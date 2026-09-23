Billie Lourd sobre su relación con Carrie Fisher: “Hice lo mejor que pude para mantener a mi madre con vida”

El tráiler oficial de "Monstruo: La historia de Lizzie Borden" mostró el primer vistazo de Sarah Paulson como Aileen Wuornos (Netflix)

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Billie Lourd regresa a la primera plana del cine y la televisión con una agenda que incluye un thriller junto a Julia Fox, dos nuevas entregas de la saga de Ryan Murphy y una película de Luca Guadagnino, todo mientras escribe un libro sobre su crianza en una de las dinastías más célebres de Hollywood. “Hice lo mejor que pude para mantenerla con vida el mayor tiempo posible”, afirma la actriz al recordar a la legendaria Carrie Fisher.

Con 34 años, Lourd atraviesa el período más prolífico de su carrera. Este viernes llega a las salas The Deputy, un thriller en el que comparte créditos con Julia Fox. Simultáneamente, se prepara para la decimotercera temporada de American Horror Story, donde interpretará dos de sus personajes anteriores, Winter Anderson, de la séptima temporada, y Mallory, de la octava, en un regreso masivo de personajes convocado por el creador de la serie.

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También integra el elenco de Monster: The Lizzie Borden Story, la nueva entrega de la franquicia Monster de Murphy, que recrea el caso real de una joven de Massachusetts acusada de asesinar a su padre y madrastra con un hacha en 1892. Y en enero se estrena Artificial, de Luca Guadagnino, filmado en Italia.

“Estuve filmando mucho más en Italia últimamente que en Los Ángeles”, reconoció Lourd en una entrevista con The Sunday Times. “Así que arrastré a los chicos conmigo, porque son como mis compañeros de ruta. Siempre vienen conmigo, con su papá y mi suegra. Es toda una pandilla variopinta”, agregó.

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La influencia de Ryan Murphy en su carrera

Billie Lourd atribuye a Ryan Murphy el impulso que le permitió explorar personajes dramáticos más allá de la comedia (REUTERS/Mario Anzuoni)

Lourd atribuye a Murphy el mérito de haberla sacado de su zona de confort. La actriz se identifica con personajes como Gigi, la chica excéntrica y adinerada que interpretó en Booksmart (2019), y asegura que sin el productor probablemente se habría limitado al género de la comedia.

“Sin Ryan, probablemente estaría haciendo solo comedias porque ese es mi fuerte. Pero ese es el regalo de Ryan. Me hizo flexionar mis músculos dramáticos y descubrí una parte de mí que nunca hubiera encontrado sin él”, afirmó ante The Sunday Times.

En Monster: The Lizzie Borden Story interpreta a Emma Borden, hermana de la protagonista, en un elenco que también incluye a Ella Beatty, hija de Warren Beatty y Annette Bening, en el papel de Lizzie; a Rebecca Hall, hija del director teatral Peter Hall, como la madrastra; y al director Max Winkler, hijo de Henry Winkler, detrás de cámara. El proyecto es, en este sentido, un punto de encuentro generacional para hijos de figuras legendarias de la industria.

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“Es algo de lo que todos nos reímos, especialmente Ella y yo, porque el primer papel de mi mamá fue junto a Warren en Shampoo (1975). Es algo muy especial poder compartir esa historia”, contó Lourd, que también señaló que a través de Beatty podía escuchar anécdotas de su madre que de otra forma no habría conocido.

El peso del linaje familiar

La actriz reivindica su linaje como hija de Carrie Fisher y nieta de Debbie Reynolds, figuras centrales de Hollywood (REUTERS/Mario Anzuoni)

Lourd es nieta de Debbie Reynolds e hija de Carrie Fisher, dos de las figuras centrales del entretenimiento del siglo XX. Reconoce que durante un tiempo intentó distanciarse de ese linaje, pero hoy lo reivindica sin rodeos. “Soy la hija de Carrie Fisher y la nieta de Debbie Reynolds, y me siento muy afortunada de poder decirlo”, declaró a The Sunday Times.

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Reynolds protagonizó además el divorcio más comentado de la farándula de mediados del siglo pasado: en 1959, su marido Eddie Fisher la abandonó por Elizabeth Taylor. “Y ese era uno de los cuentos favoritos de mi abuela a la hora de dormir”, recordó Lourd entre risas.

Las muertes de Carrie Fisher y Debbie Reynolds

Fisher y Reynolds murieron con un día de diferencia en diciembre de 2016. Reynolds falleció el 28 de ese mes, a los 84 años, tras sufrir un accidente cerebrovascular. Fisher, que había sufrido un paro cardíaco el 23 de diciembre a bordo de un vuelo de Londres a Los Ángeles, murió en el hospital cuatro días después, a los 60 años.

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A lo largo de su vida, la actriz habló abiertamente de su adicción a las drogas como una forma de manejar su trastorno bipolar, y escribió sobre esas luchas en su novela semi-autobiográfica Postcards from the Edge, que en 1990 llevó al cine con Shirley MacLaine y Meryl Streep en los roles de madre e hija.

Una infancia con demasiadas responsabilidades

Carrie Fisher relató su adicción a las drogas y su trastorno bipolar en la novela Postcards from the Edge (AP)

Lourd reconoció ante The Sunday Times que su infancia no fue convencional. Sus padres, Fisher y Bryan Lourd, se separaron antes de que ella cumpliera dos años, lo que la dejó sola con su madre gran parte del tiempo.

“Vi cómo mi mamá y mi abuela llevaban estas vidas muy grandes, extravagantes, un poco demasiado locas. Mi abuela bebía mucho y mi mamá era famosamente adicta a las drogas. Y yo era consciente de eso desde bastante joven”, explicó. “Así que pude ayudar a mi mamá a atravesar mucho de eso e hice lo mejor que pude para mantenerla con vida el mayor tiempo posible”, agregó.

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Cuando la periodista le señaló que esa no era su responsabilidad, Lourd respondió: “Lo sé, lo sé”, aunque, según describe The Sunday Times, sin parecer del todo convencida. Esa misma experiencia, afirma, fue también una enseñanza: “Aprendí lo que no hay que hacer, y eso a veces es lo mejor que puedes aprender”.

La casa de Los Ángeles y la escritura de su libro

Billie Lourd contó que asumió responsabilidades para ayudar a Carrie Fisher durante una infancia marcada por las adicciones familiares (REUTERS/Mario Anzuoni)

Casada desde 2022 con el actor y productor Austen Rydell, Lourd tiene dos hijos: Kingston, de 5 años, y Jackson, de 3. Sus nombres aparecen en el collar que usa a diario. La actriz no los deja atrás cuando viaja a rodar: los lleva al set junto al padre y a su suegra. “Sé que la fama no es fácil, lo vi de cerca al crecer. Por eso mi familia es tan importante para mí y los llevo a todos lados”, sostuvo.

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Lourd vive en la misma casa de Los Ángeles donde creció junto a su madre, que su padre compró junto a Fisher. “Es lo más increíble que me haya podido quedar con esta casa. Mis hijos pueden conocer a mi mamá a través de ella, porque esta casa es mi mamá”, expresó.

En el jardín, sobre el mismo sofá donde Fisher escribía a mano sus libros y guiones, Lourd trabaja ahora en su propio libro sobre su crianza. “Su energía sigue en la casa. Y eso es un regalo enorme”, concluyó.