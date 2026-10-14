República Dominicana e Italia acuerdan impulsar inversiones recíprocas y ampliar el comercio bilateral

Luis Abinader y Antonio Tajani acordaron en Roma un plan para impulsar las inversiones, el comercio y la seguridad bilateral./ (Presidencia República Dominicana)

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El presidente de República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader, y el viceprimer ministro y canciller italiano Antonio Tajani acordaron en Roma impulsar inversiones recíprocas, ampliar el comercio bilateral y coordinar acciones de seguridad, con el objetivo de abrir mercados para empresas de ambos países y reforzar la cooperación frente al narcotráfico. El entendimiento quedó plasmado en una declaración conjunta, según El Nacional.

La reunión se realizó en Villa Madama y concluyó con la firma de los embajadores Sergio Maffettone, por Italia, y Rafael Lantigua, por República Dominicana. El acuerdo busca profundizar los vínculos económicos y políticos, facilitar capitales para nuevos proyectos y ampliar las oportunidades empresariales en ambos mercados.

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Tajani destacó la estabilidad política dominicana como un factor que favorece la llegada de inversión extranjera. También identificó posibilidades de cooperación en construcción naval, industria farmacéutica, turismo y agricultura, mientras Italia procura aumentar sus exportaciones hacia República Dominicana.

Como parte del acuerdo, República Dominicana también planteó su interés en captar capital italiano y elevar sus exportaciones hacia Europa. Abinader señaló que las áreas con mayor potencial incluyen la industria farmacéutica, la industria pesada, los equipos agrícolas y el sector de la salud.

República Dominicana busca captar capitales italianos para el desarrollo de la industria pesada, los equipos agrícolas y la salud./ (El Nacional)

El mandatario consideró que el encuentro empresarial entre Italia y República Dominicana permitirá a las compañías establecer contactos directos, explorar mercados y desarrollar proyectos que contribuyan al crecimiento de ambas economías. Tajani, a su vez, manifestó que su país está dispuesto a recibir inversiones dominicanas.

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Los dos gobiernos buscan fortalecer los contactos entre funcionarios y empresarios para identificar iniciativas de interés común. La estrategia contempla reuniones ministeriales y encuentros del sector privado para promover intercambios en medicina, agricultura, turismo e industria.

El canciller italiano también destacó la presencia consolidada de visitantes de su país en el Caribe y las inversiones realizadas por empresas italianas en distintos sectores de la economía dominicana. República Dominicana pretende consolidar esa relación comercial y ampliar la presencia italiana en el Caribe y América Latina.

Seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico

La situación de Haití, la protección de la frontera dominicana y el combate al tráfico de drogas ocuparon parte de las conversaciones. Tajani expresó el respaldo de Italia a los esfuerzos de seguridad fronteriza del país caribeño y propuso ampliar la colaboración contra las redes de narcotráfico.

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Los dos gobiernos promovieron encuentros ministeriales y empresariales para incentivar proyectos comerciales comunes./ (Presidencia de República Dominicana)

Las partes abordaron mecanismos vinculados con el proyecto Falcone-Borsellino, el intercambio de conocimientos y capacidades técnicas, y el uso de información del ámbito espacial para fortalecer las acciones contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Abinader afirmó que su país mantiene una cooperación relevante con las agencias de inteligencia italianas para prevenir la criminalidad y combatir el narcotráfico. También sostuvo que ambos Estados han desarrollado operaciones conjuntas con resultados positivos y que la experiencia de Italia en control fronterizo ofrece otra vía para profundizar el trabajo bilateral.

Tajani se refirió además a la guerra entre Rusia y Ucrania, defendió la unidad de Occidente y respaldó las sanciones europeas contra integrantes de la red de defensa rusa, a las que vinculó con los esfuerzos para favorecer negociaciones de paz.

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