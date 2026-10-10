“Yo soy tu padre”: el sable de Darth Vader del mítico duelo con Luke Skywalker sale a subasta

La pieza empuñada por Darth Vader en El imperio contraataca podría venderse por al menos USD 1 millón. (Crédito: BF Distribution)

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Un sable de luz utilizado por Darth Vader en una de las escenas más recordadas de la saga Star Wars saldrá a remate el próximo 12 de noviembre. La pieza, empuñada por el personaje en el duelo de Ciudad Nube donde pronuncia la frase “yo soy tu padre”, forma parte de la Ultimate Star Wars Auction organizada por Heritage Auctions y se espera que alcance al menos un millón de dólares.

El arma, que perteneció al atuendo del actor David Prowse en El imperio contraataca (1980), también fue reutilizada en El retorno del jedi (1983).

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Para los coleccionistas, su valor simbólico se multiplica pues el objeto aparece en el clímax de la quinta entrega cronológica de la saga: el momento en que Vader derrota a Luke Skywalker y le revela su verdadera identidad tras cercenarle la mano derecha de un sablazo.

El sable de Darth Vader utilizado en "El imperio contraataca" saldrá a subasta (Composición fotográfica)

Pero la subasta no se limita a esta pieza. Heritage Auctions también busca nuevo dueño para más de dos docenas de sables de luz utilizados a lo largo de las nueve películas numeradas de la saga, además de otros filmes y series ambientados en el universo creado por George Lucas.

Entre ellos figuran los sables usados por Ewan McGregor, en el papel de Obi-Wan Kenobi, y Hayden Christensen, como Anakin Skywalker, durante el duelo de La venganza del Sith (2005). Esas dos piezas tienen un precio de salida mucho más modesto, de 10.000 dólares cada una.

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El catálogo de la Ultimate Star Wars Auction incluye más objetos interesantes. Una carabina EE-3 empuñada por el cazarrecompensas Boba Fett a lo largo de El imperio contraataca tiene un precio de salida superior a los 100.000 dólares. También se subastará una mano de títere utilizada por Frank Oz para dar vida a Yoda en su primera aparición en pantalla, el guion personal de la tercera versión del filme original de 1977 firmado por el actor Anthony Daniels, quien interpretó a C-3PO, y un casco de piloto de caza TIE proveniente de Rogue One: una historia de Star Wars.

El sable de Darth Vader utilizado en "The Empire Strikes Back" saldrá a subasta con una base de un millón de dólares (Heritage Auctions)

Podría romper un récord

El sable de Vader que ahora se subasta llega después de una venta histórica en la categoría. En julio, un sable de luz utilizado por Mark Hamill en el papel de Luke Skywalker en la misma escena de The Empire Strikes Back se vendió por 3,75 millones de dólares, la cifra más alta jamás pagada por un objeto utilizado en una película de Star Wars, según datos de Heritage Auctions.

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Esa pieza incluía, además, la mano protésica cercenada del personaje, un detalle que elevó su atractivo entre los coleccionistas.

El sable de luz de Luke Skywalker, acompañado por la mano protésica del personaje, se vendió en julio por USD 3,75 millones. (Heritage Auctions)

El ejecutivo vicepresidente de Heritage Auctions, Joe Maddalena, había calificado entonces esa pieza como “uno de los artefactos de Star Wars más importantes que existen”, y señaló que los compradores pujaban “por mucho más que un objeto de utilería” sino por “un fragmento genuino de la mitología moderna”, de acuerdo con declaraciones recogidas por Euronews.

Un año antes, otro sable de Vader proveniente de Empire se había vendido por 3,6 millones de dólares. Otras piezas de la saga que alcanzaron cifras millonarias en subastas incluyen una miniatura del caza X-wing de Red Leader, vendida por 3,1 millones de dólares en 2023, un droide R2-D2 de tamaño real, rematado en 2,8 millones de dólares, y el bláster de Han Solo utilizado en A New Hope, que alcanzó aproximadamente un millón de dólares.

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Con el precedente de julio como referencia, la venta del sable de Vader del 12 de noviembre podría acercarse, o incluso superar, el récord vigente, aunque Heritage Auctions no adelantó por ahora una estimación máxima para la pieza.