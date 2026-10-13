Bryan Cranston lamentó la muerte de RJ Mitte en un emotivo mensaje: "Te voy a extrañar, hijo"

Bryan Cranston rindió homenaje a RJ Mitte tras la confirmación de la muerte del actor a los 34 años. (Redes sociales/REUTERS)

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Bryan Cranston rindió homenaje a RJ Mitte, el actor que interpretó a su hijo en Breaking Bad, tras conocerse su muerte a los 34 años.

En una extensa publicación en Instagram, expresó su “profundo desespero” y confirmó que Mitte murió por suicidio.

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“Conocí a RJ Mitte cuando solo tenía 14 años, cuando fue elegido para el papel de Walter White Jr., un papel que desempeñó con tanta alegría y entusiasmo”, escribió el intérprete de Walter White.

Mitte, quien fue diagnosticado con parálisis cerebral en la infancia, falleció el lunes en Brownsville, Texas.

En su mensaje, Cranston destacó la determinación de Mitte frente a su diagnóstico de parálisis cerebral: “Nunca —jamás— permitió que ese desafío fuera una excusa para nada. Afrontó el exigente calendario de rodaje con gran determinación”.

El ganador del Emmy publicó en Instagram un extenso homenaje a Mitte, el actor que interpretó a su hijo en 'Breaking Bad', y confirmó que murió por suicidio. (Instagram/@bryancranston)

Señaló que, pese a ser una estrella de un programa exitoso, RJ Mitte “seguía siendo un niño”.

Cranston describió los intercambios cotidianos con su joven colega con afecto: siempre escuchaba los consejos que le daban sus padres televisivos —la actriz Anna Gunn y él mismo—, aunque a veces, “con picardía adolescente, ignoraba el consejo para aprender de la manera difícil”.

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La confirmación del suicidio dejó al actor sin respuestas: “Es especialmente devastador saber que se quitó la vida. ¿Por qué? Nos estábamos enviando mensajes de texto hace apenas unas semanas, buscando cuándo podríamos almorzar juntos”.

“No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro... Pero sé que lo amé y disfruté plenamente estar con él durante todos esos años en la serie, y después de que el foco de Breaking Bad se apagara... Te voy a extrañar, hijo”, concluyó en su publicación.

Al final de su publicación, Cranston exhortó a quienes estén contemplando el suicidio a llamar a la línea de crisis 988 Suicide & Crisis Lifeline: “Hay esperanza”, concluyó.

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La estrella encarnó al personaje de Walter White Jr. en 56 episodios de la aclamada serie de televisión. (AMC)

RJ Mitte participó en 56 de los 62 episodios de Breaking Bad a lo largo de sus cinco temporadas, emitidas por AMC entre 2008 y 2013.

Días antes de su muerte, promovía su participación en el filme Talking to Strangers, dirigido por Johnny Severin.

Otras estrellas de ‘Breaking Bad’ despiden a RJ Mitte

Aaron Paul, quien dio vida a Jesse Pinkman en la serie, expresó en una declaración: “Estoy sin palabras. Estoy destrozado por esta noticia. RJ, te quiero, amigo mío. Te vamos a extrañar. Y a quien esté leyendo esto: sepan que son amados y que no están solos. Recuérdenlo siempre”.

Dean Norris, quien interpretó al agente de la DEA Hank Schrader —tío de Walt Jr. en la ficción—, publicó en X su conmoción: “Oh Dios mío. Estaba trabajando cuando me enteré de lo de RJ. Estoy destrozado”.

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“Aunque RJ no interpretó a mi hijo televisivo, siempre lo cuidé como a un chico joven en el set. Era un chico dulce y será muy extrañado. Esto es tan desgarrador, no puedo creerlo. Pensando en él y en su familia”.

Aaron Paul expresó su conmoción por el fallecimiento de RJ Mitte y envió un mensaje de apoyo al público. (REUTERS/Fred Prouser/File Photo)

Mitte fue también un activo defensor de los derechos de las personas con discapacidad: sirvió como embajador de United Cerebral Palsy y de Shriners Children’s Hospitals, y fue presidente de la Mitte Foundation, una organización sin fines de lucro con sede en Texas fundada por su familia en 1994.

En 2013, año del final de Breaking Bad, recibió el Premio Harold Russell de SAG-AFTRA, que distingue a actores con discapacidad por su labor en representación y concientización.

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En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomienda sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

Línea de prevención del suicidio en Argentina: el Centro de Asistencia al Suicida ofrece orientación y apoyo. Tienen una línea de prevención del suicidio disponible al teléfono 135 (línea gratuita) o al (011)5275-1135 y 0800 345 1435 para llamadas desde todo el país.

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En México, para aquellos que buscan ayuda o asistencia en relación al suicidio, existe la Línea de la Vida: 800-911-2000, este servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En Colombia, la Línea de la Vida brinda apoyo emocional a individuos que enfrentan crisis de suicidio o angustia. Este servicio está disponible en varias ciudades del país. En Bogotá, se puede contactar a través de la línea 106 o vía WhatsApp al 3007548933. Barranquilla cuenta con la línea 339 99 99, mientras que en Medellín se dispone de la Línea Amiga al 444 44 48. En Cali, al igual que en Bogotá, la línea de atención es el 106. Estas líneas ofrecen una respuesta inmediata a quienes necesitan ayuda en momentos críticos.

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En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) ofrece apoyo emocional a través de la Línea 113 Salud, accesible nacionalmente por teléfono, WhatsApp o Telegram en los números 955557000 y 952842623.

En España, el Ministerio de Sanidad ha establecido la Línea 024 para la atención a la conducta suicida.

En Guatemala, la Fundación Desarrolla Guatemala para la Educación y la Salud, tiene la línea telefónica: 1582 y el número de WhatsApp: 502- 3007-1582. En El Salvador, para orientación psicológica o atención ante una crisis, el ministerio de Salud dispone del número 131. Durante la llamada deben seleccionar su departamento y luego la opción de salud mental. También se puede llamar al número 503 7741-6614, de lunes a viernes, de 7:30 a 15:30 o al Sistema de Emergencias 9-1-1 . En Costa Rica , está la línea Aquí Estoy del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica ofrece un servicio gratuito de apoyo para la prevención del suicidio y el Centro de Atención Psicológica (UCR), teléfono 506- 2511-5776. En Honduras, la línea de emergencia para la prevención del suicidio es 988. En Panamá el Ministerio de la Mujer pone al servicio de la comunidad la Línea gratuita 147 que brindará atención profesional en salud mental 24 horas. Puedes recibir atención psicológica gratuita en República Dominicana llamando al Centro de Contacto Cuida tu Salud Mental al número (809) 200-1400.

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