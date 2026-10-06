Michael Douglas recuerda su ruptura con Catherine Zeta-Jones y revela los secretos de su agitada vida amorosa: “El matrimonio requiere mucho esfuerzo”

Douglas reconoció que su matrimonio con Zeta-Jones ha tenido dificultades, aunque afirmó que ambos se encuentran actualmente en una buena etapa.(REUTERS/Danny Moloshok)

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Michael Douglas rompió el silencio sobre la separación temporal que vivió con su esposa, Catherine Zeta-Jones, en 2013, y aseguró que la decisión de distanciarse fue compartida por ambos. En una entrevista con The Sunday Times, el actor, de 82 años, rechazó la idea de que tuvo que “ganarse nuevamente su corazón” tras el quiebre.

“¿Qué, la reconquisté? Fue mutuo”, respondió. “Tuvimos nuestros problemas, pero la amo profundamente y, 25 años, ya sabes”.

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La estrella de Hollywood agregó: “No sé cuál sea tu estado civil, pero el matrimonio requiere mucho esfuerzo, ¿sabes? Así que, ya sabes, estamos bien. Estamos en buena forma. Es todo lo que puedo decir.”

Las declaraciones llegan en el marco del lanzamiento de su autobiografía, One Helluva Ride, publicada este martes 6 de octubre. En el libro, el ganador de dos premios Óscar repasa episodios íntimos de su vida personal, entre ellos el distanciamiento de 2013 y sus relaciones previas a su matrimonio con la actriz galesa.

One Helluva Ride reúne confesiones sobre los matrimonios, romances y momentos personales que marcaron la vida de Michael Douglas.(Captura de video)

La historia de su separación

Douglas y Zeta-Jones, de 57 años, se casaron en el Hotel Plaza de Nueva York en 2000, tras un año de noviazgo. Ese mismo año nació su hijo Dylan, y tres años después, su hija Carys. La pareja atravesó una serie de dificultades que, según una fuente cercana citada por People en agosto de 2013, pasaron factura al matrimonio: el cáncer de lengua que Douglas enfrentó en 2010 y los tratamientos de Zeta-Jones por su trastorno bipolar tipo II.

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En agosto de 2013, la actriz confirmó públicamente que la pareja se tomaba “un tiempo de distancia para evaluar y trabajar en su matrimonio”. El anuncio se produjo pocos meses después de que Douglas generara controversia al vincular su cáncer de lengua con “el sexo oral”, declaraciones que su publicista retractó más tarde al aclarar que “no se referían a su enfermedad”.

La pareja se reconcilió en noviembre de ese año, tres meses después del anuncio de la separación. Algún tiempo más tarde, Douglas declaró que “lamentaba cualquier vergüenza” que sus comentarios sobre el cáncer hubieran causado a su esposa.

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En su autobiografía, el actor profundiza en ese período y escribe: “Desde el segundo en que nos separamos, nunca perdí la esperanza de que nos reconciliáramos”.

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones celebraron en 2025 sus bodas de plata con mensajes de cariño en redes sociales (REUTERS/Hannah McKay)

“Amo a Catherine de una manera en que nunca amé a ninguna otra mujer. Es mi esposa, mi mejor amiga y mi compañera de vida. Nunca podría perderla”, sentenció en sus memorias.

La pareja, que comparte la misma fecha de cumpleaños, celebró en noviembre pasado sus 25 años de casados. Por esa ocasión, Zeta-Jones publicó un homenaje en Instagram: “Hace 25 años caminé hacia el altar”, escribió, y recordó a Douglas “esperándome, mirándome como solo tú puedes hacerlo”. “Te amo hoy como te amaba entonces”, concluyó.

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El cambio de Michael Douglas tras conocer a Catherine Zeta-Jones

El libro también revela detalles del inicio de la relación entre ambos, que comenzó en 1998 tras conocerse en el Festival de Cine de Deauville. Según relata Douglas, tras separarse de su primera esposa, Diandra Luker, en 1995, luego de 23 años de matrimonio, mantuvo vínculos no monógamos con cinco mujeres que vivían en distintas ciudades.

Cuando Zeta-Jones le planteó que solo aceptaría una relación si era monógama, Douglas le pidió un momento: “Espera aquí, tengo que hacer cinco llamadas rápidas”, le dijo, según el extracto citado por Page Six.

Cuando Zeta-Jones le pidió exclusividad, Douglas contó que tuvo que llamar a las cinco mujeres para poner fin a esas relaciones. (AP Photo/Mitch Jacobson, file)

Ella respondió sorprendida: “¿Cinco? ¿Tienes que hacer cinco llamadas?”. El actor explica que, ese mismo día, llamó a cada una de las cinco mujeres para contarles que había conocido a alguien y que ya no podría seguir viéndolas. “Todas lo tomaron bien”, escribió.

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El libro también detalla una infidelidad previa del actor durante su primer matrimonio: mientras filmaba Romancing the Stone en México en 1984, Douglas inició un romance con su coprotagonista, Kathleen Turner, en un momento en que su relación con Luker atravesaba “un mal momento” y ambos estaban “separados”.

Según relata el actor en el libro, retomó su matrimonio con Luker por su hijo Cameron, aunque la pareja terminaría divorciándose en 2000, el mismo año en que se casó con Zeta-Jones.