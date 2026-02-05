Entretenimiento

Tom Hiddleston dio pistas sobre la nueva película de Marvel y la transformación de Loki en esta nueva etapa

El intérprete británico sorprendió al revelar algunos aspectos poco conocidos del rodaje de Avengers: Doomsday, al tiempo que reafirmó el hermetismo habitual que rodea estas producciones

Tom Hiddleston confirma su regreso como Loki en Avengers: Doomsday según reveló en un popular podcast en Nueva York

Tom Hiddleston confirmó su retorno como Loki en Avengers: Doomsday durante el podcast en vivo Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz en el 92nd Street Y de Nueva York.

El actor manifestó su entusiasmo por esta nueva fase dentro del universo Marvel y reflexionó sobre la experiencia de encarnar nuevamente a uno de los personajes más emblemáticos de su carrera.

Dinámica de rodaje y confidencialidad en Marvel Studios

Al describir el ambiente de la producción, Hiddleston resaltó la magnitud del elenco y la dinámica en el set.

La inesperada propuesta para que
La inesperada propuesta para que Hiddleston vuelva a Marvel como Loki llegó a través de una llamada de Kevin Feige y Louis D’Esposito (YouTube: Josh Horowitz)

Fue increíble estar en ese reparto. A veces, al cruzar el estudio, pensaba: ‘Esto es un momento único’. Había escenas filmadas en dos unidades al mismo tiempo, solo por eficiencia. Podías encontrarte con diferentes personas y sentir que vivías algo irrepetible”, relató ante el público.

El actor evitó dar nombres concretos del elenco y bromeó sobre la confidencialidad habitual de Marvel Studios, haciendo referencia a la cantidad de actores involucrados: “No quiero adelantar nada, pero es un reparto grande. No sé cuántos somos, pero hay unos cuantos”, señaló, manteniendo la reserva sobre los detalles narrativos.

La propuesta y el futuro del personaje

Hiddleston explicó que la propuesta para volver como Loki le llegó mediante una llamada directa. “Fue Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, y Louis D’Esposito, el productor ejecutivo. Me llamaron. Atendí el teléfono”, compartió.

El actor británico celebró los
El actor británico celebró los desafíos inéditos que experimentará su personaje Loki en esta nueva etapa del universo Marvel (EFE/Marvel Studios)

Asimismo, describió la emoción que sintió al recibir la oferta y aceptarla, destacando su entusiasmo por regresar al largometraje.

Respecto al futuro de Loki y el desenlace de la serie, en el que aparece sosteniendo todas las líneas temporales sentado en un trono, Hiddleston respondió con humor: “La última vez que lo vimos, seguía sentado”.

Consultado sobre qué sucederá a continuación, insistió: “Habrá que esperar y ver”. Recalcó que no podía revelar ningún aspecto del guion ni el destino de su personaje en la película.

Desafíos inéditos y ambiente distendido durante el evento

Hiddleston destacó la magnitud del
Hiddleston destacó la magnitud del elenco y la logística de rodaje, con escenas filmadas por dos unidades simultáneamente en Avengers: Doomsday (YouTube: Josh Horowitz)

El intérprete británico admitió que, en esta nueva etapa, tuvo la oportunidad de explorar aspectos inéditos del personaje, aunque evitó profundizar en la evolución dramática o posibles giros de la trama. “Sí, hubo cosas nuevas que explorar. Fue realmente emocionante”, respondió sobre los desafíos creativos durante la filmación.

Durante el encuentro, Hiddleston mantuvo un tono distendido y bromista. Cuando la charla derivó en posibles adelantos o primicias sobre el filme, contestó irónicamente: “Robert Downey Jr. interpreta a Doctor Doom. Ahí tienen su exclusiva. Lo escucharon aquí primero”, bromeó entre risas.

Esta intervención, celebrada por la audiencia, reforzó el secreto absoluto que rodea a los próximos proyectos de Marvel y la expectativa que mantiene la producción.

El regreso de Loki generó
El regreso de Loki generó una ola de entusiasmo en las redes sociales, consolidando a Hiddleston como figura central de la franquicia Marvel (Créditos: Disney+)

La jornada concluyó con un ambiente relajado y la expectación generada por el regreso de Loki y el inminente estreno de Avengers: Doomsday. La noticia del regreso de Hiddleston provocó reacciones en redes sociales, donde seguidores del universo Marvel expresaron su alegría y anticipación. La presencia del actor en el reparto representa un punto de unión entre diferentes etapas de la franquicia.

Además, su participación refuerza la importancia de los personajes clásicos en las próximas producciones, consolidando la narrativa y manteniendo el interés de la audiencia internacional.

Todo indica que Loki seguirá siendo una figura central en el futuro de Marvel Studios, lo que abre la puerta a nuevas posibilidades argumentales y a la incorporación de sorpresas inesperadas para los fanáticos.

