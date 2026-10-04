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Aileen Wuornos en Monstruo de Netflix: por qué la asesina en serie ejecutada en 2002 aparece en la historia de Lizzie Borden

Sarah Paulson encarna a la criminal que Charlize Theron llevó al cine en 2003, en una serie que arrancó en el primer puesto del ranking global de la plataforma

Sarah Paulson interpreta a la asesina Aileen Wuornos en la cuarta temporada de la antología de Netflix
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Sarah Paulson encarna a Aileen Wuornos en Monstruo: La historia de Lizzie Borden, la cuarta temporada de la antología de Netflix creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. La serie, que debutó en el primer puesto del ranking global de la plataforma, convierte a la asesina en serie ejecutada en 2002 en una figura central de su trama.

Wuornos no es un personaje de relleno. La producción la presenta como heredera del legado de Lizzie Borden, la mujer acusada en 1892 de matar a sus padres a hachazos, y construye sobre esa conexión el eje temático de toda la temporada.

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Wuornos mató a siete hombres en Florida entre 1989 y 1990

Aileen Carol Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Míchigan, con el apellido Pittman. Su padre, Leo Pittman, era un pedófilo convicto que jamás la conoció. Su madre los abandonó a ella y a su hermano antes de que cumpliera cuatro años, y los abuelos maternos se hicieron cargo de ambos.

Desde adolescente vivió en situación de calle y ejerció la prostitución en las autopistas de Florida. Entre noviembre de 1989 y noviembre de 1990, mató a siete hombres, todos conductores de entre 40 y 65 años a quienes abordó en las autopistas mientras ejercía la prostitución, con una pistola calibre .22. Siempre sostuvo que actuó en defensa propia ante intentos de violación, pero la justicia no lo consideró así.

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Aileen Wuornos
Aileen Wuornos mató a siete hombres entre 1989 y 1990 en el estado de Florida

En enero de 1992, un jurado la declaró culpable del primer asesinato, el de Richard Mallory, de 51 años, en menos de dos horas y recomendó la pena de muerte. Wuornos luego se declaró culpable de otros cinco crímenes y acumuló seis condenas. El séptimo caso, el de Peter Siems, cuyo cuerpo nunca apareció, jamás llegó a juicio.

Su pareja la entregó a la policía para evitar ser imputada

La detención de Wuornos tuvo un punto de quiebre personal. Tyria Moore, la mujer con quien mantuvo una relación de cuatro años y a quien describió como el amor de su vida, cooperó con los investigadores a cambio de inmunidad. Bajo supervisión policial, Moore la llamó desde un hotel y le dijo que la policía iba por ella.

Wuornos, que no sabía que la llamada era grabada, respondió: “No voy a dejar que vayas presa. Ty, te quiero. Si tengo que confesarlo todo para que no te metan en problemas, lo haré” El 16 de enero de 1991, con esa grabación como eje, confesó seis de los siete crímenes. Moore nunca fue imputada. Las dos no volvieron a verse después del arresto.

Vendió los derechos de su historia dos semanas después de ser detenida

La cobertura mediática convirtió el caso en un fenómeno de alcance nacional casi de inmediato. Dentro de las dos semanas posteriores a su arresto, Wuornos vendió los derechos de su historia. Tres de los investigadores del caso hicieron lo mismo por su cuenta, al punto de contratar abogados propios para gestionar las ofertas de Hollywood.

Aileen Wournos
Tyria Moore cooperó con los investigadores a cambio de inmunidad y logró la confesión de Aileen Wuornos

La ley de Florida prohíbe que un condenado lucre con su crimen, por lo que Wuornos nunca cobró. El caso derivó en libros, series, películas y hasta una obra estrenada por la Ópera de San Francisco.

Una mujer la adoptó legalmente mientras estaba en el corredor de la muerte

En enero de 1991, poco después del arresto, Arlene Pralle, una criadora de caballos de 44 años y cristiana evangélica de Ocala, le escribió una carta a Wuornos en la cárcel. Le dijo que Jesús le había ordenado contactarla. Wuornos la llamó por cobro revertido y la relación creció hasta que, el 22 de noviembre de 1991, Pralle la adoptó legalmente como su hija.

El vínculo generó suspicacias cuando trascendió que la adoptante también había firmado un contrato por los derechos de la historia. La relación se deterioró con el tiempo y para la ejecución ya era distante.

La conversión religiosa de Wuornos sí tuvo peso en los procedimientos judiciales: la citó como motivo para renunciar a sus apelaciones y pedir que el Estado procediera con su ejecución.

Más de una década en el corredor de la muerte

Aileen Wuornos
Aileen Wuornos murió por inyección letal el 9 de octubre de 2002 en la Prisión Estatal de Florida

El 9 de octubre de 2002, a las 9.47, murió por inyección letal en la Prisión Estatal de Florida, en Starke.

Tenía 46 años y fue la décima mujer ejecutada en Estados Unidos desde que la Corte Suprema restableció la pena capital en 1976. Sus cenizas fueron entregadas a su amiga de la infancia Dawn Botkins, quien las trasladó a Míchigan y las esparció bajo un árbol.

En 2003, la película Monstruo retrató su vida desde el primer crimen hasta su ejecución. Charlize Theron ganó el Premio de la Academia a la Mejor Actriz por el papel, tras una transformación física documentada con fotos en la prensa especializada. El filme instaló el caso en el debate público sobre violencia, género y justicia penal.

La serie la muestra como heredera del legado de Lizzie Borden

Sarah Paulson y Charlize Theron caracterizadas como Aileen Wuornos
Charlize Theron ganó el Premio de la Academia a la Mejor Actriz por encarnar a Wuornos en la película de 2003 (Composición fotográfica: Netflix/IMDb)

La estructura narrativa de la temporada abarca desde la infancia de Borden en el siglo XIX hasta la década de 1990. En la ficción, Wuornos visita la antigua casa de los Borden en Fall River, Massachusetts, hoy convertida en un alojamiento y desayuno, y encuentra en ese espacio un vínculo simbólico con la acusada de 1892.

La escena es una invención del guion: Netflix aclaró que no hay evidencia de que Wuornos estuviera obsesionada con ese caso. El único detalle verificable es que la casa Borden existe y funciona como posada.

“La serie explora un legado de rabia femenina y la reacción ante las circunstancias que les son impuestas”, dijo Ella Beatty, la actriz que da vida a Lizzie Borden, al portal Tudum de Netflix. Para el cocreador Ian Brennan, la actuación de Paulson es el eje de toda la temporada.

La primera temporada centrada en una asesina mujer

Las tres temporadas anteriores se concentraron en Jeffrey Dahmer, los hermanos Menendez y Ed Gein. Monstruo: La historia de Lizzie Borden es la primera en llevar al centro de la trama a una mujer y la primera en establecer un vínculo temático explícito entre dos casos de épocas distintas.

La serie, de ocho episodios y clasificación TV-MA, se estrenó el 17 de septiembre de 2026 y registró 12,1 millones de vistas en sus primeros cuatro días en el ranking global de televisión en inglés de la plataforma.

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