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“No se conviertan en actores”: Drake Bell arremetió contra SAG-AFTRA por negarle el seguro médico

El actor de 'Drake & Josh' hizo público que sus ingresos no alcanzaron el umbral mínimo exigido por el sindicato

Drake Bell
Drake Bell expuso que no cumple con el umbral de ingresos para acceder al seguro de salud de SAG-AFTRA. (EFE/Sashenka Gutierrez)
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Drake Bell expuso públicamente que no califica para el seguro de salud del Sindicato de Actores de Cine-Federación Americana de Televisión y Radio (SAG-AFTRA) luego de no alcanzar el umbral mínimo de ingresos requerido.

A través de sus historias de Instagram, el actor de 40 años compartió una captura de pantalla del portal del gremio que confirmaba su situación.

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El mensaje en la plataforma indicaba: “No califica para la cobertura del Plan de Salud en este momento”, y precisaba que sus ingresos declarados entre julio de 2025 y junio de 2026 no cumplieron con los requisitos mínimos de elegibilidad.

Bell había acumulado USD 17.480,53 en el período analizado. Para el año de beneficios 2026, el sindicato exige un mínimo de USD 28.090, cifra que ascenderá a USD 28.933 en 2027. Al actor le faltaban USD 11.452,47 para alcanzar ese umbral, según lo que él mismo difundió.

Ante esta situación, Bell reaccionó con dureza en redes sociales. “No se conviertan en actores. No se unan a SAG. Pueden trabajar 35 años y aun así recibir [una señal obscena como respuesta]”, escribió en sus historias.

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Drake Bell
El actor cuestionó públicamente la conducción de SAG-AFTRA y dirigió críticas a su presidente Sean Astin. (Instagram/Drake Bell)

El actor también etiquetó a la organización y a su presidente, Sean Astin, quien conduce el gremio desde 2025.

“Estás haciendo un trabajo espléndido”, escribió con ironía. “¿Por qué no dejan de poner actores a cargo de las cosas? Solo saben decir palabras frente a una cámara”, añadió en la misma publicación.

¿Qué pasa cuando los actores no alcanzan el mínimo de ingresos?

El de Bell no es un caso aislado. En septiembre, el actor Jack Haven, conocido por la serie Atypical, hizo un llamado público tras quedar USD 4.000 por debajo del mínimo exigido por SAG-AFTRA para acceder a la cobertura.

Su mensaje tuvo eco y recibió suficientes ofertas laborales como para alcanzar el umbral requerido.

“Recibí muchas ofertas. Gracias a todos. Me siento abrumado”, declaró Haven. “Mi representante dijo que fue como It’s a Wonderful Life. Me siento un poco loco también, porque no esperaba que tanta gente viera el video”.

En respuesta a la situación de Haven, Heather Matarazzo, reconocida por The Princess Diaries, reveló el 23 de septiembre en Threads que también estaba en riesgo de perder sus beneficios.

“Estoy literalmente en el mismo barco ahora mismo”, escribió. No quedó claro si Matarazzo logró finalmente reunir los ingresos mínimos exigidos.

Drake y Josh
Drake Bell alcanzó la fama por su labor en producciones de Nickelodeon como la serie 'Drake y Josh'. (Nickelodeon)

Drake Bell alcanzó la fama a comienzos de la década de 2000 con su participación en las producciones de Nickelodeon El show de Amanda (1999), All That (2004) y Drake & Josh, comedia de situación en la que trabajó junto a Josh Peck durante cuatro temporadas.

En los años siguientes sumó trabajos de doblaje, entre ellos el papel de Spider-Man en Ultimate Spider-Man (2012), con reprise del personaje en Phineas y Ferb (2013), Avengers Assemble (2013) y Hulk and the Agents of S.M.A.S.H. (2013).

En los últimos años, Bell orientó su actividad hacia la música. En 2024 lanzó el álbum Non-Stop Flight y realizó una gira con presentaciones en Estados Unidos y México, aunque canceló los shows finales previstos para fines de julio y comienzos de agosto.

“Por razones personales, y con gran tristeza, debo posponer los últimos conciertos de esta gira”, escribió en un comunicado.

La estrella reveló en la docuserie 'Quiet on Set' que fue víctima de abuso sexual durante su adolescencia. (Tea Time)
La estrella reveló en la docuserie 'Quiet on Set' que fue víctima de abuso sexual durante su adolescencia. (Tea Time)

También en 2024, en la docuserie Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, Bell reveló por primera vez públicamente que había sido víctima de abuso sexual durante su adolescencia por parte del ex entrenador de diálogos Brian Peck.

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