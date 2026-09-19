Entrenar todos los días y 15 comidas pequeñas: el método con el que Tom Cruise se mantiene en forma

Tom Cruise entrena todos los días del año para sostener sus escenas de riesgo en el cine de acción (Foto AP /Chris Pizzello)

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Tom Cruise mantiene una rutina diaria de ejercicio y una dieta basada en comidas pequeñas para sostener su trabajo físico en el cine de acción. A sus 64 años, el actor sigue realizando secuencias de riesgo en producciones como la saga Misión Imposible, una exigencia que, según explicó en una entrevista con GQ, forma parte de una preparación sostenida y no de planes extremos antes de cada rodaje.

La actividad física ocupa un lugar fijo en la agenda de Tom Cruise, cuya carrera combina interpretación, producción y acrobacias de alto riesgo. Su método parte de una idea simple: cuidar el cuerpo con la misma regularidad con la que se atiende el motor de un auto. Bajo esa lógica, el entrenamiento no queda limitado a los meses previos a una película.

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El intérprete, nacido en Nueva York, ha señalado en distintas ocasiones que entrena los siete días de la semana. Esa constancia le permite afrontar las demandas de cada proyecto sin recurrir a transformaciones rápidas, frecuentes en Hollywood cuando un papel exige ganar o perder peso en plazos reducidos.

Tom Cruise afirmó que entrena los siete días de la semana para afrontar las exigencias de cada rodaje sin recurrir a planes extremos (CULTURA PARAMOUNT)

Cruise entrena durante toda la semana para evitar preparaciones extremas

La rutina de entrenamiento de Tom Cruise se apoya en sesiones de fuerza y resistencia que involucran varios grupos musculares. El objetivo no parece centrarse únicamente en la apariencia física, sino en conservar movilidad, potencia, coordinación y capacidad aeróbica, condiciones necesarias para las escenas que suele asumir personalmente.

El actor ha convertido el ejercicio en un hábito cotidiano. “Si te fijas en mi vida, podrías decir que me gusta estar al borde del precipicio, tanto física como metafóricamente. Veo la vida como una aventura, y siempre ha sido así”, afirmó Cruise en declaraciones recogidas por GQ.

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El actor de "Misión Imposible" basa su preparación física en sesiones de fuerza y resistencia para evitar cambios corporales rápidos antes de filmar

Esa visión se refleja en su historial dentro del cine de acción. En las películas de Misión Imposible, el actor ha protagonizado escenas que incluyen saltos en paracaídas, persecuciones en motocicleta, escalada y maniobras aéreas. La continuidad de esa clase de trabajo depende de una preparación que abarca fuerza funcional y resistencia cardiovascular.

La fuerza de cuerpo completo se combina con trabajo cardiovascular

Especialistas citados por GQ describen el programa del actor como un entrenamiento de resistencia de cuerpo completo, acompañado de ejercicio cardiovascular. Este tipo de esquema permite trabajar músculos, articulaciones y sistema cardiorrespiratorio en una misma planificación, con ejercicios que se ajustan a movimientos cotidianos o deportivos.

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Las escenas de riesgo de "Misión Imposible" exigen una preparación física que incluye estabilidad, equilibrio, reacción y tolerancia al esfuerzo

Para una persona que filma secuencias físicas, la preparación debe contemplar más factores que el levantamiento de pesas. Las coreografías de acción requieren estabilidad, reacción, equilibrio y tolerancia al esfuerzo. La combinación de fuerza, movilidad y cardio sirve, en ese contexto, para reducir el impacto de jornadas de rodaje largas y exigentes.

Cruise también alterna las sesiones convencionales con actividades al aire libre. Entre sus prácticas habituales figuran la escalada, el senderismo, la carrera, el kayak y el buceo. El ejercicio forma parte de su tiempo libre, una elección que le permite mantener una vida activa sin restringir toda su preparación a un gimnasio.

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La variedad de actividades es relevante en un trabajo que cambia según la película. Una producción puede exigir desplazamientos en altura; otra, conducción, buceo o entrenamiento para secuencias de vuelo. La preparación física debe adaptarse a esas necesidades, aunque la base se mantiene estable durante el año.

La alimentación prioriza proteínas magras, verduras y porciones reducidas

La dieta es el segundo componente de la rutina atribuida al actor. Un artículo de Daily Mail, citado por GQ, informó hace algunos años que Cruise organizaba su alimentación en 15 refrigerios a lo largo del día, en vez de concentrarla en tres comidas principales.

Tom Cruise suma escalada, senderismo, carrera, kayak y buceo a su entrenamiento para adaptar su estado físico a distintas películas (IMDB)

Este formato busca repartir la ingesta diaria y evitar períodos prolongados sin comer, aunque no existe una dieta única que resulte adecuada para todas las personas. Las necesidades nutricionales varían según la edad, la masa corporal, la intensidad del entrenamiento, el descanso y las condiciones de salud de cada individuo.

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En el caso de Tom Cruise, la información difundida indica que evita los alimentos ultraprocesados y las preparaciones con alto contenido de azúcar. Su menú prioriza verduras y proteínas magras, cocinadas a baja temperatura. Entre los productos que suelen integrar este tipo de alimentación se encuentran pescados, carnes con poca grasa, huevos, legumbres y vegetales.

El reparto de comidas pequeñas puede ser útil para algunas personas, pero requiere planificación para cubrir las necesidades energéticas y nutricionales del día. En especial, quienes realizan actividad física frecuente deben contemplar el consumo suficiente de proteínas, carbohidratos, grasas saludables, agua y micronutrientes.

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El cine de acción definió buena parte de su preparación física

El cine de acción definió la preparación física de Tom Cruise, que mantiene una base estable de entrenamiento durante todo el año (Captura de video)

La relación de Cruise con el entrenamiento está ligada a su lugar dentro de la industria cinematográfica. Aunque trabajó con directores como Steven Spielberg, Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola y Paul Thomas Anderson, sus papeles en títulos de acción consolidaron una imagen pública asociada a la preparación física y las acrobacias.

Actualmente, el actor promociona Digger, la película de Alejandro G. Iñárritu en la que interpreta a un magnate petrolero. En paralelo, sus apariciones públicas alimentaron especulaciones en redes sociales sobre una posible campaña para obtener un premio Oscar competitivo, después de haber recibido un Oscar Honorífico.

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En "Digger", Tom Cruise interpreta a un magnate petrolero

Más allá de esos debates, el método que se le atribuye conserva una premisa constante: sostener la preparación durante todo el año. Esa regularidad explica por qué, al llegar un rodaje de acción, su condición física parte de una base ya construida y no de una rutina improvisada.