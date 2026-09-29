“No me imagino formando parte de otra serie de Taylor Sheridan”: Zoe Saldaña detalló la exigencia de protagonizar “Lioness”

Zoe Saldaña interpreta a Joe McNamara en la tercera temporada de Operaciones especiales: Lioness, donde la agente pasa de liderar misiones a convertirse en el objetivo de una conspiración internacional

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La continuidad de Zoe Saldaña en Lioness todavía no está definida, pero la actriz dejó claro que, por ahora, no contempla sumar otra producción de Taylor Sheridan a su agenda.

Tras encabezar tres temporadas de Lioness, señaló que la exigencia de interpretar y producir la serie ocupa toda su capacidad de trabajo.

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La protagonista de la ficción de Paramount+ encarna a Joe McNamara, una agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que atraviesa una transformación en la tercera temporada.

La función de Zoe Saldaña como protagonista y productora ejecutiva implica extensas jornadas de preparación y rodaje (REUTERS)

En una entrevista exclusiva con People la intérprete de 48 años explicó que la preparación, el rodaje y sus responsabilidades como productora ejecutiva limitan sus posibilidades de asumir otro papel creado por Sheridan.

El trabajo en “Lioness” concentra la agenda de Zoe Saldaña

“Creo que Joe McNamara y Lioness es todo lo que puedo abarcar en este momento”, afirmó Saldaña cuando People le consultó si evaluaría participar en otra serie de Taylor Sheridan.

La actriz, de 48 años, ocupa el primer lugar en la lista de rodaje de la producción. Esa posición implica una carga diaria que comienza antes de que el equipo llegue al set. “Soy la número uno en la lista de rodaje. Soy la primera en llegar y la última en irme”, subrayó.

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La preparación del personaje tampoco se limita a las jornadas de filmación. “Me preparo con meses de antelación, mucho antes de que nadie pueda hacerlo. Así que ya de por sí es mucho trabajo para mí”, sostuvo. Por ese motivo, descartó la posibilidad de asumir un rol similar en otra de las producciones del creador de Yellowstone.

El personaje de Joe McNamara enfrenta una transformación en la tercera temporada al convertirse en el objetivo de la misión (Paramount+)

“No me imagino formando parte de otra producción de Taylor Sheridan”, agregó. La actriz también destacó el conocimiento que el guionista tiene sobre su forma de trabajar después de tres temporadas en la serie.

Joe McNamara como objetivo en la tercera temporada

La tercera entrega de Lioness alteró la posición habitual de Joe McNamara dentro de la trama. En lugar de dirigir operaciones y supervisar a agentes encubiertos, el personaje quedó expuesto como objetivo y debió enfrentar su propia salida de una situación de riesgo.

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Saldaña explicó que Joe pasó a ocupar el lugar de la víctima, ya que fue extraída de la misión y tuvo que encontrar por sí misma la manera de salir. Según la actriz, esa circunstancia situó a su personaje en una posición comparable a la de las agentes que habitualmente participan en las operaciones bajo su mando.

La actriz indicó que desconoce el rumbo argumental y la realización de una cuarta temporada de la serie (REUTERS)

“En cierto modo, casi siento que Joe fue la Leona en la tercera temporada”, señaló. La intérprete sostuvo que dejó de tener el control de las operaciones, una función que suele recaer en Kaitlyn Meade, el personaje de Nicole Kidman. “Una vez más, la colocaron en una posición en la que no era la que manejaba los hilos, como lo es Kaitlyn”, expresó.

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Para Saldaña, el cambio permitió mostrar al personaje desde una vulnerabilidad poco frecuente en la serie. “Se vio obligada a convertirse en esa leona que tiene información, que se ha infiltrado de forma muy contundente en un objetivo y que tiene que salir de allí”, afirmó.

La actriz indicó que no conoce el rumbo de una eventual cuarta temporada. “No sé si podremos llegar a una cuarta temporada. No sé qué rumbo tomaría la historia”, declaró.

Michael Kelly ya se incorporó a otra producción de Taylor Sheridan

La posibilidad de una nueva temporada también depende de la disponibilidad de otros integrantes del elenco. Michael Kelly, quien interpreta al subdirector de la CIA Byron Westfield, fue anunciado como parte de la tercera temporada de Landman, otra producción de Sheridan.

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Saldaña consideró que Michael Kelly resulta irremplazable en el papel del subdirector de la CIA Byron Westfield (REUTERS)

Saldaña bromeó con la posibilidad de que la nueva participación de Kelly interfiera con un eventual regreso de Lioness. “Michael no puede ir allí y trabajar más”, comentó. “Si volvemos para la cuarta temporada, él es nuestra prioridad”, añadió a People.

La actriz remarcó que no concibe a otro intérprete para el papel. “No veo a nadie más interpretando a Byron”, comentó sobre su compañero.

La escritura de personajes sin distinción de género

Durante la promoción de la tercera temporada, Saldaña ya había abordado la exigencia física y emocional del arco de Joe. En una entrevista previa con Entertainment Weekly, señaló que conversó con Taylor Sheridan antes del inicio de la producción y que terminó satisfecha con el recorrido narrativo.

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Taylor Sheridan escribió el arco de Joe McNamara en la tercera temporada de Lioness, una trama que Zoe Saldaña calificó como especialmente exigente (Paramount+)

“Fue muy exigente y ni siquiera sabía si iba a ser capaz de lograrlo”, resaltó. La ganadora del Oscar también destacó que los personajes de la serie no quedan condicionados por el género. Durante el estreno de la temporada, sostuvo que Joe “podría haber sido un hombre” y extendió esa observación a Kaitlyn Meade, Byron Westfield y Kyle McManus.

“Cuando escribes algo que desafía el género y la raza, y que se centra simplemente en el mérito de ese ser humano, siento que te das la oportunidad de que un abanico más amplio de actores pueda venir y competir por ese papel”, expresó en referencia al guion de Sheridan.

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