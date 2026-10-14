Rosario Central quedó envuelto en un escándalo por un supuesto recital de los Red Hot Chili Peppers que se iba a realizar en su estadio en 2027

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El club Rosario Central quedó envuelto en una polémica que involucra a una de las bandas de rock más reconocidas del mundo. Los Red Hot Chili Peppers desmintieron una supuesta actuación pautada dentro del marco del Music Gol Festival, programado para el 12 de junio de 2027 en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario.

La banda estadounidense negó públicamente su participación después de que Rosario Central, la productora Underdog Entertainment y otras cuentas vinculadas al evento difundieran una grilla que la ubicaba como figura principal. El festival se promocionaba con el mensaje “¡El rock internacional llegó a Rosario!”: incluía a The Human League y Happy Mondays, además de otros artistas aún sin confirmar. La preventa iba a ofrecerse mediante Banco Macro y la plataforma Entrada Uno.

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Las dudas crecieron porque el grupo no había anunciado la fecha en sus canales oficiales ni tenía una gira internacional confirmada. Además, los Red Hot Chili Peppers no se presentan en vivo desde el 30 de julio de 2024 en el Hollywood Casino Amphitheatre en Maryland Heights, Missouri (Estados Unidos), como cierre del Unlimited Love Tour. La confirmación llegó en el posteo principal del festival: desde la cuenta oficial del grupo dejaron un comentario con un corazón y el mensaje: “Perdón, no somos nosotros”.

La reacción de los Red Hot Chilli Peppers tras el anuncio del festival en Rosario Central

Después de esa respuesta, Music Gol Festival y Underdog Entertainment eliminaron las publicaciones que anunciaban el recital y borraron el contenido de sus cuentas. Lo mismo sucede en la página web del evento, al cual venden como “bienvenidos a la celebración del fútbol y la música en directo”.

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Banco Macro también aclaró mediante un comunicado que no tiene que ver con el festival y citó que “no organiza ni patrocina el festival Music Gol Festival ni a los artistas anunciados”. La entidad sostuvo que su intervención se limitaba a beneficios de preventa y financiación con tarjetas. “El cumplimiento de la programación son responsabilidad de la organización y su productora”, señaló la entidad. También afirmó que no facilitará el plan de cuotas previsto para el evento porque no tenía conocimiento de la organización y canceló su participación antes de la preventa de entradas.

Rosario Central quedó involucrado porque el recital estaba previsto en su estadio. El gerente general del club, Javier Sola, aseguró que la institución desconocía cuáles serían los artistas contratados y adelantó que evalúa medidas legales contra la productora.

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El anuncio del festival en Rosario Central con los Red Hot Chilli Peppers

Ante este escenario, el gerente general de Rosario Central, Javier Sola, dijo que el club dará de baja el evento “para evitar estafas”. “Estamos sorprendidos sobre esta situación. Y como club, le solicitamos la confirmación mediante las redes oficiales de los artistas o los contratos. En caso contrario, el club al mediodía tomará una decisión porque mañana comienza la venta y no queremos que haya ningún perjudicado”, sentenció en Radiópolis, programa que se emite por Radio 2 de Rosario.

“Nosotros hemos alquilado el estadio para un recital”, dijo Sola. Precisó que la productora ya había abonado el 50 por ciento del monto acordado por el alquiler. “Si esto no es aclarado, Central no va a poner a disposición el campo de juego para hacer un recital”, añadió Sola.

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Además, explicó que el club había alquilado el estadio para un recital organizado por Underdog Entertainment, una firma que, según indicó, estaría a cargo de un empresario de nombre “Gonzalo Entenza”. “En este caso no sabíamos quién iba a ser el artista principal”, afirmó. El gerente general sostuvo que Central había trabajado durante varios meses en el acuerdo y expresó su enojo por lo ocurrido. La productora ya había abonado el 50% del monto pactado por el alquiler del estadio.

“Nosotros como institución, venimos trabajando en la modernización del estadio para poder realizar algún tipo de espectáculo y surgió esta posibilidad que se venía trabajando hace ya varios meses para hacer un festival en la cancha de Rosario Central. En este proceso hemos tenido varias conversaciones con la productora. Hemos utilizado contratos que utilizan otros contratos que tienen muchos recitales al año y estamos sorprendidos sobre esta situación”, planteó Sola. “Yo vengo de otro club donde se hacían también recitales. Nosotros acordamos con una productora y eligen una fecha. Después, los convenios por privacidad y confidencialidad no los exponen. Ante esta situación, que es de público conocimiento, que una red social de la propia banda enciende las alarmas”, subrayó.

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“Nosotros, lo que se ha hablado, es que la banda principal del show es la que está expuesta y está faltando a lo acordado. En este caso sabíamos quién iba a ser el artista principal, si esto no se confirma mediante las páginas oficiales del artista o mediante la lectura del contrato donde se está acordado que venga a tocar al estadio de Rosario Central, el club sacará un comunicado y no será parte de esto para no perjudicar a ninguna persona. Estamos muy enojados porque hemos trabajado muchos meses para esto”, agregó.

COMUNICADO DE BANCO MACRO:

Comunicado de Banco Macro

Banco Macro informa que no organiza, ni patrocina el Festival “Music Gol Festival”, ni a los artistas anunciados. Su participación se limitaba a ofrecer beneficios con tarjetas Macro en la preventa y venta general del festival mencionado.

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La organización del evento, la confirmación de los artistas y el cumplimiento de la programación son responsabilidad de la organización y su productora.

La prioridad de Banco Macro es y será siempre cuidar a los clientes.

Por este motivo, y ante los hechos de público conocimiento, se decidió discontinuar la propuesta de ahorros y cuotas comunicada previo al comienzo de la preventa de tickets en el festival.