El biopic de Britney Spears sigue sin encontrar su actriz: “No quiero pensar en ello hasta que tengamos la historia correcta”

El biopic de Britney Spears sigue en desarrollo a la espera de encontrar la actriz ideal

Guardar

El biopic de Britney Spears sigue sin actriz protagonista porque el director Jon M. Chu decidió posponer cualquier elección de reparto hasta que el equipo cierre la historia de la película. La producción, basada en las memorias The Women in Me, no tiene un elenco anunciado. Chu dijo que recibe cientos de mensajes y audiciones de personas interesadas en encarnar a Spears, pero sostuvo que no iniciará esa etapa mientras el guion no esté definido.

El cineasta habló sobre el proyecto durante la gala inaugural del Museo George Lucas de Arte Narrativo, en Los Ángeles. Allí confirmó que leyó partes del libreto que prepara la guionista Liz Meriwether. Chu describió el trabajo de Meriwether como “increíble”, “profundo” y “hermoso”, aunque evitó revelar detalles de la historia. “Eso es todo lo que puedo decir”, afirmó. “Ya me hicieron decir demasiado”. La posibilidad de interpretar a Spears ha despertado interés entre aspirantes de distintos lugares, según explicó Chu. El director señaló que su correo electrónico recibe “cientos” de mensajes de personas que le envían sus audiciones para el papel. Pese a ese volumen de propuestas, Chu dejó claro que todavía no evalúa candidatas. “Ni siquiera estoy pensando en el reparto ahora mismo”, afirmó durante el encuentro en Los Ángeles.

PUBLICIDAD

El director explicó que el equipo tiene otra prioridad antes de abrir una búsqueda formal. “Solo estamos tratando de hacer bien la historia”, dijo sobre el estado de la película. Chu no adelantó plazos para el inicio del rodaje ni para el anuncio de los actores. Tampoco mencionó posibles nombres para asumir el rol de la artista, conocida por canciones como “...Baby One More Time”, “Toxic” y “Oops!... I Did It Again”. La película estará dirigida por Chu, responsable de Wicked. El proyecto adapta el libro de memorias que Spears publicó en 2023, donde relató episodios de su carrera y de su vida personal.

Britney Spears fue acusada de protagonizar un escándalo en un restaurante de Los Ángeles (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

El guion de Liz Meriwether avanza sin fechas de rodaje

Liz Meriwether se sumó al proyecto en julio como responsable del guion. Su trabajo parte de The Women in Me, el libro que se convirtió en un éxito de ventas tras su lanzamiento. Chu afirmó que tuvo acceso a algunos fragmentos del texto. “Ella está haciendo muchas cosas hermosas y puede que haya visto o no algunos vistazos de lo que está haciendo”, declaró sobre la autora.

PUBLICIDAD

Meriwether ha trabajado en series como New Girl, The Dropout, Dying for Sex y la producción de Hulu Furious. En agosto, explicó que el desarrollo del biopic suponía un cambio de formato frente a sus experiencias más recientes en televisión. “Es muy interesante porque hace mucho que no escribo una película”, dijo entonces. La guionista señaló que parte del proceso consiste en pensar una historia de dos horas, después de acostumbrarse a narraciones de alrededor de ocho horas. Marc Platt produce la película bajo su acuerdo con Universal Pictures. La compañía obtuvo los derechos para llevar la historia de Spears al cine hace poco más de dos años. Cuando se conoció ese acuerdo, Spears publicó un mensaje en redes sociales sobre un “proyecto secreto”. La cantante sostuvo que Platt había hecho varias de sus películas favoritas y pidió a sus seguidores que estuvieran atentos a futuras novedades.

Durante la conversación, Chu no respondió si se ha reunido con Spears como parte de la preparación de la película. “No puedo decir nada ahora mismo”, contestó cuando le preguntaron si había pasado tiempo con la cantante. El director sí habló de las canciones de Spears que escucha con sus hijos. Mencionó “...Baby One More Time”, a la que se refirió como “Hit Me Baby”, como el tema con el que les está enseñando su música. También nombró canciones de los primeros años de la carrera de Spears, entre ellas “Soda Pop” y “E-mail My Heart”. “Estoy empezando con ellos desde el principio”, afirmó Chu.

PUBLICIDAD