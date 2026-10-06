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Kim Kardashian apuesta por Kylie Jenner como actriz: las hermanas preparan un thriller para Hulu

La empresaria será la protagonista de “Bachelorette Weekend”, una historia de misterio en la que su muerte convertirá a sus amigas en sospechosas

Kylie Jenner se prepara para protagonizar su primera serie de ficción en Hulu. REUTERS/Mario Anzuoni
Kylie Jenner se prepara para protagonizar su primera serie de ficción en Hulu. REUTERS/Mario Anzuoni
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Kylie Jenner protagonizará Bachelorette Weekend, un thriller dramático que habría recibido luz verde por parte de Hulu, según informó Deadline el 5 de septiembre. La producción marca el primer papel protagónico de la empresaria dentro del ámbito de la ficción televisiva y llega de la mano de su hermana, Kim Kardashian, quien se desempeña como productora ejecutiva del proyecto.

La trama sigue a un grupo de amigas durante una despedida de soltera que termina en tragedia cuando la novia, interpretada por Jenner, aparece asesinada en la piscina. A partir de ese momento, todas las damas de honor se convierten en sospechosas.

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Deadline detalló que la historia “reconstruye los sucesos que condujeron al asesinato”. Según la publicación, el personaje de Jenner funciona como “la Estrella Polar de la serie”, por enlazar a todos los personajes.

Kim Kardashian asume el rol de productora ejecutiva en el nuevo proyecto de su hermana menor. REUTERS/Mario Anzuoni
Kim Kardashian asume el rol de productora ejecutiva en el nuevo proyecto de su hermana menor. REUTERS/Mario Anzuoni

Quiénes están detrás del proyecto

El proyecto está basado en un libro inédito de la autora Flora Collins, desarrollado por la compañía de propiedad intelectual StoryGiants. La adaptación televisiva corrió a cargo de la novelista Lauren Oliver, reconocida por títulos como Before I Fall y la trilogía Delirium.

El guion fue trabajado internamente en Kapital Entertainment, productora fundada por Aaron Kaplan, que también participa como productor ejecutivo junto a su hijo Jaiden Kaplan, quien ejerce como coproductor ejecutivo.

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Jenner, Kardashian y Oliver figuran como productoras ejecutivas, junto con Aaron Kaplan. Kapital Entertainment coproduce la serie junto a 20th Television, el mismo estudio con el que Kardashian mantiene un acuerdo de exclusividad.

De acuerdo con Deadline, el guion original llegó primero a manos de Kardashian, quien consideró que se trataba de una historia ideal para el debut actoral de su hermana menor y se lo hizo llegar. Ambas se sumaron rápidamente al proyecto.

Kardashian identificó en el guion una oportunidad ideal para el debut actoral de Jenner. (Yves Herman, Pool Foto via AP)
Kardashian identificó en el guion una oportunidad ideal para el debut actoral de Jenner. (Yves Herman, Pool Foto via AP)

A través del acuerdo de Kardashian con 20th Television, la propuesta se presentó a Hulu, que la adquirió de manera provisional antes de confirmar la orden a serie.

Bachelorette Weekend se suma al catálogo que Kapital Entertainment desarrolla actualmente para Hulu, entre los que se incluyen You Deserve to Know, protagonizada por Nina Dobrev y Paul Wesley, y What Remains, con Kerry Washington como cabeza de elenco.

El debut de Kylie Jenner en el cine

Antes de este proyecto, Jenner ya había incursionado en el mundo de la actuación con un cameo en Ocean’s 8 (2018) y con la voz de Penelepuff en el especial navideño Trolls: Holiday in Harmony (2021). Sin embargo, su primera gran apuesta por esa faceta artística llegó este año con su aparición en The Moment, de Charli XCX, producida por A24.

En la película, una comedia dramática que retrata la presión que atraviesa una cantante durante su primera gira como artista principal, Jenner interpreta una versión exagerada de sí misma que se cruza con el personaje de Charli XCX en Ibiza. La escena, cargada de comentarios pasivo-agresivos, generó elogios inmediatos.

“Kylie Jenner... resulta que tiene verdadero talento como actriz cómica. Que nadie le diga a Kim”, escribió el crítico de Vulture.

La empresaria dio su primer salto hacia la actuación dramática en The Moment, de Charli XCX.
La empresaria dio su primer salto hacia la actuación dramática en The Moment, de Charli XCX. (Captura de video)

La propia Charli XCX respaldó esa valoración. “Kylie estuvo fenomenal. Entendió perfectamente la tarea. Es una actriz realmente buena”, declaró la cantante.

Asimismo, tras el estreno de The Moment, la empresaria había adelantado su intención de continuar en la actuación. “He recibido algunos guiones, ninguno que sienta correcto todavía, pero definitivamente quiero hacer más”, dijo en marzo a Entertainment Weekly.

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