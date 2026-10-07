Entretenimiento

Estreno de ‘Doctora X’ en Netflix: Kim Ji-won regresa con un nuevo K-drama tras ‘La reina de las lágrimas’

La actriz protagoniza la adaptación coreana de una de las franquicias médicas más populares de Japón

Netflix presenta un tráiler del kdrama "Doctora X" con la participación de la actriz Kim Ji-won en el rol de la cirujana Gye Soo-jung.
Guardar

Kim Ji-won vuelve a la televisión con Doctora X, un nuevo K-drama médico que la coloca en un papel muy distinto al que interpretó en La reina de las lágrimas. Esta vez, la actriz surcoreana encabeza la adaptación de una exitosa franquicia japonesa y da vida a una cirujana que no teme enfrentarse a las estructuras de poder de un hospital dominado por la corrupción.

La producción, cuyo título original es Doctor X: The Age of White Mafia, presenta a Gye Soo-jung, una cirujana de extraordinario talento que llega al Guseo University Hospital. Allí utiliza sus habilidades médicas para abrirse paso dentro de una institución en la que abundan los conflictos e injusticias.

PUBLICIDAD

La propuesta de la serie mezcla el habitual drama médico con elementos de noir, thriller y humor. Como la describe la plataforma, Soo-jung es una especie de heroína oscura que, gracias a sus capacidades quirúrgicas, desafía la jerarquía de su centro de trabajo. La protagonista llega a la institución a través de una agencia que proporciona médicos por encargo y queda bajo las órdenes del director Bu Seungkwon, interpretado por Son Hyun-joo.

Imágenes del kdrama "Doctora X"
Kim Woo-seok da vida a Park Taekyung, un joven interno de familia privilegiada.(Netflix/SBS)

Otro personaje importante es Park Taekyung, un interno de familia privilegiada interpretado por Kim Woo-seok, quien queda bajo la tutela de Soo-jung. La veterana artista Lee Jung-eun completa el elenco principal como Jang Heesook, la astuta líder de la agencia de médicos.

PUBLICIDAD

El gran retorno de Kim Ji-won

Doctora X es el primer gran proyecto televisivo de Kim Ji-won desde el éxito mundial de La reina de las lágrimas, drama de Netflix que terminó en abril de 2024. En aquella producción interpretó a Hong Hae-in, una heredera de un poderoso conglomerado empresarial.

Previamente, la actriz ya había interpretado a una cirujana en la serie Descendants of the Sun, aunque su trabajo estaba enmarcado en la esfera militar. Ahora, en Doctora X, su nuevo personaje presenta una personalidad y una imagen muy diferentes.

Imágenes del kdrama "Doctora X"
La nueva serie está basada en la popular franquicia médica japonesa Doctor-X. (Netflix/SBS)

Durante la conferencia de prensa de la serie en Seúl, Kim Ji-won explicó que evaluó con paciencia el proyecto adecuado para regresar a la pantalla. “Pasé un tiempo preguntándome qué tipo de imagen debía mostrar después de tomarme un descanso de dos años, y también hubo un periodo en el que estuve esperando el proyecto adecuado. Entonces recibí un guion tan maravilloso que decidí aceptarlo”, declaró, según The Korea Herald.

Su retorno también implicó un cambio de look. Para desprenderse de su imagen en La reina de las lágrimas, Kim Ji-won se cortó el cabello. “Cambié mi peinado a un bob para interpretar a Gye Soo-jung. Mi proyecto anterior, ‘Queen of Tears’, tenía una moda muy glamorosa, así que esta vez intenté despojar al personaje de todo eso tanto como fuera posible”, explicó.

¿Qué diferencia a ‘Doctora X’ de la serie japonesa?

Imágenes del kdrama "Doctora X"
La serie combina el drama médico con elementos de thriller, noir y humor.(Netflix/SBS)

La producción coreana toma como referencia Doctor-X: Surgeon Michiko Daimon, drama japonés que debutó en 2012 y tuvo siete temporadas hasta 2021. La historia original seguía a Daimon Michiko, una cirujana independiente interpretada por Ryoko Yonekura, que no temía desafiar las jerarquías de los hospitales.

La versión coreana conserva esa idea de una especialista excepcional que se enfrenta a un sistema médico lleno de intereses, aunque sus creadores realizaron varios cambios para adaptarla a Corea del Sur.

El director Lee Jung-rim reconoció que las diferencias entre ambos países representaban uno de los principales retos. “Como mencionaron, los contextos y los sistemas son muy diferentes. Conservamos el marco básico y los elementos atractivos de la obra original, pero intentamos reinterpretarlos para sacar a relucir una sensibilidad claramente coreana”, explicó a The Korea Herald.

Imágenes del kdrama "Doctora X"
Lee Jung-eun forma parte del elenco principal de Doctora X.(Netflix/SBS)

“Queríamos conservar el drama humano del hospital y el atractivo catártico de una médico genio. Lo que hace diferente a esta serie es que añadimos el noir a esos elementos”, señaló Lee.

¿Cuándo se estrena ‘Doctora X’ y dónde verla?

Doctora X se estrena este viernes 9 de octubre de 2026. La serie tendrá su emisión original por SBS en Corea del Sur y estará disponible internacionalmente a través de Netflix.

Temas Relacionados

Doctora XKim Ji-wonNetflixKdramasEntretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Michael Douglas revela el incómodo accidente que sufrió al grabar una escena íntima con Sharon Stone en ‘Bajos Instintos’: “Me sentí horrible”

La dupla pactó realizar la secuencia sin dobles de cuerpo; esto incluyó acercamientos a zonas delicadas y requirió varias jornadas de producción

Michael Douglas revela el incómodo accidente que sufrió al grabar una escena íntima con Sharon Stone en ‘Bajos Instintos’: “Me sentí horrible”

Ben Affleck reorganizó su carrera para evitar rodajes lejanos y permanecer cerca de sus tres hijos

Tras el divorcio y bajo custodia compartida, el actor decidió establecer una rutina donde los menores estudian, desarrollan actividades y se reúnen con sus amigos cada semana, sin ausencias prolongadas

Ben Affleck reorganizó su carrera para evitar rodajes lejanos y permanecer cerca de sus tres hijos

Luke Grimes habla de su relación con Kevin Costner tras abandonar ‘Yellowstone’: “La vida sigue”

El actor, que interpreta a Kayce Dutton en la franquicia, aseguró que la falta de contacto con su excompañero de elenco no tiene que ver con ningún conflicto

Luke Grimes habla de su relación con Kevin Costner tras abandonar ‘Yellowstone’: “La vida sigue”

¿Qué pasó con el rostro de Megan Fox? La verdad detrás del video que desconcertó a internet

El rostro de la actriz provocó todo tipo de teorías después de que una entrevista se volviera viral en redes sociales

¿Qué pasó con el rostro de Megan Fox? La verdad detrás del video que desconcertó a internet

¿Dónde quedó la reconciliación de Oasis? Los directores del documental explicaron por qué Liam y Noel nunca tuvieron “la charla” frente a las cámaras

Dylan Southern, Will Lovelace y Steven Knight contaron cómo vivieron el regreso de los hermanos Gallagher después de 16 años

¿Dónde quedó la reconciliación de Oasis? Los directores del documental explicaron por qué Liam y Noel nunca tuvieron “la charla” frente a las cámaras

DEPORTES

El increíble video que compartió Valtteri Bottas de los 420 kilómetros que recorrió en bicicleta para ir del Gran Premio de Malasia al de Singapur

El increíble video que compartió Valtteri Bottas de los 420 kilómetros que recorrió en bicicleta para ir del Gran Premio de Malasia al de Singapur

Lane Johnson, el Eagle más leal, anuncia su retiro y pone su salud mental por delante del fútbol americano: “Es tiempo de decir adiós”

Los antecedentes de equipos que sufrieron quita de puntos en la Premier League

Un famoso árbitro español destacó el “noble” rasgo de Lionel Messi: “Nos podía haber echado en contra a 100 mil personas por partido”

Tevez recordó a “Cabañas”, su compañero de Fuerte Apache que era mejor que él y afirmó: “La mayoría de mis amigos de la infancia están muertos”

TELESHOW

Esteban Lamothe reveló por qué adelantó su propuesta de casamiento a Débora Nishimoto: “No pude dormir la siesta”

Esteban Lamothe reveló por qué adelantó su propuesta de casamiento a Débora Nishimoto: “No pude dormir la siesta”

La madre de la China Suárez le escribió a la mujer que recibió likes de Mauro Icardi: “Mamarracho”

El reencuentro de Wanda Nara y Kennys Palacios luego de estar distanciados: “Te dejé de ver y sos otra”

La nueva vida de Luciano Castro tras la ruptura con Griselda Siciliani: campañas, trabajo de actor y cuidado personal

El inesperado gesto de Celia Cuccittini con un cronista tras la despedida de Lionel Messi: “Ya pasó lo peor”

INFOBAE AMÉRICA

“Siete años consecutivos de fracasos”, el reclamo de un científico cubano al régimen ante la crisis de la isla

“Siete años consecutivos de fracasos”, el reclamo de un científico cubano al régimen ante la crisis de la isla

Un equipo identifica en Egipto una especie extinta de cocodrilo de hace 45 millones de años

Elecciones de 2026 en Costa Rica estuvieron marcadas por ataques digitales, montajes con IA y narrativas de fraude, según informe de la UCR

Honduras ocupa el puesto 157 de 182 países en el Índice de Percepción de la Corrupción

Fuga de la cárcel Fraijanes II, el saldo a un año del escape: 10 recapturados, un muerto y nueve en búsqueda