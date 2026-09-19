Panamá

Mulino viaja a la ONU con reuniones previstas con líderes de Europa, Israel y España

El mandatario panameño intervendrá el miércoles ante la Asamblea General y participará en encuentros sobre inversión e inteligencia artificial.

La intervención del presidente panameño ante la 81.ª Asamblea General está programada para el miércoles 23 de septiembre. EFE/SARAH YENESEL
La intervención del presidente panameño ante la 81.ª Asamblea General está programada para el miércoles 23 de septiembre. EFE/SARAH YENESEL
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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viaja este sábado a Nueva York para participar en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante su estancia sostendrá reuniones con otros mandatarios y empresarios y asistirá a encuentros sobre tecnología. La misión busca promover inversiones y ampliar los intercambios académicos a favor del país.

Mulino intervendrá el miércoles 23 de septiembre ante la 81.ª Asamblea General, presidida por Khalilur Rahman, de Bangladesh. La sesión se desarrolla bajo el lema “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”. Su participación estará acompañada por una agenda diplomática y económica que se extenderá durante la semana.

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En su viaje a Nueva York de 2025, el mandatario llevó a la ONU asuntos relacionados con el papel de Panamá en el Consejo de Seguridad, el multilateralismo y la neutralidad del Canal. También sostuvo reuniones para promover el país como destino de inversión, una línea de trabajo que volverá a formar parte de la visita de este año.

La neutralidad de la vía interoceánica ocupó un lugar en sus conversaciones bilaterales de 2025. En una reunión con la presidenta de Eslovenia, Nataša Pirc Musar, Mulino promovió la adhesión de ese país al tratado que garantiza el funcionamiento neutral del Canal. Ambos abordaron, además, los conflictos en Ucrania y Gaza y posibles áreas de cooperación.

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La agenda presidencial incluye encuentros previstos con Ursula von der Leyen, Benjamín Netanyahu y Pedro Sánchez. REUTERS/Amir Cohen
La agenda presidencial incluye encuentros previstos con Ursula von der Leyen, Benjamín Netanyahu y Pedro Sánchez. REUTERS/Amir Cohen

Para esta edición de la Asamblea, la Cancillería anunció encuentros de Mulino con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Esas reuniones colocarán al mandatario panameño frente a interlocutores vinculados con algunos de los principales debates internacionales.

La agenda también contempla conversaciones con presidentes de países del Mercosur. Según la Cancillería, Mulino ha intercambiado opiniones con ellos durante esta semana sobre la elección del próximo secretario general de la ONU. La sucesión en el organismo será así uno de los asuntos presentes en sus contactos políticos en Nueva York.

Fuera de la sede de Naciones Unidas, Mulino participará en foros empresariales del Council of the Americas, organización que reúne a representantes del sector privado y de los gobiernos del continente. El encuentro ofrecerá un espacio para exponer las oportunidades de inversión de Panamá y conversar con empresas interesadas en desarrollar actividades en el país.

Entre las citas previstas figura una reunión con Jane Fraser, presidenta y directora ejecutiva de Citi, en la sede de la entidad financiera. La invitación, de acuerdo con la Cancillería, busca fortalecer la relación entre el banco y el Gobierno panameño. Citi mantiene operaciones en Panamá, donde el sector financiero tiene un peso relevante dentro de la economía.

Vista aérea de las esclusas del Canal de Panamá con un barco carguero, remolcadores, vías de ferrocarril y vegetación.
Durante su visita a la ONU en 2025, Mulino abordó la neutralidad del Canal en sus contactos diplomáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mulino acompañará también a la alta gerencia de la Caja de Ahorros, encabezada por Andrés Farrugia, en un encuentro con bancos corresponsales. Representantes de JPMorgan, BBVA, Santander, Bank of America y Citi conocerán los resultados financieros de la entidad estatal, en una reunión orientada a fortalecer sus vínculos con la banca internacional.

La inteligencia artificial tendrá un espacio propio en la visita. El presidente asistirá como invitado de honor a un debate organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, con la participación de otros jefes de Estado y directivos de empresas tecnológicas. El foro abordará la adopción estratégica de la IA y las alianzas entre los sectores público y privado.

El martes 22 de septiembre, Mulino participará en el World Leaders Forum de Columbia University, un ciclo que reúne a dirigentes para conversar sobre temas económicos, políticos y sociales.

Su presencia en la universidad se suma a los encuentros previstos para impulsar el intercambio académico y tecnológico durante la misión oficial.

Múltiples robots humanoides trabajan en una oficina moderna con escritorios, sillas y numerosas pantallas holográficas que muestran datos, gráficos y texto digital.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, asistirá a un debate del BID sobre adopción de inteligencia artificial y alianzas entre gobiernos y empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agenda incluye, además, la iniciativa “Café Presidente”, impulsada por el Despacho de la Primera Dama. Mulino y Maricel Cohen de Mulino asistirán al inicio de un programa de capacitación relacionado con esta estrategia de reinserción social y laboral. La actividad cuenta con el respaldo del Ministerio de Gobierno y la colaboración de una cafetería panameña en Manhattan.

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