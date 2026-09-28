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Qué fue de la vida de Peter Ostrum, el Charlie Bucket del clásico Willy Wonka y la fábrica de chocolate de 1971

A más de 55 años del estreno, el antiguo actor infantil reside en Nueva York junto a su familia, luego de ejercer durante décadas como especialista en ganado y caballos, alejado por completo de la industria del entretenimiento

Peter Ostrum interpretó a Charlie Bucket en la película "Willy Wonka y la fábrica de chocolate" de 1971, su única actuación cinematográfica
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A 55 años del estreno de Willy Wonka y la fábrica de chocolate, Peter Ostrum mantiene una vida alejada de Hollywood, después de haber interpretado a Charlie Bucket en la película que llegó a los cines el 30 de junio de 1971. El actor infantil, que entonces tenía 12 años, decidió no continuar su carrera en el cine y se formó como veterinario de grandes animales en el estado de Nueva York.

La historia de Ostrum contrasta con la permanencia cultural de la película basada en la novela de Roald Dahl. Mientras la producción se convirtió en un clásico para varias generaciones, su joven protagonista optó por volver a la rutina escolar y, más tarde, orientar su futuro hacia el cuidado de animales.

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Según informó Hello Magazine, el papel de Charlie fue la primera y única aparición cinematográfica de Ostrum. El entonces niño había sido descubierto en un teatro infantil de Cleveland, Ohio, antes de incorporarse al elenco encabezado por Gene Wilder.

Peter Ostrum rechazó seguir en el cine tras interpretar a Charlie Bucket

En la trama, Charlie Bucket es un niño de bajos recursos que consigue uno de los codiciados boletos dorados para conocer la fábrica de dulces de Willy Wonka. La visita, que comparte con otros cuatro chicos, transforma su vida y la de su familia.

Peter Ostrum declaró que Gene Wilder trataba a los integrantes del equipo con respeto y ayudaba a los actores menores de edad en el set (Warner Bros./Handout vía REUTERS)
Peter Ostrum declaró que Gene Wilder trataba a los integrantes del equipo con respeto y ayudaba a los actores menores de edad en el set (Warner Bros./Handout vía REUTERS)

Ostrum compartió rodaje con Gene Wilder, quien dio vida al excéntrico dueño de la fábrica. En una entrevista con el Daily Mirror en 2018, el exintérprete recordó que Wilder trataba a las personas “con respeto y dignidad” y que incluso ayudó a los actores menores de edad durante el trabajo en el set.

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Tras terminar la filmación, recibió una propuesta para participar en otras tres películas, de acuerdo con la información recogida por Hello Magazine. Sin embargo, rechazó un contrato para tres filmes y dejó atrás una carrera que recién comenzaba.

La decisión lo apartó de la exposición pública que suele acompañar a los protagonistas infantiles. En vez de instalarse en la industria del entretenimiento, Ostrum regresó a su vida familiar y continuó sus estudios fuera de los grandes estudios de cine.

Un caballo de su familia orientó su vocación hacia la veterinaria

El cambio de rumbo comenzó poco después de su regreso a casa. La familia de Ostrum compró un caballo, una experiencia que lo acercó al trabajo de un veterinario de la zona y despertó su interés por esa profesión.

En declaraciones a la Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria, explicó que la ocupación del especialista le resultaba clara y concreta. “Alguien que se ganaba la vida con algo que disfrutaba tanto realmente despertó mi interés”, afirmó, según la entidad.

El intérprete rechazó una oferta de contrato para tres películas tras concluir la filmación del clásico cinematográfico (Captura de video)
El intérprete rechazó una oferta de contrato para tres películas tras concluir la filmación del clásico cinematográfico (Captura de video)

Su padre era abogado, pero Ostrum señaló que, cuando era joven, no comprendía del todo qué hacía durante su jornada laboral. En cambio, podía observar el vínculo entre el veterinario, los animales y sus dueños. Esa cercanía definió su elección académica y profesional.

Peter Ostrum obtuvo su título de Doctor en Medicina Veterinaria en 1984 en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Cornell. A partir de entonces desarrolló una trayectoria dedicada principalmente a la atención de animales de gran tamaño en Nueva York.

Se retiró como veterinario en 2023 y vive con su familia en Nueva York

Después de décadas de trabajo, Ostrum se retiró de la práctica veterinaria en 2023. Su vida actual transcurre con un perfil bajo, lejos de las entrevistas frecuentes y de la actividad de la industria audiovisual.

El exintérprete se retiró de la atención profesional de animales en 2023 y mantiene una vida de perfil bajo en Nueva York
El exintérprete se retiró de la atención profesional de animales en 2023 y mantiene una vida de perfil bajo en Nueva York

Está casado con Loretta Ostrum, artista plástica que ha expuesto sus obras en espacios como la Central NY Watercolor Society, el North Country Arts Council y el Lewis County Community Arts. Su producción aborda, entre otros temas, relatos y paisajes rurales de la zona de Tug Hill.

La pareja tiene dos hijos, Helenka y Leif. Desde su retiro, el antiguo protagonista de Willy Wonka y la fábrica de chocolate conserva una relación ocasional con el legado de la película, aunque su trayectoria pública quedó marcada por una sola actuación.

Su despedida del cine ocurrió antes de la adolescencia y su carrera veterinaria se extendió durante varias décadas, una elección que lo mantuvo fuera de Hollywood incluso mientras la película de 1971 seguía vigente entre el público.

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