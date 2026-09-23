De hombres lobo a amantes trágicos: Robert Eggers dirigirá una nueva adaptación de ‘Romeo y Julieta’ tras el estreno de ‘Licántropo’

Robert Eggers se encargará de una nueva adaptación de 'Romeo y Julieta'

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Hasta la fecha había traido algunos de los mayores horrores del cine reciente, pero ahora quiere demostrar que el terror también puede convertirse en amor. El director Robert Eggers se encargará de llevar al cine Romeo y Julieta para Focus Features, después del estreno previsto de Licántropo, su próxima película. El proyecto será la siguiente producción del cineasta, que pasará de una historia de hombres lobo a una nueva versión de la tragedia de William Shakespeare sobre dos jóvenes de familias enfrentadas.

Focus Features ganó una puja en la que también participaron A24, Sony y Warner Bros., quienes habían trabajado previamente con el director. El estudio volverá a asociarse con Eggers, quien dirigirá y producirá la película que aun no tiene fecha de estreno. El acuerdo todavía debe cerrarse. No se informó quiénes acompañarán a Eggers en la producción o como productores ejecutivos. La operación se ubicaría en el rango alto de los 70 millones dólares, una cifra que incluiría los honorarios del realizador y del elenco, además del presupuesto de producción, de acuerdo con las fuentes.

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La película adaptará Romeo y Julieta, la obra de Shakespeare escrita en la década de 1590. La historia sigue a dos jóvenes enamorados de Verona, Italia: Romeo Montesco y Julieta Capuleto, miembros de familias rivales. La versión de Eggers tendría una particularidad vinculada con el lenguaje. Las fuentes señalaron que los actores hablarían en inglés antiguo, en línea con la atención que el director ha puesto en la recreación de épocas y diálogos en sus películas. Hay quien ha cuestionado esta decisión, alegando que durante la época de Shakespeare el inglés ya era moderno y no antiguo, como podría ser el del relato de Beowulf. El viejo inglés fue el idioma de los sajones entre los años 500 y 1100, por lo que no tendría mucho sentido, pero habrá que ver también en qué época decide Eggers retratar los hechos.

Aaron Taylor-Johnson y Lily-Rose Depp en 'Licántropo', de Robert Eggers (Universal Pictures)

Una nueva versión

A pesar de ser uno de los romances más conocidos y una de las historias que más han inspirado en la liteteratura universal, lo cierto es que en el cine no se ha prodigado en exceso, aunque existen ejemplos destacables. La obra de Shakespeare ha tenido varias adaptaciones cinematográficas. Entre ellas figuran la película de 1968 dirigida por Franco Zeffirelli y Romeo + Julieta, la versión de 1996 de Baz Luhrmann protagonizada por Leonardo DiCaprio y Claire Danes.

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La nueva película extenderá la relación de Eggers con Focus Features, la división especializada de Universal. El estudio trabajó con el realizador en todas sus películas hasta ahora. La compañía estrenó La bruja, El faro, El hombre del norte y Nosferatu. En el caso de El faro, Focus también se ocupó de la distribución internacional a través de Universal International. Nosferatu, estrenada en 2024, fue un éxito inesperado para Focus. La compañía también distribuirá Licántropo, la nueva película de Eggers, cuyo estreno en salas está previsto para Navidad.

Licántropo reunirá al director con Aaron Taylor-Johnson y Lily-Rose Depp, quienes ya habían formado parte del elenco de Nosferatu. La película propone una versión del relato de hombres lobo. Con Romeo y Julieta, Eggers dejará atrás de forma temporal ese universo de terror para abordar una historia marcada por el enfrentamiento entre los Capuleto y los Montesco. La película está prevista como su siguiente rodaje después de Licántropo. Solo entonces podremos ver si se mantiene el horror de sus anteriores películas o el cineasta da un gran giro a su carrera.

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