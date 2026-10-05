Joe Jonas reveló cuál es la rutina que usa para el cuidado de su piel: “Pensaba que estaba bien con lavarme la cara por la noche”

Joe Jonas es la imagen de la nueva fragancia Inspire de Kenneth Cole y compartió sus hábitos para el cuidado de la piel - REUTERS/Kylie Cooper

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Joe Jonas habló abiertamente con People sobre sus episodios de acné y su proceso hacia un cuidado de la piel más consciente. La entrevista llega mientras el cantante atraviesa uno de sus momentos de mayor actividad: una gira masiva de 45 ciudades con sus hermanos y el estreno del tercer capítulo de su saga cinematográfica más emblemática.

Jonas atribuyó sus episodios de acné al uso excesivo o apresurado de ciertos cosméticos durante el rodaje de una película, sin precisar de cuál se trató. “Empecé a tener muchos brotes. No entendía por qué. Había pequeñas cosas que creo que usé demasiado o demasiado rápido, así que estoy tratando de usarlas con más calma”, declaró al medio estadounidense.

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El cantante reveló el uso de tratamientos cosméticos para atenuar las líneas de expresión y cicatrices en el rostro -REUTERS/Kylie Cooper

El artista, de 37 años, admitió que durante mucho tiempo subestimó su rutina de cuidado. “Antes pensaba que mi piel estaba bien con lavarme la cara por la noche, hasta que empecé a darme cuenta de que el cuidado de la piel es fundamental”, afirmó en la misma entrevista. Señaló que en los últimos dos años aprendió a identificar cómo reacciona su piel a distintos productos.

La franqueza de Jonas sobre su rutina de belleza tiene antecedentes. En 2022 ya había hablado con People sobre por qué consideraba importante visibilizar esos temas. “No creo que sea algo que debamos evitar. Podemos ser abiertos y honestos al respecto, tener confianza y no tener reparos en expresar nuestra verdad”, declaró en aquella oportunidad.

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Los Jonas Brothers se formaron en 2005 y alcanzaron la proyección internacional a través de producciones de Disney Channel - REUTERS/Mario Anzuoni

En ese mismo intercambio reveló que utilizaba el inyectable cosmético Xeomin para tratar líneas de expresión y una cicatriz entre las cejas, y señaló que envejecer implica aprender a sentirse cómodo con uno mismo.

Una carrera de dos décadas que va del Disney Channel al Hollywood Walk of Fame

Joe Jonas nació el 15 de agosto de 1989 en Casa Grande, Arizona, y se crió en Wyckoff, Nueva Jersey, en una familia de músicos: su padre es compositor y ministro ordenado, y su madre es cantante. Junto a sus hermanos Kevin Jonas —el mayor, de 38 años— y Nick Jonas —el menor, de 34— formó los Jonas Brothers en 2005, luego de que el presidente de Columbia Records, Steve Greenberg, escuchara la canción “Please Be Mine” y decidiera firmarlos como grupo. El trío llegó a considerar el nombre “Sons of Jonas” antes de optar por el definitivo.

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La banda recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2023 tras su reunión con el sencillo Sucker - REUTERS/Hannah McKay NO COMMERCIAL OR BOOK SALES

La banda lanzó su álbum debut, It’s About Time, en 2006 y alcanzó la masividad al año siguiente con su segundo disco homónimo, que entró al Billboard 200 en el puesto 5.

Su proyección internacional se consolidó con la franquicia de Disney Channel: las películas Camp Rock (2008) y Camp Rock 2: The Final Jam (2010), y las series Jonas Brothers: Living the Dream y Jonas, que los convirtieron en referentes del pop juvenil de la época. Su tercer álbum, A Little Bit Longer (2008), fue el que incluyó “Burnin’ Up”, el sencillo que llegó al top 5 del Billboard Hot 100. Antes de su primera separación, en 2013, habían vendido más de ocho millones de álbumes en el mundo.

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Tras el quiebre, Jonas formó la banda DNCE en 2015, cuyo sencillo debut “Cake by the Ocean” alcanzó el puesto 9 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. El regreso de los Jonas Brothers llegó en 2019 con el sencillo “Sucker”, que debutó en el número 1 del mismo ranking —uno de solo 34 sencillos en la historia de la lista en lograrlo— y el álbum Happiness Begins, que se convirtió en el primer número 1 consecutivo del trío en ese chart. En enero de 2023, los tres hermanos recibieron una estrella en el Hollywood Walk of Fame.

Disney nombró a la agrupación como Disney Legends en 2026, año en el que también estrenaron la película Camp Rock 3 - REUTERS/Mario Anzuoni

Camp Rock 3 y una distinción de Disney Legends marcan 2026 como un año de hitos para la banda

El año en curso acumuló varios hitos para los Jonas Brothers. En marzo de 2026, Disney los nombró oficialmente Disney Legends, distinción que recibieron el 16 de agosto en la ceremonia del D23: The Ultimate Disney Fan Event en Anaheim, California.

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Días antes, el 13 de agosto, se estrenó Camp Rock 3, en la que los tres volvieron a interpretar a su banda ficticia Connect Three y actuaron además como productores ejecutivos junto a Demi Lovato. La película retoma la historia de Connect Three regresando al campamento para buscar nuevo talento después de perder a su artista soporte.

En paralelo a esa agenda, Joe Jonas sumó otro rol en la industria del entretenimiento: en agosto de 2026 se anunció que será coach en la trigésima primera temporada de The Voice, que se emitirá a comienzos de 2027. También en 2026 publicó su segundo álbum solista, Music for People Who Believe in Love, cuyo sencillo “Work It Out” había adelantado en julio de 2024. La banda, por su parte, lanzó en agosto de 2025 su séptimo álbum de estudio, Greetings from Your Hometown, con colaboraciones junto a Switchfoot y el DJ Marshmello.

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La gira The Burning Up Tour All Over Again recorre 45 ciudades de Estados Unidos y Canadá con fechas hasta diciembre - REUTERS/Kylie Cooper

La gira recorre 45 ciudades de Estados Unidos y Canadá hasta diciembre

En paralelo a su rol como embajador de Kenneth Cole, Jonas se encuentra en plena gira con sus hermanos bajo el nombre Jonas Brothers’ The Burning Up Tour All Over Again, una recorrida de 45 ciudades por Estados Unidos y Canadá que comenzó con tres noches agotadas en el Madison Square Garden de Nueva York —el 20, 21 y 22 de agosto— y concluye el 21 y 22 de diciembre en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. La gira también incluyó una presentación en el entretiempo del partido de la NFL entre los San Francisco 49ers y los Los Angeles Rams en Melbourne, Australia, el 10 de septiembre.

El tour toma su nombre del álbum A Little Bit Longer y del sencillo “Burnin’ Up” (2008), y está promovido por Live Nation. Durante el primer show en el Madison Square Garden, Nick Jonas anticipó desde el escenario que la banda trabajaba en música nueva; días después, el 28 de agosto, lanzaron el sencillo “Listen When Sad”.

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Las actividades compartidas en la ruta permitieron fortalecer la relación y el equilibrio personal entre los tres hermanos - REUTERS/Mario Anzuoni

Jonas contó a People que compartir la ruta fortaleció el vínculo entre los tres hermanos. “Todos nos hemos dado cuenta de que, después de un largo día, lo único que queremos es sentarnos en la habitación de hotel de alguien, relajarnos, silenciar los deportes y ponernos al día”, afirmó en declaraciones al medio.

“Hemos estado buscando maneras de darnos el gusto mutuamente. Si Nick quiere jugar al golf, jugamos una partida. Si yo quiero ir a una cafetería en la ciudad a ver arte, me acompañan”, añadió, y resumió esa dinámica en una palabra: “Equilibrio”.