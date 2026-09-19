Brasil habilita la entrada de piña fresca de Costa Rica tras validar requisitos fitosanitarios

Un inspector agrícola verifica la calidad fitosanitaria de una piña sobre una mesa de acero inoxidable en una planta empaquetadora de Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Brasil abre su mercado a la piña fresca de Costa Rica tras confirmar los requisitos fitosanitarios que el país centroamericano deberá cumplir para cada envío, según informó este viernes el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y fue retomado por la agencia EFE.

La habilitación llega en un momento en que el sector exportador costarricense acelera su estrategia de diversificación hacia destinos no tradicionales.

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La piña es el segundo producto agrícola de exportación del país. En 2025 las ventas al exterior de esa fruta sumaron USD 1,346 millones, cifra que ubica a Costa Rica entre los mayores proveedores mundiales del cultivo.

El proceso técnico que hizo posible el acceso a Brasil

El camino hasta la habilitación estuvo a cargo del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), que desplegó acciones de vigilancia, verificación de condiciones de producción e inspecciones oficiales para acreditar ante las autoridades brasileñas el cumplimiento de sus exigencias sanitarias.

Una rebanada de piña permanece junto a tubos de ensayo e instrumental científico en un laboratorio de biotecnología agrícola. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada cargamento que ingrese a Brasil deberá presentar el certificado fitosanitario correspondiente, pasar por la inspección en el punto de entrada y ajustarse a las disposiciones generales que ese país aplica a la importación de productos vegetales.

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El MAG también invirtió recientemente en el fortalecimiento de esa capacidad técnica: en septiembre de 2026 el SFE incorporó equipos de laboratorio por alrededor de USD 921,000 para ampliar la detección de residuos de plaguicidas en frutas y vegetales frescos, según información del propio ministerio.

Varios empleados trabajan en la línea de empaque de piña dentro de una planta procesadora de la industria alimentaria en Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cada nuevo mercado representa una oportunidad para nuestros productores y una muestra de la capacidad de Costa Rica para cumplir con los más altos estándares fitosanitarios”, dijo el ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Ramírez Guillén, según informó la agencia EFE.

El funcionario añadió que la apertura de mercados combina gestión institucional, diplomacia comercial y respaldo técnico: “El trabajo que realiza el SFE permite demostrar que Costa Rica cuenta con sistemas de vigilancia y control capaces de respaldar la calidad sanitaria de nuestra producción agrícola”.

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La piña lidera una diversificación que ya acumula dos décadas

El acceso a Brasil se produce en el marco de una reconfiguración más amplia del mapa exportador costarricense. Según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) publicados por La Nación, las exportaciones hacia destinos fuera de los mercados tradicionales crecieron de forma sostenida: las ventas a países europeos no pertenecientes a la Unión Europea pasaron de USD 4,8 millones en 2007 a USD 218,5 millones en el primer semestre de 2026, un aumento de casi 45 veces.

La piña, junto con el banano y el café, encabeza esa expansión. El diario informa que Noruega, Turquía y Rusia figuran entre los destinos con mayor crecimiento para esas frutas, al tiempo que Asia y Medio Oriente también registran alzas de más de diez veces en dos décadas.

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En ese contexto, Israel paga por la piña costarricense un precio 58% superior al del mercado estadounidense, según datos de Procomer.

25/06/2026 Campaña de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) para dar a conocer en Francia sus productos de yuca y piña. ECONOMIA PROCOMER

Rodney Salazar, presidente de la Cámara de Comercio Exterior (Crecex), señaló a La Nación que el crecimiento hacia esos mercados demuestra capacidad para colocar productos fuera de los destinos habituales. “El reto ahora es acelerar esa estrategia”, afirmó el dirigente gremial.

Aranceles y fletes, los riesgos que acechan al sector

La diversificación no avanza sin presiones externas. Jaime Morales, gerente senior de Comercio Internacional de EY, advirtió al diario que el comercio enfrenta dos factores que escapan al control de los exportadores: la política arancelaria de Estados Unidos y el conflicto bélico en Medio Oriente.

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El arancel estadounidense del 12.5% amenaza las exportaciones más sofisticadas, mientras que las tensiones en Medio Oriente encarecen los fletes, los seguros y los contenedores refrigerados, con efectos directos sobre las frutas y los alimentos perecederos.

John Fonseca, exviceministro de Comercio Exterior, explicó al diario que el reacomodo hacia mercados alternativos responde en buena parte a mejores precios internacionales del banano y la piña, no solo a una mayor demanda. América del Norte sigue siendo el principal destino con el 47.2% del total exportado, aunque perdió participación relativa frente al 51% que concentraba en 2007.

La habilitación del mercado brasileño para la piña fresca se inscribe en esa lógica: ampliar el abanico de compradores para que una desaceleración en un destino pueda compensarse con oportunidades en otro.

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