protocolos de salida hacia zonas seguras (Cortesía: Última hora).
Más de 5,400 centros escolares públicos y privados se sumaron a la jornada de prevención de riesgos para ensayar los protocolos de salida hacia zonas seguras (Cortesía: Última hora).

Durante la evaluación del simulacro en el sector corporativo de la capital, la ministra de Turismo, Morena Valdez, resaltó la importancia de mantener la infraestructura de atención al público lista ante cualquier eventualidad telúrica.

PUBLICIDAD

“Esta es una prevención no solo para nuestros visitantes internacionales, sobre todo para nuestra población y para todos aquellos trabajadores que estamos siempre veinticuatro siete en nuestras instituciones atentos ante cualquier emergencia”, afirmó Valdez. La funcionaria explicó que la preparación constante contribuye a mantener las condiciones de seguridad en los distintos destinos turísticos del país.

Por su parte, el director de Protección Civil, Luis Amaya, enfatizó el cambio institucional y social que busca el gobierno salvadoreño a través de la práctica continua de protocolos de evacuación.

Además, el funcionario detalló que esta actividad forma parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres y coincidió con el desarrollo de la Feria Nacional de la Reducción de Riesgos de Desastres en el parque Simón Bolívar, en el Centro Histórico de San Salvador.

El Salvador realiza simulacro preventivo de terremoto nacional
Diversos sectores de la sociedad salvadoreña realizaron actividades de protección y evacuación coordinada en el marco del simulacro nacional ante terremotos (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid).

En uno de los inmuebles participantes en el ejercicio, más de 500 personas desocuparon un edificio de 12 niveles a través de las gradas de emergencia en un lapso cercano a los siete minutos.

El director del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, mayor Baltazar Solano, felicitó el desempeño de las brigadas internas por la efectividad mostrada durante el procedimiento. “Vimos al comité haciendo su trabajo, identificando los niveles, las distintas oficinas que ocupan este edificio, para poder identificar que todas las personas han evacuado”, sostuvo Solano, quien calificó la marca de tiempo como un logro significativo para el volumen de ocupantes en la estructura.

Medidas de seguridad y zonas de refugio recomendadas en edificios ante eventos sísmicos

El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, detalló los requisitos fundamentales con los que debe contar cualquier edificación comercial, industrial o de la administración pública para afrontar un terremoto.

Según la autoridad de rescate, toda estructura debe poseer un plan de contingencia actualizado que contenga los procedimientos operativos a seguir durante el movimiento sísmico, además de brigadas internas capacitadas en primeros auxilios, evacuación y control de incendios.

Asimismo, Solano recalcó que los inmuebles deben mantener de forma obligatoria un sistema de extinción de incendios adecuado al nivel de riesgo del edificio, una señalización clara y la liberación total de los medios de egreso. Las rutas de salida no pueden contener macetas, muebles ni ningún tipo de objeto que obstaculice la evacuación de las personas.

En cuanto a la conducta del personal al momento de la emergencia, los protocolos establecen que los ciudadanos deben evacuar de manera inmediata sin detenerse a recoger objetos personales como bolsos, teléfonos o carteras.

El procedimiento exige avanzar directamente al punto de encuentro y permanecer en la zona hasta completar el conteo oficial de las brigadas. Salir del sitio de reunión antes de tiempo está prohibido, ya que esa acción puede activar de forma innecesaria las operaciones de búsqueda de los equipos de rescate de Protección Civil y de los bomberos.

El Salvador realiza simulacro preventivo de terremoto nacional
Instituciones gubernamentales, empresas y sectores clave de El Salvador ejecutaron hoy protocolos de salida de emergencia durante la jornada nacional de reducción de riesgos (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid).

Tras concretar la salida del edificio, ninguna persona puede reingresar a las instalaciones hasta que un ingeniero estructural efectúe una inspección técnica que certifique la ausencia de daños en las paredes, losas y columnas.

En caso de detectarse alguna alteración que comprometa la estabilidad del inmueble, el ingreso permanecerá restringido hasta que se completen los trabajos de reparación correspondientes.

Solano explicó que los baños representan una de las zonas más seguras dentro de una edificación por la cercanía de sus paredes estructurales, lo que reduce la probabilidad de un colapso de la losa superior y ofrece mayores posibilidades de formar un espacio vital de protección, además de contar con acceso directo a agua potable.

Como segunda opción de resguardo, el funcionario aconsejó ubicarse junto a la base de una columna principal para maximizar la resistencia estructural ante eventuales derrumbes horizontales.

Temas Relacionados

El SalvadorSimulacro de terremotoProtección CivilPrevención de riesgosSismos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bukele inauguró el puente binacional General Manuel José Arce, el segundo más largo de El Salvador

La obra, con una inversión de USD 32.6 millones, beneficiará de forma directa a unas 43 mil personas de la zona fronteriza, según informó Nayib Bukele durante la inauguración

Bukele inauguró el puente binacional General Manuel José Arce, el segundo más largo de El Salvador

El presidente Bukele prevé una baja de las tarifas eléctricas tras la inversión de Grupo COX en El Salvador

El presidente salvadoreño atribuyó la eventual rebaja a nuevas capacidades de generación, respaldo y distribución, aunque no precisó su magnitud ni calendario y advirtió que dependerá de las obras y la regulación

El presidente Bukele prevé una baja de las tarifas eléctricas tras la inversión de Grupo COX en El Salvador

Panamá y El Salvador liderarán el crecimiento económico regional en 2026, según el FMI

Ambas naciones centroamericanas encabezarán la expansión del producto interno bruto con tasas estimadas del 5 y 4.5 por ciento, superando los promedios previos calculados por el organismo internacional

Panamá y El Salvador liderarán el crecimiento económico regional en 2026, según el FMI

Bukele evalúa liberaciones anticipadas por el régimen de excepción en El Salvador: “A mí me encantaría quitarlo”

El mandatario afirmó que la medida, vigente desde marzo de 2022, seguirá aplicada porque las autoridades aún capturan a presuntos miembros de esas organizaciones que permanecen ocultos

Bukele evalúa liberaciones anticipadas por el régimen de excepción en El Salvador: “A mí me encantaría quitarlo”

El Salvador: Bukele anunció una inversión de USD 2,900 millones de Grupo COX en energía, gas natural y agua

Nayib Bukele afirmó que el entendimiento con la empresa española constituye la mayor apuesta privada anunciada en el país y equivale a cerca del 7% del Producto Interno Bruto

El Salvador: Bukele anunció una inversión de USD 2,900 millones de Grupo COX en energía, gas natural y agua

TECNO

Ver Real Madrid vs Roma en Fútbol Libre o Roja Directa daña el televisor y expone contraseñas

Ver Real Madrid vs Roma en Fútbol Libre o Roja Directa daña el televisor y expone contraseñas

Juegos legendarios como Halo, The Simpsons Hit & Run y PES 6 ya se pueden jugar gratis en línea

Tu celular Android puede ejecutar juegos de Steam: existe una aplicación gratuita que lo hace posible

Manchester City VS. PSG: ver online en Xuper TV, Roja Directa, Fútbol Libre y otras URL que pueden robar sus datos

Cómo reducir un 30% el consumo energético del refrigerador sin dañar los alimentos

ENTRETENIMIENTO

Nick Reiner pide dinero para su defensa pero su ex fideicomisario dice que el fondo ya pagó más de 300 mil dólares

Nick Reiner pide dinero para su defensa pero su ex fideicomisario dice que el fondo ya pagó más de 300 mil dólares

Halle Berry cuestiona la foto que su hijo tomó en medio de la denuncia por abuso: “No muestra ninguna lesión”

“No se conviertan en actores”: Drake Bell arremetió contra SAG-AFTRA por negarle el seguro médico

Tom Hiddleston habló sobre la paternidad: “Es el papel más importante que desempeñaré jamás”

“No puedo retirarme. Hablo en serio”: Sylvester Stallone bromeó sobre el costo de la boda de su hija Sophia con Michael Sheehan

MUNDO

El papa León XIV agradeció los mensajes de apoyo en un mensaje enviado desde el hospital Gemelli

El papa León XIV agradeció los mensajes de apoyo en un mensaje enviado desde el hospital Gemelli

La inteligencia artificial se incorpora al monitoreo de fauna en un área indígena del norte de Australia

Arabia Saudita postergó el millonario torneo de las estrellas del tenis por los bombardeos de los hutíes en Riad

Singapur confirmó que un portacontenedores fue atacado y se hundió cerca del estrecho de Ormuz

Andy Burnham recibió a Volodimir Zelensky para profundizar el apoyo militar del Reino Unido a Ucrania