Estreno de ‘Doctora X’ en Netflix: Kim Ji-won regresa con un nuevo K-drama tras ‘La reina de las lágrimas’

Netflix presenta un tráiler del kdrama "Doctora X" con la participación de la actriz Kim Ji-won en el rol de la cirujana Gye Soo-jung.

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Kim Ji-won vuelve a la televisión con Doctora X, un nuevo K-drama médico que la coloca en un papel muy distinto al que interpretó en La reina de las lágrimas. Esta vez, la actriz surcoreana encabeza la adaptación de una exitosa franquicia japonesa y da vida a una cirujana que no teme enfrentarse a las estructuras de poder de un hospital dominado por la corrupción.

La producción, cuyo título original es Doctor X: The Age of White Mafia, presenta a Gye Soo-jung, una cirujana de extraordinario talento que llega al Guseo University Hospital. Allí utiliza sus habilidades médicas para abrirse paso dentro de una institución en la que abundan los conflictos e injusticias.

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La propuesta de la serie mezcla el habitual drama médico con elementos de noir, thriller y humor. Como la describe la plataforma, Soo-jung es una especie de heroína oscura que, gracias a sus capacidades quirúrgicas, desafía la jerarquía de su centro de trabajo. La protagonista llega a la institución a través de una agencia que proporciona médicos por encargo y queda bajo las órdenes del director Bu Seungkwon, interpretado por Son Hyun-joo.

Kim Woo-seok da vida a Park Taekyung, un joven interno de familia privilegiada.(Netflix/SBS)

Otro personaje importante es Park Taekyung, un interno de familia privilegiada interpretado por Kim Woo-seok, quien queda bajo la tutela de Soo-jung. La veterana artista Lee Jung-eun completa el elenco principal como Jang Heesook, la astuta líder de la agencia de médicos.

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El gran retorno de Kim Ji-won

Doctora X es el primer gran proyecto televisivo de Kim Ji-won desde el éxito mundial de La reina de las lágrimas, drama de Netflix que terminó en abril de 2024. En aquella producción interpretó a Hong Hae-in, una heredera de un poderoso conglomerado empresarial.

Previamente, la actriz ya había interpretado a una cirujana en la serie Descendants of the Sun, aunque su trabajo estaba enmarcado en la esfera militar. Ahora, en Doctora X, su nuevo personaje presenta una personalidad y una imagen muy diferentes.

La nueva serie está basada en la popular franquicia médica japonesa Doctor-X. (Netflix/SBS)

Durante la conferencia de prensa de la serie en Seúl, Kim Ji-won explicó que evaluó con paciencia el proyecto adecuado para regresar a la pantalla. “Pasé un tiempo preguntándome qué tipo de imagen debía mostrar después de tomarme un descanso de dos años, y también hubo un periodo en el que estuve esperando el proyecto adecuado. Entonces recibí un guion tan maravilloso que decidí aceptarlo”, declaró, según The Korea Herald.

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Su retorno también implicó un cambio de look. Para desprenderse de su imagen en La reina de las lágrimas, Kim Ji-won se cortó el cabello. “Cambié mi peinado a un bob para interpretar a Gye Soo-jung. Mi proyecto anterior, ‘Queen of Tears’, tenía una moda muy glamorosa, así que esta vez intenté despojar al personaje de todo eso tanto como fuera posible”, explicó.

¿Qué diferencia a ‘Doctora X’ de la serie japonesa?

La serie combina el drama médico con elementos de thriller, noir y humor.(Netflix/SBS)

La producción coreana toma como referencia Doctor-X: Surgeon Michiko Daimon, drama japonés que debutó en 2012 y tuvo siete temporadas hasta 2021. La historia original seguía a Daimon Michiko, una cirujana independiente interpretada por Ryoko Yonekura, que no temía desafiar las jerarquías de los hospitales.

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La versión coreana conserva esa idea de una especialista excepcional que se enfrenta a un sistema médico lleno de intereses, aunque sus creadores realizaron varios cambios para adaptarla a Corea del Sur.

El director Lee Jung-rim reconoció que las diferencias entre ambos países representaban uno de los principales retos. “Como mencionaron, los contextos y los sistemas son muy diferentes. Conservamos el marco básico y los elementos atractivos de la obra original, pero intentamos reinterpretarlos para sacar a relucir una sensibilidad claramente coreana”, explicó a The Korea Herald.

Lee Jung-eun forma parte del elenco principal de Doctora X.(Netflix/SBS)

“Queríamos conservar el drama humano del hospital y el atractivo catártico de una médico genio. Lo que hace diferente a esta serie es que añadimos el noir a esos elementos”, señaló Lee.

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¿Cuándo se estrena ‘Doctora X’ y dónde verla?

Doctora X se estrena este viernes 9 de octubre de 2026. La serie tendrá su emisión original por SBS en Corea del Sur y estará disponible internacionalmente a través de Netflix.