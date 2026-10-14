El Premio Planeta 2026 bate su propio récord con 1.424 novelas en su 75° aniversario

José Creuheras, presidente del Grupo Planeta y Atresmedia habla durante la rueda de prensa del Premio Planeta junto a las autoras Luz Gabás y Carmen Posadas.

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Desde Barcelona. No siente el otoño ni por asomo en la ciudad de Gaudí, Serrat y Lamin Yamal. Este miércoles por la tarde, con pleno sol y más de 25 grados de temperatura, en el bello Palau de la Música Catalana -una de las obras más emblemáticas del modernismo catalán- se realizó la conferencia de prensa de presentación del Premio Planeta, que este año celebra su 75° edición. Con plena presencia del jurado y la voz cantante del director del grupo editorial, José Creuheras, se detallaron las obras finalistas, se repasó el número de textos presentados y, sobre todo, como en cada año, se realizó una suerte de balance del “Estado de la Nación”, en este caso del grupo editorial más grande del mundo en habla hispana.

El presidente del Grupo Planeta y de Atresmedia destacó que el certamen volvió a superar su propio récord de manuscritos presentados, con 1.424 novelas presentadas en esta convocatoria. Para Creuheras, estas cifras confirman el propósito original del galardón, nacido en 1952 con la idea de “dar máxima difusión al libro en la España de 1952, donde se veía poco, y, por otro lado, que los escritores pudieran vivir de la literatura y dedicarse a escribir”. “Por las cifras, lo hemos conseguido”, concluyó.

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El directivo desglosó el impacto comercial acumulado por el premio a lo largo de sus 74 ediciones previas: “Sumamos más de 47 millones de libros vendidos. Si los repartimos entre las 74 ediciones anteriores que se han celebrado, salen 625.000 libros por cada una de ellas. Estos libros continúan sumando nuevos lectores. Son personas que se acercan por primera vez a una librería a comprarlo, pero que, a partir de ahí, pueden volver otros días para comprar otros libros”.

El 70 % de la tasa de lectores en España, la cifra que más acerca al país a la media europea, corona un incremento del 56 % en el mercado del libro desde 2013 —el punto más bajo de la crisis iniciada en 2008— hasta la actualidad, con dos tercios de ese repunte concentrados en el último lustro. Así lo planteó Jesús Badenes, director del Área de Libros del Grupo, quien atribuyó el fenómeno al trabajo conjunto de los periodistas culturales y de toda la cadena del libro. Badenes situó estas cifras en el marco de la Feria del Libro de Frankfurt, donde, según relató, continúa mencionándose el “milagro español” en referencia a esa recuperación del sector editorial. El directivo no esquivó los puntos débiles del panorama: señaló la comprensión lectora como un desafío manifiesto, en línea con lo advertido por el informe PISA, y planteó como tarea pendiente del sector profesional elevar ese nivel de comprensión en el conjunto de la sociedad.

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El premio Planeta otorga un millón de euros al autor de la novela ganadora y 200 mil euros al finalista

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, presiden este jueves la gala del Premio Planeta de Novela, que este año tuvo un cambio de última hora en la sede y una cifra récord de 1.424 manuscritos presentados. El galardón, considerado el de mayor dotación económica de las letras españolas, entrega un millón de euros a la obra ganadora y 200 mil euros a la finalista. La ceremonia, prevista inicialmente en la Sala Oval del Museo Nacional de Arte de Cataluña, se trasladó al Pabellón 1 de Fira de Barcelona, en Montjuïc, ante la magnitud de la convocatoria. La cena literaria, que reunirá a autoridades y figuras destacadas de la cultura, la economía y la sociedad civil española, podrá seguirse en directo a partir de las 21 hora española (las 4 de la tarde en Argentina; las 2 en Colombia; la 1 en México) a través de las páginas web del premio, de Planeta de Libros y de Casa del Libro, además de las redes sociales de la organización.

Las 1.424 novelas recibidas este año superan los registros de ediciones anteriores y reflejan el alcance internacional del premio. España concentra la mayor parte de los originales, con 778 obras, de las cuales 131 proceden de Madrid y 77 de Barcelona, seguidas por Valencia, con 48, y Zaragoza, con 30. América del Sur aporta 383 manuscritos, con Argentina a la cabeza, con 154, seguida por Colombia, con 78, y Chile, con 48. Desde América del Norte llegan 151 originales, entre los que México concentra 103. El resto de los envíos procede de América Central, con 17; Europa fuera de España, con 28; y, en menor medida, de Asia, África, Australia e Israel. Un total de 61 autores no especificó su procedencia.

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El jurado de esta edición está integrado por Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas, Paloma Sánchez-Garnica, Javier Sierra y Belén López, directora de Editorial Planeta y secretaria con voto. La novedad de este año es la incorporación de Sánchez-Garnica y Sierra, ambos con trayectoria previa en el propio certamen: la primera fue finalista en 2021 y ganadora en 2024, mientras que Sierra obtuvo el premio en 2017. Los dos nuevos miembros sustituyen a José Manuel Blecua, fallecido en mayo pasado, y a Juan Eslava Galán, quien formó parte del jurado durante 17 años, desde 2009 hasta 2025. El jurado selecciona de entre el total de manuscritos presentados las diez obras finalistas, casi todas firmadas bajo seudónimo, una práctica habitual en el certamen que mantiene el anonimato hasta el momento de la revelación.

Los Reyes de España presiden la gala de la 75ª edición del Premio Planeta en el Pabellón 1 de Fira de Barcelona. (EFE/Andreu Dalmau)

Entre las finalistas de esta edición figuran La sombra de Isabel, de Pedro Regalado Rodríguez; Letraherido, de Pepe M. Carrascosa; Alba Naranja, firmada por Tamsilt El Hayani; Cuando tu muerte es mi liberación, de Lita Rowe; Los Caminantes, de Martín Guerrero; Kintsugi o tres almas rotas, de Hugalma de la Sierra; La noche de los faroles, de Mencía Salazar; Los que faltan, de Luz Ventura; El jardín de Lennon, de Jorge Herrero, y La mujer desnuda sale a las once, de Bernardo Galeana. El jurado elige entre estas diez obras a la ganadora y a la finalista, cuyos nombres se desvelan durante la velada del jueves.

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Un premio que nació en 1952 en un restaurante de Madrid

El Premio Planeta tiene su origen en 1952, cuando el editor José Manuel Lara Hernández, fundador de Editorial Planeta, lo creó con el objetivo de dar a conocer la obra de autores españoles y latinoamericanos y, al mismo tiempo, atraer a nuevos lectores. La primera edición, dotada con 40.000 pesetas, se celebró en octubre durante una velada en el restaurante Lhardy de Madrid. La dotación económica creció de forma sostenida a lo largo de las décadas. Pasó a 100.000 pesetas en su segunda edición, a 200.000 en 1959 y a 250.000 en 1966, año en que resultó ganadora Marta Portal con A tientas y a ciegas. En 1967 el premio dio un salto significativo al elevarse hasta 1.100.000 pesetas, cifra que recayó en Las últimas banderas, de Ángel María de Lera, y que convirtió al certamen en el segundo mejor dotado del mundo, solo por detrás del Nobel.

El crecimiento continuó en las décadas siguientes. En 1973 la cuantía ascendió a dos millones de pesetas, y en 1976, con motivo del 25 aniversario, se situó en cuatro millones. Desde 1974 se sumó además un accésit de 500.000 pesetas para la obra finalista. En 1988 el premio alcanzó los 20 millones de pesetas para el ganador y cinco millones para el finalista, cifras que volvieron a incrementarse en 1991 y 1992.

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Un autobús lleva colgada una pancarta conmemorativa de Editorial Planeta sobre la publicación del volumen cien de la colección Autores Españoles Contemporáneos y el Premio Planeta 1959.

En 2001, al cumplirse los 50 años del certamen, la dotación llegó a los 100 millones de pesetas, equivalentes a 601.000 euros tras la entrada en vigor de la moneda única europea. Dos décadas después, en 2021, coincidiendo con el 70 aniversario, la cifra se fijó en un millón de euros para la obra ganadora y 200.000 euros para la finalista, montos que se mantienen en la presente edición y que consolidan al Planeta como el premio literario mejor dotado del mundo.

La edición de 2025 dejó un antecedente que ilustra la tradición del anonimato en el certamen. El escritor madrileño Juan del Val, guionista y colaborador del programa de televisión El Hormiguero, resultó ganador con la novela Vera, una historia de amor, presentada bajo el pseudónimo femenino Elvira Torres. La finalista de aquella edición fue Ángela Banzas, con Cuando el viento hable.

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[Fotos: prensa Planeta]