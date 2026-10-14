Tom Hiddleston habló sobre la paternidad: “Es el papel más importante que desempeñaré jamás”

Tom Hiddleston declaró que la paternidad es el papel más importante de su vida tras la llegada de sus dos hijos con Zawe Ashton - REUTERS/Mark Blinch

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Tom Hiddleston, el actor británico que dio vida al villano Loki en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), habló con una franqueza poco habitual sobre cómo la llegada de sus dos hijos con su prometida Zawe Ashton reorientó por completo el sentido de su vida, en una entrevista publicada el martes 13 de octubre por Esquire UK.

“Convertirme en padre ha cambiado mi vida por completo”, declaró el actor, de 45 años. “Ha transformado el sentido de mi vida. Es lo más importante que haré jamás, el papel más importante que desempeñaré. Y estar ahí con ellos, a su lado, es el paraíso”. La intensidad de sus palabras no se agotó ahí: también reconoció que nada lo preparó para la magnitud de ese cambio emocional. “No creo que pudiera haber estado preparado para cómo se expande el corazón al convertirse en padre. Sientes todo con mayor intensidad. Es un amor como ningún otro”. Cuando se le preguntó si esa experiencia resultaba totalmente positiva, su respuesta fue tajante: “Sí, porque te sientes más vivo”.

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El actor interpreta al alpinista Sir Edmund Hillary en la película Tenzing sobre la primera ascensión al Everest de 1953 - REUTERS/Heather Khalifa

La paternidad ha permeado incluso su trabajo. Hiddleston contó a Esquire UK que sus hijos conocen Pompeya y la figura de Sir Edmund Hillary, el alpinista que interpreta en su nueva película Tenzing, sobre la primera ascensión exitosa al Everest en 1953. El actor también recordó un episodio revelador: tras aterrizar a las seis de la mañana después de un rodaje en la montaña, se dirigió directamente al parque para estar con sus hijos. Consultado sobre si los apoyaría si algún día decidieran dedicarse a la actuación, la respuesta fue clara: los respaldaría, porque lo que desea, en última instancia, es su felicidad.

Tom Hiddleston y Chris Hemsworth en 'Thor', de Kenneth Branagh

De Cambridge al Dios del Caos

Nacido el 9 de febrero de 1981 en Westminster, Londres, Thomas William Hiddleston creció en Wimbledon con sus dos hermanas antes de ingresar al Eton College, donde coincidió con Eddie Redmayne. Estudió Clásicas con matrícula de honor en la Universidad de Cambridge y luego se formó en la Royal Academy of Dramatic Art (RADA). Su carrera profesional arrancó en 2001 y su primer largometraje llegó en 2007 con Unrelated, de Joanna Hogg.

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El salto definitivo ocurrió en 2011, cuando fue elegido para interpretar a Loki en Thor, bajo la dirección de Kenneth Branagh. Aunque había sido considerado para el papel protagónico, Hiddleston apostó por el hermano antagonista, una decisión que resultó ser la más trascendente de su trayectoria: participó en siete producciones del UCM, protagonizó dos temporadas de la serie Loki en Disney+ y en diciembre de 2026 regresará al universo Marvel en Avengers: Doomsday. Su versatilidad quedó certificada con el Globo de Oro al mejor actor en miniserie por The Night Manager (2016), adaptación de la novela de John le Carré, serie a la que también regresó en una segunda temporada estrenada en enero de 2026 en la BBC y Amazon Prime Video, ahora también como productor ejecutivo.

Tom Hiddleston y la actriz Zawe Ashton iniciaron su relación tras compartir el escenario en la obra teatral Betrayal en 2019 - REUTERS/Jaimi Joy

Una familia construida sobre un escenario

Hiddleston comparte su vida familiar con Ashton, de 42 años, actriz conocida por The Marvels y The Handmaid’s Tale. Se conocieron en 2019 al protagonizar juntos la obra Betrayal, en la que interpretaban a un matrimonio; la química escénica derivó en una relación real que confirmaron al debutar juntos en la alfombra roja de los Premios Tony de 2021. Se comprometieron en marzo de 2022, y ese año Ashton anunció su primer embarazo. La pareja dio la bienvenida a su primer hijo en octubre de 2022. En una entrevista con GQ en diciembre de 2025, Hiddleston confirmó la llegada del segundo, al que describió como la experiencia “más hermosa, profunda, impactante y transformadora” de su vida. Ambos han mantenido la identidad de sus hijos alejada de la atención pública.

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