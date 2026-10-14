Incendio consume varias viviendas en Honduras, una persona resulta herida

Un incendio en el barrio Barandillas de San Pedro Sula consumió una vivienda y provocó daños en dos apartamentos.

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Las llamas consumieron por completo una vivienda y provocaron daños en dos apartamentos donde residían tres familias, según la información preliminar proporcionada tras la emergencia. El incendio se originió en horas de la madrugada y movilizó al Cuerpo de Bomberos, cuyos miembros acudieron al lugar para controlar el fuego y asistir a los afectados.

Entre los ciudadanos identificados en los inmuebles se encuentran Óscar Andrés Salvidar Flores, Xiomara Rodríguez y Florida Hernández. Los apartamentos eran alquilados, por lo que el siniestro afectó a inquilinos. La vivienda principal quedó completamente destruida. La emergencia dejó además a una persona adulta con quemaduras de primer grado e intoxicación.

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Entre las consecuencias del incendio también se reportó la muerte de cinco cachorros que no sobrevivieron a la inhalación de humo y la exposición a las llamas, según relataron personas presentes en la zona.

Hasta el momento no se estableció si el incendio fue provocado por un cortocircuito, una fuga de gas, una fuente de calor u otra circunstancia. Tampoco se cuantificaron las pérdidas materiales ocasionadas por la destrucción de la vivienda principal y los daños en los dos apartamentos.

Aumento de siniestros

La emergencia ocurrida en San Pedro Sula se registra en un año en el que el Cuerpo de Bomberos reportó un incremento en las atenciones por distintos tipos de incendios en el territorio hondureño.

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En el caso de los incendios forestales, las cifras pasaron de 205 atenciones en 2025 a 321 en lo que va de 2026, un aumento del 57%, según datos de la institución.

El incremento mantiene la preocupación por las condiciones de sequía y la disponibilidad de agua en las represas del país, dado que los períodos con escasas precipitaciones favorecen la propagación de incendios y complican su control.

Un incendio destruye una vivienda y daña dos apartamentos ocupados por tres familias en San Pedro Sula

Un representante del Cuerpo de Bomberos señaló que las lluvias fueron determinantes para la recuperación de los niveles de agua en las represas: “Tenemos un incremento de un 57 por ciento y también esto es alarmante porque si no es por el tema de lluvia, no se hubiesen llenado las represas”.

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Incendios estructurales

Los incendios en edificaciones también muestran una tendencia al alza. Según el reporte de los Bomberos, las atenciones por incendios estructurales aumentaron de 723 casos en 2025 a 868 en lo que va de 2026, un incremento del 20%.

Esta categoría comprende emergencias en viviendas y otras estructuras, donde el fuego puede ocasionar daños considerables en poco tiempo y poner en peligro a quienes se encuentran en el interior.

Un incendio destruye una vivienda y daña dos apartamentos ocupados por tres familias en San Pedro Sula.

El reporte del Cuerpo de Bomberos incluye un incremento del 16% en las atenciones por incendios vehiculares respecto a 2025. Aunque no se detalló la cantidad exacta de vehículos afectados, el aumento refleja que las emergencias por fuego abarcan distintos escenarios: desde áreas forestales hasta viviendas y automóviles.

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Mientras continúan pendientes las causas del incendio en barrio Barandillas, las familias afectadas enfrentan las consecuencias de los daños en sus viviendas. La destrucción de la casa principal y las afectaciones en los apartamentos representan pérdidas que todavía no fueron cuantificadas oficialmente.

Las autoridades deberán determinar qué provocó el fuego en San Pedro Sula, mientras el aumento de estas emergencias mantiene vigente la preocupación por la prevención y la protección de las personas, sus viviendas y sus bienes.