El “súper Niño” que batió todos los récords: vacas sin pasto en El Salvador, escuelas cerradas en Asia y una advertencia del FMI sobre cientos de millones en riesgo

El MAG ofrecerá el concentrado Lechero Plus Fórmula +18% a USD 14 por quintal y limitará la compra a cuatro quintales por productor, para apoyar ante la falta de pasto debido a la sequía./ (Redes Óscar Dominguez)

Guardar

Las vacas de El Salvador empezaron a pasar hambre antes que cualquier otra señal lo anticipara. La sequía provocada por El Niño afecta ya al 60% del sector bovino del país centroamericano, según estimó la Asociación de Ganaderos consultada por la agencia AFP. El pasto no crece por falta de lluvia y el alimento de los animales se encareció.

La cifra resume lo que ocurre en buena parte del planeta. De Indonesia a Birmania, pasando por Tailandia y la Amazonía brasileña, el fenómeno climático golpea con una intensidad que los propios científicos describen como inédita.

PUBLICIDAD

El fenómeno que calienta el Pacífico ya rompió todos los récords

El Niño es la fase cálida de un ciclo climático natural que eleva la temperatura de la superficie marina en el Pacífico ecuatorial. Ese calentamiento altera los vientos, la presión atmosférica y los patrones de lluvia en todo el planeta, lo que dispara el riesgo de sequías, inundaciones y olas de calor según la región.

La región del Pacífico conocida como Niño 3.4, la que se usa para seguir el fenómeno, registró en septiembre una temperatura récord de 29.7 °C (85.5 °F). El dato, informado por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, de la Unión Europea, superó los máximos de los episodios intensos de 1982, 1997 y 2015.

PUBLICIDAD

La agencia meteorológica de Japón fue más allá: declaró que este El Niño alcanzó la “mayor intensidad en los registros”. No todos los meteorólogos utilizan la misma escala para interpretarlo, y la comparación se complica por los efectos paralelos del cambio climático, que ya calienta los océanos de por sí.

El Ministerio de Agricultura monitorea áreas agrícolas de 20 departamentos que producen maíz, frijol, café, hortalizas y cardamomo. (Ministerio de Agricultura de Guatemala)

El ciclo de este año fue bautizado “súper El Niño”, aunque el término que prefieren muchos científicos es “muy fuerte”. La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo de la ONU especializado en clima, indicó que el fenómeno continuará fortaleciéndose hasta alcanzar su punto máximo en diciembre.

“Podría traer temperaturas encima del promedio a gran parte del globo y cambiar los patrones lluviosos, aumentando el riesgo de sequías e inundaciones en diferentes regiones”, advirtió la OMM en su reporte mensual, citado por la AFP.

PUBLICIDAD

Incendios en Indonesia y la Amazonía obligan a cerrar escuelas

En Indonesia, la temporada de incendios se vio amplificada por El Niño. Bosques y plantaciones arden desde hace meses en las islas de Borneo y Sumatra, y el viento arrastra los humos hasta formar una espesa neblina en toda la región.

Malasia cerró escuelas en algunas zonas, incluida la capital Kuala Lumpur, mientras Singapur redujo el costo de la atención médica para enfermedades respiratorias vinculadas al humo. El país también pidió una reunión de urgencia de la organización regional del sudeste asiático para discutir la contaminación.

Decenas de miles de personas se enfermaron a causa de los incendios. Defensores del medio ambiente intentan rescatar a los orangutanes atrapados por el humo y las llamas: entre agosto y el 9 de octubre lograron salvar a 46 ejemplares.

PUBLICIDAD

En Manaus, la mayor ciudad de la Amazonía brasileña, las escuelas públicas cerraron por la mala calidad del aire que generan cientos de incendios en el bosque tropical. El estado de Amazonas, cuya capital es esa ciudad, enfrentó en septiembre más de cuatro veces los incendios registrados en el mismo mes de 2025.

Las autoridades agrícolas aconsejaron postergar la siembra para evitar la compactación del terreno y el daño en las raíces de las plantas. (Ministerio de Agricultura de Guatemala)

El FMI alerta sobre la seguridad alimentaria global

Kristalina Georgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), trasladó su inquietud a la AFP: “Estamos muy preocupados por El Niño, nos inquieta la seguridad alimentaria”. Y agregó: “Nos estamos preparando para apoyar a los países vulnerables si la situación llegara a golpearlos con fuerza”.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) fue más duro en su advertencia. La combinación de costos de endeudamiento más elevados, el alza de los precios de la energía y el poderoso fenómeno está creando, según el organismo, “una tormenta susceptible de hacer recaer en la pobreza a decenas, o incluso cientos de millones de personas”.

PUBLICIDAD

En El Salvador, el Congreso respondió con un plan de emergencia nacional de seis meses ante el riesgo de que la sequía afecte la producción y el abastecimiento de alimentos del país.

Un agricultor sostiene una mazorca seca y frijoles sobre la tierra agrietada por la falta de precipitaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Birmania teme apagones y Filipinas prepara su red eléctrica

Las autoridades de Birmania advirtieron a la población sobre posibles cortes eléctricos. La red está sometida a una fuerte presión por una ola de calor inusual para la temporada, atribuida a El Niño, que dispara el consumo de electricidad.

Los servicios meteorológicos del país también alertaron sobre precipitaciones y tormentas anómalas, sequías por calor extremo y escasez de agua potable. En Filipinas, la ministra de Energía, Sharon Garin, declaró que el Gobierno se prepara para un aumento en la demanda energética y una posible baja en la producción hidroeléctrica por las condiciones más calurosas y secas.

PUBLICIDAD

En Tailandia, las inundaciones registradas desde septiembre dejaron un saldo de 71 muertos. La temporada de huracanes del Atlántico, en tanto, fue excepcionalmente leve —apenas uno— a diferencia de la intensa actividad ciclónica que el fenómeno impulsó en el Pacífico.

Los pronósticos apuntan a un 2027 todavía más caluroso

La magnitud del fenómeno actual ya superó la de los episodios más fuertes documentados desde que existen observaciones. La anomalía de temperatura en la región Niño 3.4 venía de un promedio de 1,6 °C por encima de lo normal en junio y escaló a 2,5 °C en agosto, antes del salto registrado en septiembre.

A man walks through a fountain amid the intense midday heat in the Historic Center of San Salvador on September 4, 2026. (Photo by Marvin RECINOS / AFP)

Las proyecciones para el trimestre octubre-diciembre ubican esa anomalía estacional en torno a los 3,7 °C, el valor más alto desde que comenzaron los registros y por encima del récord anterior de 2,6 °C de 2015-2016. La propia OMM estimó que existe una probabilidad cercana al 100% de que el fenómeno persista hasta febrero de 2027.

PUBLICIDAD

Los efectos de El Niño se sienten sobre todo en los trópicos, aunque Europa podría registrar inviernos más suaves y lluviosos como contrapartida. Los especialistas advirtieron que el patrón climático actual probablemente empuje las temperaturas globales a un nuevo máximo en 2027, lo que convertiría a ese año en uno de los más calurosos jamás registrados.