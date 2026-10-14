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Halle Berry cuestiona la foto que su hijo tomó en medio de la denuncia por abuso: “No muestra ninguna lesión”

La actriz respondió a los documentos presentados por su exesposo, quien la acusa de agredir físicamente a su hijo de 13 años

Cast member Halle Berry attends a premiere for the film 'Crime 101' in Los Angeles, California, U.S., February 10, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
Cast member Halle Berry attends a premiere for the film 'Crime 101' in Los Angeles, California, U.S., February 10, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
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Halle Berry (60) respondió a las acusaciones de supuesto abuso físico que presentó su exesposo Olivier Martinez (60) y cuestionó el valor de una fotografía que su hijo Maceo, de 13 años, habría tomado durante el incidente denunciado. Según la actriz, la imagen no muestra lesiones en el adolescente ni aporta pruebas que respalden la versión de su expareja.

En una declaración judicial presentada el martes 13 de octubre, a la que tuvo acceso la revista People, Berry sostuvo que la fotografía no demuestra que haya intentado estrangular a su hijo, como alega Martinez. La actriz afirmó que no existe ninguna imagen que muestre heridas, enrojecimiento, hematomas o marcas en el cuello del menor que coincidan con esa acusación.

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“La única fotografía que Olivier identifica es una imagen de Halle, de pie y tranquila, con las manos en los bolsillos, a varios pasos de Maceo”, señala el documento citado por People.

Halle Berry
La defensa de Halle Berry cuestionó la interpretación que su expareja hizo de la imagen (Captura: redes/TMZ/Superior Court of California)

La respuesta de Berry llegó después de que Martinez presentara nuevos documentos ante el tribunal el lunes 12 de octubre. En ellos, el actor aseguró que su hijo tomó la fotografía inmediatamente después del supuesto episodio de violencia ocurrido el 26 de septiembre. De acuerdo con la versión del exesposo de la actriz, el adolescente habría recurrido a esa imagen porque ya había sido agredido anteriormente y nadie le había creído.

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Por otro lado, Berry también respondió a los señalamientos relacionados con su prometido, el músico Van Hunt, quien había declarado que no observó marcas ni hematomas en el adolescente.

La actriz rechazó la interpretación de Martinez sobre ese testimonio y sostuvo que su pareja actual no realizó una revisión física del menor, sino que simplemente manifestó que no había advertido señales visibles de lesiones en el adolescente. “Son dos afirmaciones completamente distintas”, sostuvo Berry en su declaración.

. La batalla legal por la custodia de Maceo enfrenta versiones opuestas sobre lo ocurrido(Grosby)
. La batalla legal por la custodia de Maceo enfrenta versiones opuestas sobre lo ocurrido(Grosby)

En documentos judiciales anteriores, Berry negó haber maltratado físicamente a su hijo y aseguró que ella misma ha sido víctima de violencia doméstica. También cuestionó la forma en que Martinez ha presentado los mensajes y otros antecedentes relacionados con el caso, al considerar que omite información relevante.

La disputa por la custodia de Maceo

El conflicto judicial entre Berry y Martinez se hizo público el 1 de octubre, cuando el actor solicitó la custodia exclusiva de Maceo. En su petición, alegó que la estrella de Hollywood había ejercido violencia física contra el adolescente durante un episodio ocurrido el 26 de septiembre.

Martinez obtuvo una orden de restricción temporal contra Berry el mismo 1 de octubre. La medida limita el tiempo que la actriz puede pasar con su hijo y establece visitas durante el día, los lunes, martes, sábados y domingos, de 10:00 a 20:00.

Halle Berry acusó a Martinez de influir en el relato de Maceo (REUTERS/Mario Anzuoni)
Halle Berry acusó a Martinez de influir en el relato de Maceo (REUTERS/Mario Anzuoni)

Asimismo, el excónyuge de Berry también ha solicitado que Maceo tenga la oportunidad de declarar ante el tribunal para explicar su versión de los hechos y expresar sus preferencias sobre la custodia.

La actriz se opuso a esa petición y afirmó que Martinez ha “condicionado y manipulado” a su hijo. Ella también cuestionó que su expareja solicite medidas judiciales mientras, según ella, desestima el testimonio de adultos que estuvieron presentes durante los hechos relevantes. La próxima audiencia está prevista para el viernes 16 de octubre.

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