Así reaccionó Bryan Cranston al ver a ‘Breaking Bad’ elegida la mejor serie del siglo XXI

'Breaking Bad' encabezó el ranking de las mejores series del siglo XXI elaborado por The New York Times tras la votación de 516 profesionales de la industria. (AMC)

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Bryan Cranston expresó su orgullo tras conocer que Breaking Bad fue coronada como la serie número uno del siglo XXI por The New York Times, en un reconocimiento votado por más de 500 profesionales de la industria televisiva.

El diario neoyorquino elaboró su ranking de las 100 mejores series del siglo XXI a partir de las preferencias de 516 profesionales del sector, entre actores, guionistas, showrunners y productores. Solo fueron elegibles las producciones estrenadas a partir del 1 de enero de 2000.

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Breaking Bad, la serie creada por Vince Gilligan que se emitió durante cinco temporadas en AMC entre enero de 2008 y septiembre de 2013, encabezó la lista por encima de otras producciones ampliamente reconocidas como The Wire, Mad Men, Succession y Fleabag, que completaron los primeros cinco puestos.

“Estoy enormemente orgulloso de eso”, declaró Cranston en declaraciones a People.

“Es algo que fue votado. Es algo que nos fue otorgado como colectivo a todos los que tuvimos algo que ver con ese programa”, añadió el actor, de 70 años.

Bryan Cranston expresó orgullo por el reconocimiento otorgado a todo el colectivo que participó en la producción. (AMC)

La producción siguió a Walter White, un profesor de química de secundaria de Albuquerque, Nuevo México, quien comienza a fabricar y vender metanfetamina junto a su ex alumno Jesse Pinkman tras recibir un diagnóstico de cáncer de pulmón en fase tres.

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La serie fue concebida por Gilligan como la historia de un hombre que pasa de ser una víctima a convertirse en un villano, y esa premisa sostuvo cinco temporadas de creciente recepción por parte del público.

En sus últimas entregas, la producción llegó a reunir cerca de 10 millones de espectadores por episodio.

El elenco incluyó a Aaron Paul, Anna Gunn, Giancarlo Esposito, Bob Odenkirk, Dean Norris, Betsy Brandt, RJ Mitte y Jonathan Banks, entre otros.

La trama de Vince Gilligan sigue a Walter White, un profesor de química que fabrica metanfetamina tras recibir un diagnóstico de cáncer de pulmón. (AMC)

Cuántos Emmy ganó ‘Breaking Bad’ y por qué es considerada la mejor serie del siglo XXI

A lo largo de su emisión, Breaking Bad acumuló 16 premios Emmy de un total de 58 nominaciones, además de dos Globos de Oro, dos premios Peabody y un Premio de la Academia Británica de Televisión.

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Cranston se alzó con el Emmy a Mejor Actor Principal en Serie Dramática en cuatro ocasiones. Paul obtuvo tres veces el galardón a Mejor Actor Secundario en Serie Dramática. Gunn, de 58 años, se llevó dos veces el Emmy a Mejor Actriz Secundaria en la misma categoría.

La serie también mantiene un 96% de aprobación de la crítica y un 97% de valoración del público en Rotten Tomatoes, cifras que se sostienen más de una década después de su emisión final.

El éxito de Breaking Bad derivó en dos proyectos adicionales dentro del mismo universo.

Better Call Saul, una serie precuela centrada en el personaje de Saul Goodman, interpretado por Odenkirk, se estrenó en febrero de 2015 y concluyó en agosto de 2022.

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El éxito del programa derivó en la creación de la serie precuela 'Better Call Saul' y la película secuela 'El Camino'. (AMC)

Durante sus seis temporadas, la producción acumuló 53 nominaciones al Emmy y contó también con la participación de Esposito en uno de sus papeles centrales.

En octubre de 2019 llegó El Camino: A Breaking Bad Movie, una película secuela protagonizada por Paul, de 47 años, que se lanzó simultáneamente en Netflix y en cines seleccionados, y que retomó la historia de Jesse Pinkman donde la serie original la había dejado.

La serie en emisión mejor posicionada en el ranking del Times es The White Lotus, de HBO, que ingresó al listado en el puesto 21 mientras prepara su cuarta temporada.

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Las cinco temporadas de Breaking Bad están disponibles en Netflix.