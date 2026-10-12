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Murió RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en ‘Breaking Bad’

El actor alcanzó reconocimiento internacional por su participación en la serie protagonizada por Bryan Cranston

RJ Mitte falleció a los 34 años.
RJ Mitte falleció a los 34 años.
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RJ Mitte, conocido por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad y por su labor en favor de los derechos de las personas con discapacidad, falleció a los 34 años en Brownsville, Texas.

Sus representantes confirmaron la noticia el lunes 12 de octubre, aunque no dieron a conocer la causa inmediata de su muerte.

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“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”, señalaron sus representantes en un comunicado.

Mitte alcanzó reconocimiento internacional por su participación en Breaking Bad, producción televisiva emitida entre 2008 y 2013.

En la serie interpretó a Walter White Jr., hijo del protagonista Walter White, encarnado por Bryan Cranston. Al igual que el personaje, el actor vivía con parálisis cerebral, una condición que le fue diagnosticada durante su infancia.

RJ Mitte tenía parálisis cerebral en la vida real al igual que su personaje de Breaking Bad.
RJ Mitte tenía parálisis cerebral en la vida real al igual que su personaje de Breaking Bad.

La serie, centrada en la transformación de Walter White, un profesor de química que comienza a fabricar metanfetamina, obtuvo 58 nominaciones a los premios Emmy en horario estelar y ganó 16 estatuillas durante su trayectoria. Entre sus reconocimientos figuran dos premios a Mejor Serie Dramática.

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La popularidad que RJ Mitte obtuvo gracias a la ficción le permitió ampliar su trabajo en favor de la inclusión y la representación de las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento.

A través de entrevistas, actividades públicas y colaboraciones con organizaciones, RJ Mitte impulsó iniciativas de concienciación sobre las barreras que enfrenta esta comunidad.

Además de su carrera como actor, el famoso participó en distintas organizaciones dedicadas a apoyar a personas con discapacidad. Fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, instituciones vinculadas con la atención, los servicios y el bienestar de personas con distintas necesidades de salud.

También presidió The Mitte Foundation, organización enfocada en respaldar iniciativas filantrópicas y proyectos comunitarios. Su participación en estas actividades estuvo relacionada con su experiencia personal y con su interés en promover una mayor inclusión social.

RJ Mitte - Walter Jr. de “Breaking Bad”
RJ Mitte dedicó su vida a luchar por los derechos de las personas discapacitadas. (Instagram/@rjmitte)

Después de su participación en Breaking Bad, RJ Mitte continuó trabajando en cine y televisión. En 2021 protagonizó Triumph, un drama en el que interpretó a un estudiante de secundaria con parálisis cerebral que busca convertirse en luchador.

La película abordó los desafíos personales y sociales que enfrenta el protagonista mientras persigue sus objetivos deportivos.

Entre sus trabajos cinematográficos posteriores figuran Love Me Dead (2024), en la que compartió créditos con Dove Cameron, y Westhampton (2025), junto a Finn Wittrock.

Según la información disponible en su perfil de IMDb, uno de sus proyectos más recientes fue la película independiente Talking to Strangers, en la que actuó junto a Lin Yin.

Su trayectoria televisiva también incluyó participaciones en Switched at Birth, Now Apocalypse y The Guardians of Justice (Will Save You!).

RJ Mitte tuvo varios proyectos más tras el termino de Breaking Bad.
RJ Mitte tuvo varios proyectos más tras el termino de Breaking Bad.

Asimismo, prestó su voz para un personaje en HCBS Final Rule: The Animated Series, una producción de cortos animados centrada en cambios relacionados con los servicios comunitarios para personas con discapacidades intelectuales en California.

Su participación en Breaking Bad marcó una etapa central de su carrera, pero también le proporcionó una plataforma desde la cual desarrolló actividades vinculadas con la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad.

Tras confirmarse su fallecimiento, sus representantes reiteraron la petición de respetar la privacidad de la familia. Hasta el momento, no se han divulgado más detalles sobre las circunstancias de su muerte.

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