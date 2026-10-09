¿Qué son los ‘freebies’ y por qué miles de fans de BTS los intercambian antes de los conciertos?

Jóvenes seguidoras del grupo de k-pop BTS intercambian recuerdos artesanales y paquetes de obsequios en una plaza pública de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La emoción por BTS en Lima no se limita a las canciones, las coreografías o los momentos que los siete integrantes comparten con sus seguidores sobre el escenario. Alrededor de los conciertos también se desarrolla una tradición que permite a los fanáticos conocerse, intercambiar recuerdos y expresar su cariño por el grupo: los freebies, pequeños regalos que las fans preparan y reparten durante los encuentros relacionados con sus artistas favoritos.

El primer concierto de BTS en el Estadio San Marcos se realizó el miércoles 7 de octubre, pero la experiencia todavía no termina para ARMY. Los seguidores tienen por delante otras dos presentaciones, programadas para el viernes 9 y el sábado 10 de octubre, fechas en las que se espera que continúen las muestras de entusiasmo dentro y fuera del recinto. En medio de esta semana especial, los intercambios de stickers, llaveros, pulseras y tarjetas coleccionables también forman parte de la experiencia que rodea los espectáculos.

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Cada vez que se aproxima un concierto de BTS o de otro artista con una comunidad de seguidores activa, las redes sociales comienzan a llenarse de estos pequeños objetos preparados especialmente para la ocasión. Muchas fans los llevan en bolsas, los organizan por diseños y los reparten entre personas que, en numerosos casos, conocen por primera vez.

Seguidoras del grupo de música BTS intercambian obsequios y recuerdos temáticos en la Plaza Mayor de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué son los freebies y qué suelen regalar las fans en los conciertos?

Los freebies son pequeños obsequios gratuitos que los seguidores de un artista preparan para repartir entre otros fans durante conciertos, encuentros, proyecciones de películas y distintas actividades relacionadas con sus ídolos. Entre los objetos más habituales se encuentran los stickers, llaveros, pulseras, tarjetas coleccionables, separadores de libros y fotografías con diseños inspirados en los artistas.

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En el caso del K-pop, algunos de estos regalos incluyen imágenes de los integrantes de un grupo, ilustraciones, frases conocidas por el fandom o diseños creados por las propias fans. También pueden estar relacionados con una canción, un álbum, una fecha especial o una gira. La variedad depende de la creatividad de quien los prepara y de los recursos que tenga disponibles.

La dinámica suele ser sencilla: una fan lleva varios ejemplares de un mismo diseño y los entrega a otras personas que encuentra en los alrededores del recinto o durante las actividades previas al concierto. En ocasiones, también se organizan intercambios en los que las asistentes ofrecen sus propios regalos y reciben otros a cambio.

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Aunque la palabra freebie hace referencia a un obsequio gratuito, el intercambio no siempre implica que ambas personas deban entregar algo. Una fan puede repartir sus creaciones sin pedir nada a cambio, mientras que otra puede ofrecer pulseras o tarjetas para quienes deseen intercambiarlas. En ambos casos, la intención es compartir un recuerdo de la experiencia.

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De Star Trek al K-pop: los antecedentes de una tradición entre fandoms

Aunque actualmente los freebies suelen asociarse con el K-pop, la costumbre de preparar y distribuir recuerdos entre seguidores tiene antecedentes en comunidades de fans de décadas anteriores. La cultura de los fandoms modernos comenzó a consolidarse mucho antes de la expansión internacional de la música coreana.

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Durante la década de 1960, las comunidades vinculadas con producciones de ciencia ficción, como Star Trek, desarrollaron espacios de encuentro en convenciones y reuniones. En esos ambientes, los seguidores compartían materiales, recuerdos y objetos relacionados con sus intereses. Estas prácticas contribuyeron a consolidar una cultura en la que participar de un fandom no consistía únicamente en consumir una película o una serie, sino también en crear, intercambiar y establecer relaciones con otras personas.

Con el paso del tiempo, estas dinámicas se extendieron a diferentes comunidades culturales. Los seguidores de series, películas, videojuegos y artistas musicales encontraron distintas maneras de expresar su entusiasmo mediante objetos elaborados por ellos mismos.

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Por eso, aunque el K-pop contribuyó a que los freebies alcanzaran una enorme visibilidad, no se puede afirmar que haya inventado esta costumbre. Su popularidad actual es el resultado de una práctica de intercambio que fue adaptándose a las características de cada comunidad y a las posibilidades que ofrecen las redes sociales.

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¿Por qué los freebies se hicieron tan populares en el K-pop?

La popularización de los freebies dentro del K-pop se relaciona con el crecimiento internacional del género y con una cultura de coleccionismo que adquirió especial relevancia entre sus seguidores. Alrededor de 2010, mientras los grupos coreanos ganaban presencia fuera de Corea del Sur, los álbumes físicos, las fotografías promocionales y las photocards se convirtieron en elementos importantes para muchos fans.

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Las photocards son tarjetas coleccionables que suelen incluir fotografías de los integrantes de un grupo. En el mercado oficial, pueden formar parte de los álbumes y otros productos musicales. Su atractivo impulsó también la creación de versiones elaboradas por seguidores, quienes comenzaron a diseñar sus propias tarjetas para compartirlas durante reuniones y eventos.

Así, los regalos hechos por fans encontraron un espacio natural en una comunidad que ya valoraba los objetos coleccionables y los diseños relacionados con sus artistas favoritos. Las redes sociales ayudaron a difundir esta práctica, pues permitieron mostrar las creaciones, compartir ideas y coordinar entregas antes de los conciertos.

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La costumbre también resultó compatible con la dinámica de los fandoms de K-pop, donde los seguidores suelen organizar proyectos colectivos, encuentros temáticos y actividades vinculadas con los lanzamientos musicales. Los freebies se incorporaron a estas experiencias como una manera sencilla de participar y dejar un recuerdo entre quienes comparten el mismo entusiasmo.

Para las empresas de entretenimiento, además, la circulación de fotografías, diseños y objetos relacionados con los artistas puede generar exposición adicional. Cuando un regalo lleva la imagen o el nombre de un grupo y aparece en publicaciones de redes sociales, contribuye a mantener presente al artista entre sus seguidores. No obstante, esa posible difusión comercial no significa que todos los freebies tengan una finalidad publicitaria: muchos nacen de la iniciativa personal de las fans y de sus ganas de compartir.

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¿Por qué las fans gastan tiempo y dinero en preparar regalos gratuitos?

Una de las preguntas más frecuentes sobre esta práctica es por qué una persona invertiría dinero, materiales y varias horas de trabajo para fabricar objetos que luego entregará sin cobrar. La respuesta no se encuentra únicamente en el valor económico del regalo, sino en lo que representa para quien lo prepara y para la persona que lo recibe.

Algunos autores han utilizado el concepto de economía del regalo para explicar prácticas en las que las personas crean o comparten bienes sin que el intercambio esté condicionado por un pago o una recompensa equivalente. En estos casos, el valor de un objeto no depende exclusivamente de cuánto cuesta producirlo, sino también del esfuerzo, el tiempo y la intención que hay detrás.

Esta perspectiva permite comprender por qué una pulsera hecha a mano o una tarjeta diseñada por una fan puede convertirse en un recuerdo especial. El objeto puede ser sencillo, pero representa una parte del entusiasmo que alguien decidió compartir con desconocidos que tienen un interés en común.

Preparar freebies también puede ser una actividad creativa. Algunas fans dibujan sus propios diseños, otras editan fotografías, imprimen tarjetas o combinan colores y materiales para crear piezas personalizadas. El proceso de elaboración forma parte de la experiencia, al igual que el momento de repartir los regalos.

Además, no todas las personas participan de la misma manera. Algunas preparan decenas de objetos para distribuirlos en un concierto; otras llevan unos pocos para intercambiarlos con amigas o con seguidores que conocen a través de internet. La cantidad no determina necesariamente el significado de la experiencia.

A BTS fan shows handmade freebies, small fan-made gifts traditionally exchanged or handed out for free among fans at Kpop events, as they wait in line outside the El Campin stadium ahead of the first of two concerts by the South Korean group in Bogota, Colombia, October 2, 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez

Freebies en conciertos de BTS: una forma de conectar con ARMY

En los conciertos de BTS, esta tradición encuentra una comunidad especialmente activa. El fandom del grupo, conocido como ARMY, reúne a seguidores de diferentes edades y países que comparten su admiración por los siete integrantes: RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

En este contexto, los freebies pueden incluir tarjetas con fotografías de los integrantes, pulseras con los colores o símbolos del fandom, stickers, ilustraciones y otros recuerdos preparados para una fecha determinada. Algunas creaciones se inspiran en una canción o una etapa musical; otras están dedicadas a un integrante en particular.

La experiencia no se limita a recibir un objeto. Para muchas asistentes, el intercambio representa una oportunidad para iniciar una conversación, conocer a otras personas y llevarse un recuerdo que no necesariamente forma parte de los productos oficiales de la gira.

En una ciudad que recibe a miles de seguidores por un concierto, estos pequeños gestos pueden facilitar encuentros entre personas que comparten una misma afición, aunque provengan de lugares distintos o nunca antes hayan coincidido. La música funciona como punto de partida, mientras que los regalos ayudan a crear una experiencia compartida alrededor del espectáculo.

La costumbre también permite que quienes no tienen grandes recursos económicos participen de alguna manera. No es necesario preparar objetos costosos: un sticker, una tarjeta impresa o una pulsera sencilla pueden formar parte del intercambio. Lo importante para muchos participantes es la intención de compartir y la conexión que se establece con otros miembros de la comunidad.

Integrantes del colectivo de seguidores de BTS intercambian tarjetas y recuerdos artesanales en el centro histórico de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)