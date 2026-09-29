100 dominadas, carreras extenuantes y la rivalidad con Chris Hemsworth: los extremos entrenamientos de Tom Hiddleston

Tom Hiddleston y Genden Phuntsok protagonizan Tenzing, la película de Jennifer Peedom sobre la primera ascensión al Everest, que llegará a la plataforma de Apple Tv el 16 de octubre (Apple Tv)

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Tom Hiddleston convirtió el entrenamiento físico en una parte central de su preparación para interpretar distintos personajes a lo largo de su carrera.

A los 45 años, el actor británico combina carrera, fuerza, acondicionamiento y trabajo de movilidad para desarrollar una condición física que le permita responder a las exigencias de cada papel, desde Loki en el Universo Cinematográfico de Marvel hasta el alpinista Sir Edmund Hillary en Tenzing.

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Correr como parte de la preparación para actuar

La relación del actor con el running adquirió otra dimensión durante el rodaje de War Horse, dirigida por Steven Spielberg en 2010. Hiddleston interpretó a un oficial de caballería británico y debía filmar escenas a primera hora, entre las 6:00 y las 9:00, para aprovechar la luz del amanecer.

El hábito del actor de correr cinco kilómetros por la mañana comenzó durante el rodaje de la película War Horse en el año 2010 (@menshealthuk)

Tras una primera jornada en la que llegó al set con cansancio por la madrugada, cambió su rutina. Comenzó a levantarse una hora antes para correr por Londres antes de ser trasladado al rodaje. “Salía a correr a toda velocidad en plena noche. A lo largo del río, pasando por el Big Ben y pasando por el Parlamento”, relató a Men’s Health.

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Desde entonces, las carreras de cinco kilómetros antes de filmar pasaron a ser un hábito. Hiddleston destacó que correr funciona como un espacio para ordenar pensamientos, evaluar su estado de ánimo y medir su descanso.

“La pista no miente. Hay algo que me gusta de la honestidad y la disciplina de correr”, afirmó en una entrevista con Men’s Health.

La “carrera de la muerte” para ganar resistencia

El entrenamiento más duro que mostró Hiddleston consistió en una sesión de velocidad de cinco rondas de 10 sprints de 100 metros, con dos minutos de descanso entre cada bloque. La prueba suma unos 5 kilómetros de desplazamientos explosivos y recibió el nombre de “carrera de la muerte”.

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La rutina denominada carrera de la muerte consiste en cinco bloques de diez esprints de cien metros con descansos de dos minutos (REUTERS)

La meta propuesta por el medio para completar cada serie de 10 sprints era hacerlo en menos de cuatro minutos. Andrew Tracey, director de fitness de Men’s Health, subrayó que la recuperación resulta determinante en ese tipo de protocolo.

La recomendación fue evitar caminatas innecesarias entre rondas y concentrarse en regular la respiración mediante exhalaciones largas.

Hiddleston realizó ese entrenamiento sobre césped alto en Belsize Park, en Londres, durante una mañana de agosto. Según explicó, la rutina contribuyó a desarrollar la capacidad aeróbica que buscaba para encarnar a Hillary.

“Quería estar en buena forma aeróbica, de manera que supiera que mi corazón y mis pulmones estaban en forma”, sostuvo.

Fuerza de piernas, dominadas y trabajo de core para “Tenzing”

Para Tenzing, el actor incorporó una preparación diseñada para responder a las demandas físicas del montañismo. Su plan incluyó carreras largas, sesiones de resistencia, fortalecimiento de piernas, ejercicios para el tren superior, trabajo abdominal y una cantidad importante de dominadas.

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El actor utiliza las carreras matutinas como una herramienta para evaluar su estado de ánimo y medir su descanso (@hiddlestonarg)

El objetivo era lograr lo que definió como una “condición física total”. Hiddleston no tenía experiencia previa en expediciones de alta montaña, salvo una caminata en Escocia dos décadas antes.

Por eso, viajó a Nepal junto con su compañero de reparto Genden Phuntsok, quien interpreta a Tenzing Norgay, para recorrer parte del trayecto hacia el campamento base.

La directora Jennifer Peedom buscó rodar en entornos reales, con montañas, hielo y grietas, según relató Hiddleston. Durante el viaje, el actor recibió orientaciones del médico de montaña Nima Sherpa, guía de expedición y asesor del rodaje.

El elenco de la película Tenzing viajó a Nepal para recorrer el camino hacia el campamento base antes del rodaje (REUTERS)

La preparación permitió que el elenco se adaptara a las condiciones del terreno, aunque las escenas no reprodujeron la falta de oxígeno propia de las mayores altitudes.

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El método 5/2 y la competencia con Chris Hemsworth

Su trabajo físico para las producciones de Marvel también incluyó desafíos compartidos con Chris Hemsworth, intérprete de Thor. Entre ambos realizaron una rutina contrarreloj de 100 dominadas, 100 flexiones, 1.000 metros de remo y 100 sentadillas.

“Él siempre me ganaba en las dominadas, y yo le ganaba a él en el remo”, recordó sobre los entrenamientos con el actor australiano. Hiddleston se preparó inicialmente para audicionar por el papel de Thor, aunque finalmente interpretó a Loki, personaje al que volverá en Avengers: Doomsday.

Tom Hiddleston y Chris Hemsworth realizaron desafíos físicos contrarreloj durante la preparación para las películas de Marvel (Marvel Studios)

Desde 2017, Hiddleston trabaja con el entrenador Simon Waterson, responsable de las transformaciones físicas de Daniel Craig para la saga de James Bond. Con él adoptó el método 5/2, un protocolo metabólico de alrededor de 30 minutos que combina cinco ejercicios de fuerza con intervalos de cardio.

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La estructura avanza de forma acumulativa: primero se realiza el ejercicio A y dos minutos de cardio; luego A más B y otros dos minutos de actividad aeróbica.

La secuencia continúa hasta sumar los cinco movimientos. Entre las opciones se incluyen sentadillas y balanceos con pesa rusa, junto con carrera, bicicleta o remo.

También subrayó que alterna sesiones de fuerza con amigos, tenis y trabajos de velocidad. Su motivación se vinculó con su vida familiar: “Quiero estar fuerte y en forma para mis hijos. Quiero poder seguirles el ritmo”.